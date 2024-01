Voi Bản Đôn Anh Tú nói gì khi fan cảm thấy hụt hẫng vì anh ra nhạc sôi động, không tận dụng cơ hội từ The Masked Singer?

Mới đây, một người hâm mộ của Voi Bản Đôn - Anh Tú đã để lại một bức "tâm thư" khá dài ở ngay phía dưới phần bình luận một bài đăng của nam ca sĩ. Bài viết của người hâm mộ chân thành với mong muốn Anh Tú có thể tận dụng tốt nhất hào quang từ ngôi vị Quán quân The Masked Singer.

HÌnh ảnh mới mà Anh Tú đăng tải trên trang cá nhân, ở phía dưới là phần bình luận đáng chú ý của một khán giả.

Mở đầu bức tâm thư, người hâm mộ này bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng Anh Tú đang dần để vuột mất cơ hội vàng mà The Masked Singer mang lại: "Mình là khán giả yêu thích giọng hát của Tú nên mình muốn gửi một vài lời thật lòng đến Tú, nếu thấy hợp lý Tú có thể tham khảo còn không có thể bỏ qua nhé. Mình cảm thấy khá lo lắng khi Tú đang dần để vuột mất cơ hội vàng mà The Masked Singer mang lại cho Tú. Theo dõi hành trình của Voi Bản Đôn mình đã hy vọng bước ra khỏi cuộc thi sẽ là một Anh Tú lột xác hoàn toàn nhưng điều đó không xảy ra, Tú vẫn là Anh Tú với những show diễn sự kiện chủ yếu tận dụng khả năng khuấy động sân khấu chứ không phát huy hết giọng hát lay động trái tim khán giả như Voi Bản Đôn...".

Người hâm mộ này cũng bày tỏ mong muốn Anh Tú có thể nhận nhiều hơn các show phòng trà, nơi giọng hát truyền cảm và các bản ballad được phát huy, đồng thời bày tỏ sự thông cảm và thấu hiểu chân thành đến những khó khăn nam ca sĩ đang gặp phải: "Thay vì chỉ toàn những show sự kiện mong Tú sẽ nhận thêm những show phòng trà, nơi giọng hát truyền cảm của Tú được phát huy, và cũng tạo cơ hội cho những khán giả lớn tuổi như mình có thể gặp gỡ và nghe Tú hát. Về những sản phẩm âm nhạc cá nhân, mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng một chút khi sản phẩm âm nhạc mới của Tú cũng là một bài hát sôi động chứ không phải bản ballad buồn, có lẽ Tú muốn một vài bản nhạc vui dành cho không khí cuối năm, nhưng nếu ra quá nhiều nhạc vui hoặc để thời gian quá lâu thì ấn tượng của khán giả về Voi Bản Đôn cũng sẽ phai nhạt đi, hiệu ứng chương trình mang lại cũng sẽ không còn.

Chắc sau khi tham gia The Masked Singer Tú đã thấy rõ thế mạnh của mình cũng như nhận thấy được tình cảm mà khán giả dành cho Tú khi Tú hát những bản ballad buồn. Hy vọng Tú sẽ bớt cầu toàn, bớt đắn đo, thay vì chỉ tìm kiếm những bản nhạc bản thân Tú yêu thích thì hãy phát huy sở trường giọng hát của mình, tận dụng sức nóng chương trình mau chóng ra sản phẩm phù hợp với số đông những người yêu mến Tú nhé. Chúc Tú thành công trong tương lai".

Sau khi đăng quang Quán quân The Masked Singer mùa 2, Voi Bản Đôn - Anh Tú đã lập tức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Một Phần Hai, kết hợp với rapper OgeNus. Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm này, nam ca sĩ cho biết: "Anh Tú cho biết anh muốn sản phẩm này sẽ là một món quà tinh thần đặc biệt gửi đến những người yêu thương anh suốt chặng đường đã qua, như một cách anh đánh dấu kỷ niệm đặc biệt này. Thế nên, sản phẩm này sẽ được ra mắt một cách giản đơn, không quá cầu kỳ với chỉ phiên bản audio cùng lyrics video".

Nếu như trong chương trình The Masked Singer, Anh Tú "gây bão" với loạt các bản ballad Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Khóa Ly Biệt, Rời Bỏ, Duyên Do Trời Phận Tại Ta,... thì sản phẩm sau khi đăng quang của nam ca sĩ lại theo dòng nhạc Pop/ Rock sôi động. Sản phẩm cũng chỉ có lyrics video và không có một MV hoàn chỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm cũng chỉ có lượt view khá khiêm tốn: hơn 500 nghìn view. Chính vì thế, sự lo lắng của người hâm mộ là hoàn toàn có lí do.

một phần hai - Anh Tú x OgeNus

Ngay lập tức trong đêm, Anh Tú đã có phản hồi khá dài với những trăn trở của người hâm mộ. Về việc không chọn ra mắt ballad sau chương trình, Anh Tú cho biết: "Nói thật là cũng muốn ra 1 bài ballad lắm luôn ý mà thiệt tình chưa có bài nào ưng cái nư, lấy được nước mắt để có cảm giác muốn ra nên đành dành lại tới khi có thì thôi! Thêm nữa là sau nguyên chuỗi The Masked Singer gần 1 năm tập luyện và nhập hồn quá rồi, nên mình muốn 1 2 bài vui vẻ đón xuân cho tưng bừng á. Tú luôn cảm kích những tình cảm của mọi người dành cho Tú và chờ mình chút nhé! Voi sẽ sớm trở về với ballad...".

Anh Tú cũng cho biết sẽ sớm tổ chức đêm nhạc để thỏa lòng mong đợi của khán giả: "Còn vấn đề đêm nhạc, Tú chắc chắn sẽ làm nhưng lý do làm là vì: nguyên trọn 1 đêm đó Tú có thể được gần mọi người, được hát và được trò chuyện 1 cách trọn vẹn. Nên sang năm 2024 mình sẽ làm 1 vài đêm, tâm sự vài mẩu chuyện đời mình và hát tình ca sâu lắng".