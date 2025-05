Chuyên gia tâm lý nói thẳng: 6 chủ đề “cấm kị” nơi công sở, dù đồng nghiệp có thân đến mấy cũng không thể chia sẻ kẻo tan tành sự nghiệp!

1. Kế hoạch tương lai của bạn

Những câu như "Tôi muốn đổi việc vào năm sau" hoặc "Tôi dự định chuyển sang vị trí quản lý" thì bạn nên giữ kín. Đừng chia sẻ với người khác khi bạn đang buồn bực hoặc bốc đồng. Bạn phải biết rằng đồng nghiệp không phải là thành viên gia đình và tham vọng của bạn có thể trở thành cảm giác đe dọa đối với người khác.

Nếu sếp nghe thấy ý định chuyển việc của bạn, họ sẽ nghĩ bạn là người không ổn định; đồng nghiệp của bạn có thể cố gắng hãm hại bạn sau lưng. Những người thực sự thông minh sẽ làm việc chăm chỉ trong bí mật mà không phô trương. Khi bạn được thăng chức, tăng lương hoặc khi bạn mở rộng tầm ảnh hưởng, mọi người sẽ tự nhiên hiểu ra vị trí và dự định của bạn.

2. Đánh giá người khác

"Giám đốc mới không đủ năng lực" hoặc "đồng nghiệp A ở nhóm bên cạnh thích thể hiện quá mức". Bạn có thể nói những điều này sau lưng người khác hoặc chỉ nói một cách thoải mái mà không có ác ý, nhưng chúng sẽ đến tai người liên quan vào ngày mai và khả năng rất cao là chúng sẽ bị bóp méo.

Không có tình bạn tuyệt đối ở nơi làm việc, chỉ có những mối quan tâm thay đổi. Khi bạn phàn nàn về người khác, người nghe có thể nghĩ: "Liệu anh ta có nói điều tương tự sau lưng tôi không?" Vì vậy, bạn phải kiểm soát lời nói của mình và tránh gặp rắc rối.

3. Khuyến khích mọi người làm điều tốt

Nếu bạn thấy đồng nghiệp của mình lười biếng, đùn đẩy công việc hoặc chơi khăm người khác, đừng quá vui mừng. Khi bạn thấy một đồng nghiệp đang có ý định làm gì đó với ai đó, đừng khuyên anh ta nên tử tế.

Có câu nói rằng "Đừng can thiệp vào chuyện của người khác và đừng khuyên người khác làm điều tốt, nếu không họ sẽ nổi giận với bạn". Khi bạn khuyên anh ấy nghiêm túc hơn, anh ấy nghĩ bạn đang tự cho mình là đúng; khi bạn dạy anh ta các quy tắc nơi làm việc, anh ta nghĩ rằng bạn đang can thiệp vào việc không phải của mình. Người lớn chỉ nên sàng lọc chứ không nên giáo dục, hãy làm tốt việc của mình và không can thiệp vào nguyên nhân và kết quả của người khác.

4. Các quan điểm gây tranh cãi

Những chủ đề như "Có nên thúc đẩy trẻ em trưởng thành không" và "Có nên yêu cầu của hồi môn khi kết hôn không" rất dễ khiến mọi người tức giận khi thảo luận. Bạn nghĩ người khác thật khó tính, còn họ thì nghĩ bạn dễ dãi, và cuối cùng cả hai đều không thích nhau.

Công việc đã đủ mệt mỏi rồi, không cần phải làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa. Cách tốt nhất để tránh rắc rối là gật đầu, mỉm cười và thầm nhủ: "Không phải việc của mình". Hãy tránh nói tới những chủ đề gây xung đột, đó là cách để tạo ra một môi trường công sở hài hòa, dễ chịu.

5. Vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình

Nếu bạn nói rằng hôm nay bạn bị mất ngủ và trầm cảm, sếp của bạn sẽ không dám giao cho bạn một dự án quan trọng vào ngày mai; nếu bạn phàn nàn về chồng và mẹ chồng, cả công ty sẽ biết về sự hỗn loạn trong gia đình bạn chỉ trong chớp mắt.

Ở nơi làm việc, chỉ có kết quả mới quan trọng; không ai thực sự quan tâm đến những khó khăn của bạn. Việc phàn nàn sẽ không giúp bạn được thông cảm hơn mà chỉ khiến bạn bị gắn mác là "phiền phức" hoặc "kiêu căng".

6. Cảm xúc tiêu cực

Nếu bạn phàn nàn về mức lương thấp, gọi sếp là "đồ kém năng lực" và phàn nàn về công việc quá nhiều, đồng nghiệp sẽ xa lánh bạn khi họ nhìn thấy bạn. Ai muốn trở thành thùng rác cảm xúc mỗi ngày?

Hơn nữa, trong mắt các nhà lãnh đạo, những người phát tán năng lượng tiêu cực chính là "căn bệnh ung thư" dễ lây lan của nhóm. Việc loại bỏ một cá nhân tiêu cực ra khỏi nhóm là điều đáng cân nhắc, như vậy, bạn đã tự đặt mình vào vòng nguy hiểm.

Chìa khóa cho tương tác xã hội tại nơi làm việc có thể được tóm tắt trong bốn từ: Hiểu rõ về ranh giới

Tất cả những điều trên không phải để biến bạn thành một con robot lạnh lùng, mà là để bạn hiểu được bản chất của mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Chúng ta có thể cùng nhau ăn uống và trò chuyện, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn; chúng ta có thể thảo luận về kế hoạch và dự định tương lai, nhưng không bao giờ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm.

Hãy che giấu những điều bạn nên che giấu và làm tốt những điều bạn nên làm, con đường sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng ổn định hơn. Nhiều khi, sự trưởng thành thực sự của người lớn bắt đầu bằng việc học cách im lặng.