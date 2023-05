Chuyên gia da liễu khuyên bạn bổ sung các thành phần này vào serum: Chống già, ngừa mụn lại giữ ẩm tốt

Retinol, vitamin C, axit hyaluronic là 3 thành phần chăm sóc da liên tục lọt vào BXH 'vàng' của các chuyên da da liễu. Chúng cực kì được yêu thích nhờ khả năng chống lão hóa, dưỡng ẩm, phục hồi da đồng thời kích thích sản sinh collagen hiệu quả.

Bác sĩ da liễu Michele Green chia sẻ với trang làm đẹp uy tín InStyle rằng: "Sử dụng sản phẩm chứa vitamin C, axit hyaluronic sẽ có tác dụng cấp ẩm và làm sáng da hiệu quả. Ngoài ra, bổ sung thêm retinol sẽ giúp kích thích da sản sinh collagen và giảm nếp nhăn".

Ngoài 3 hoạt chất trên, tiến sĩ Hadley King còn bổ sung: "Niacinamide - một loại vitamin B có thể hấp thụ tốt ở các loại da có thể làm giảm một số dấu hiệu lão hóa, đặc biệt cải thiện màu da, kết cấu da và các đốm đồi mồi". Axit salicylic - một loại axit beta hydroxy thì giúp ngăn chặn bã nhờn, làm sạch sâu lỗ chân lông, giúp bảo vệ da chống lại các nốt mụn, làm mờ các vết thâm.

Tất cả những hoạt chất trên đều khá khó để tìm được ở 1 sản phẩm, đặc biệt là serum - món skincare đem đến công dụng chăm da hiệu quả vượt trội. Tuy nhiên, may mắn là mới đây, trang InStyle đã tìm ra 1 sản phẩm skincare liên tục 'cháy hàng' chứa cả 3 thành phần 'vàng': retinol, vitamin C, axit hyaluronic.

Đó là chai serum đình đám nhận về hơn 35 nghìn lượt đánh giá 5 sao trên Amazon: Eva Naturals Vitamin C Serum. Sản phẩm này nhận được vô vàn phản hồi tích cực, được người mua gọi là món skincare 'chứa vàng trong chai'. Với giá chỉ hơn 350K, đây đích thực là 'must try' dành cho các nàng mê chăm sóc da.

Serum Vitamin C của Eva Naturals là một giải pháp chăm sóc da an toàn, lành tính thích hợp với mọi loại da. Nó có texture dạng nước, lỏng và nhẹ, giúp giải quyết một loạt các vấn đề về da. Loại serum này có thể cải thiện tình trạng da mất nước, tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn trứng cá cũng như cải thiện các nếp nhăn trên da.

Eva Naturals Vitamin C Serum. cũng nhận được nhiều feedback tích cực từ người dùng. Một người mua sắm 61 tuổi cho biết 'em' serum này giúp cô giảm kích ứng hiệu quả. Một người bị mụn trứng cá thì khẳng định sản phẩm này giúp cô làm sạch vết thâm chỉ trong vài ngày, gọi nó là món skincare chứa "vàng lỏng trong chai".

Một người khác khẳng định đây là sản phẩm đa nhiệm, có "tất cả trong một", kinh tế hơn hẳn các loại serum khác. Nhìn chung, người mua hàng đều khẳng định loại huyết thanh đa lợi ích này giúp họ cải thiện mọi thứ, từ mẩn đỏ đến nếp nhăn đến mụn nang.

Nếu may mắn săn sale được trên sàn thương mại điện tử nước ngoài, bạn chỉ cần bỏ ra chưa tới 400K, cụ thể la 350K cho 1 chai Eva Naturals Vitamin C Serum 30ml. Nếu mua xách tay tại Việt Nam không có giá sale, 'em' này sẽ rơi vào khoảng hơn 800K.

Nếu không muốn chờ đặt Eva Naturals Vitamin C Serum xách tay hoặc website nước ngoài, bạn có thể tham khảo các sản phẩm sau:

Timeless Hyaluronic Acid + Vitamin C Serum - giá 380K

Không cần giới thiệu quá nhiều vì chai serum xanh da trời của Timeless đã quá nổi tiếng trong giới làm đẹp. Ngoài 5% Vitamin C chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi gốc tự do gây hại và 1% Hyaluronic Acid giúp tăng cường độ ẩm cho da thì ''em'' này cũng có khả năng chống lão hóa tốt. Tuy không sử dụng retinol nhưng Timeless Hyaluronic Acid + Vitamin C Serum thay vào đó chứa Matrixyl®️ 3000 giúp tối đa hóa quá trình tổng hợp collagen trong da và làm săn chắc da hiệu quả

Kiehl's Retinol Micro-Dose - giá 1.750K

Serum chống lão hóa của Kiehl's vừa chứa retinol nguyên chất thế hệ mới đem đến hiệu quả da căng mịn hạn chế nếp nhăn, vừa chứa niacinamide, peptides và ceramides giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da, hạn chế tối đa tình trạng da bong tróc, mẩn đỏ, khó chịu

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum - giá khoảng 1.800K