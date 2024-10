Chuyển khoản nhầm nhưng người nhận không chịu trả, người phụ nữ thu hồi được 400 triệu đồng sau khi nhờ công an can thiệp

Cán bộ Công an tiếp nhận thông tin trình báo của người dân. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Mới đây, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Ngọc Gi., (ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu) về việc Công an huyện đã giúp chị thu hồi lại số tiền 400 triệu đồng đã chuyển nhầm khi người nhận số tiền chuyển nhầm không có thiện chí trả lại.

Theo đó, ngày 15/7, chị Gi. chuyển 400 triệu đồng cho một người bạn mượn qua giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng (từ số tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (gọi tắt Ngân hàng Vietinbank), chi nhánh thị xã Hòa Thành qua Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh (gọi tắt Ngân hàng HDBank). Tuy nhiên, quá trình thao tác, Gi. nhập sai một con số trong dãy số tài khoản. Do vậy, số tiền trên đã bị chuyển nhầm cho một người tên Nguyễn Thanh S. cùng hệ thống Ngân hàng HDBank.

Khi phát hiện mình chuyển nhầm, chị Gi. đã chuyển khoản tiếp số tiền 10.000 đồng kèm theo nội dung: “Nguyễn Thị Ngọc Gi. nhờ chuyển số tiền nhầm lại số tài khoản…”. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, chị Gi. vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía người nhận được chuyển nhầm. Chị Gi. chuyển khoản tiếp 5.000 đồng kèm theo nội dung tương tự và cho số điện thoại của mình để người này liên lạc lại. Đồng thời, chị Gi. cũng liên hệ phía Ngân hàng Vietinbank chi nhánh thị xã Hòa Thành trình bày sự việc và được phía ngân hàng hỗ trợ gửi thành công yêu cầu tra soát tới Ngân hàng HDBank.

Đến ngày 17/7, chị Gi. đến Ngân hàng HDBank trên địa bàn để kiểm tra tiến độ giải quyết, yêu cầu tra soát thì nhân viên ngân hàng này chưa liên lạc được với người nhận tiền chuyển nhầm. Tiếp đó, ngày 18/7, chị Gi. tiếp tục liên hệ với Ngân hàng HDBank, chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Nhân viên ngân hàng cho biết đã kiểm tra số tiền chuyển nhầm của chị Gi.. Hiện, số tiền này vẫn còn trong tài khoản của anh S. Tuy nhiên, chị Gi. liên lạc với anh S. thì S. trả lời: “Tôi không biết”. Tiếp đó, anh S. tắt máy thuê bao liên lạc.

Ngày 19/7, chị Gi. tiếp tục liên hệ với Ngân hàng HDBank, chi nhánh tỉnh Tây Ninh thì được phía ngân hàng trả lời rằng, anh S. không nghe máy mặc dù máy có đổ chuông.

Nhận thấy người nhận tiền chuyển nhầm không có thiện chí trả lại nên chị Gi. đã đến cầu cứu Công an huyện Tân Châu. Tại đây, chị Gi. được cán bộ Công an huyện Tân Châu tiếp nhận và tận tình hướng dẫn cung cấp những chứng cứ, tài liệu còn thiếu. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu đã phân công tổ công tác đến tận nơi anh S. đang sinh sống để vận động, thuyết phục người đàn ông này. Nhận thức được hành vi của mình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, anh S. mới chịu đồng ý chuyển trả số tiền nhận được 400 triệu đồng cho chị Gi.