Chuyển khoản 10 nghìn đồng cho shipper, tài khoản của vị khách ở Đà Nẵng bị trừ tới 20 triệu

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào phụ nữ sau sinh và người dân mua sắm trực tuyến.

Các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện hoặc cơ quan Nhà nước, gọi điện thông báo có bưu phẩm liên quan đến trẻ nhỏ hoặc giấy tờ quan trọng nhằm tạo sự tin tưởng, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của một nạn nhân, người này nhận được cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo có thẻ y tế dự phòng cho trẻ sơ sinh do Bộ Y tế gửi về. Đáng chú ý, đối tượng đọc đúng ngày sinh của em bé khiến nạn nhân tin là thật.

Sau đó, người này yêu cầu chuyển 10.000 đồng tiền phí vận đơn để “tránh trường hợp không nhận hàng”. Khi nạn nhân vừa chuyển tiền, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, nói rằng đã gửi nhầm số tài khoản và hướng dẫn liên hệ “chăm sóc khách hàng” để hủy dịch vụ, nếu không sẽ bị trừ phí hàng tháng từ 3,5–4 triệu đồng.

Trong trạng thái lo lắng, nạn nhân làm theo hướng dẫn, bị dẫn dụ đăng ký khoản vay 30 triệu đồng trên ứng dụng thanh toán điện tử, rồi chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tổng số tiền đã chuyển gần 20 triệu đồng trước khi nạn nhân phát hiện bị lừa.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển số tiền còn lại vào ngày hôm sau với lý do “hoàn tất thủ tục hủy”, nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không làm theo hướng dẫn vay tiền, chuyển tiền để “hủy dịch vụ”, “mở khóa” hay “xác minh”.

Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, cần chủ động kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức. Đặc biệt, phụ nữ sau sinh và các gia đình có trẻ nhỏ cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi liên quan đến giấy tờ, bảo hiểm, bưu phẩm của trẻ em – đây là chiêu thức mới mà tội phạm lợi dụng để đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh.

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng