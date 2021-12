Chuyên gia chỉ cách phân biệt thực phẩm chứa hàn the

Theo đó, Cục ATTP, Bộ Y tế chỉ ra, nhiều cá nhân và đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm vẫn né luật để sử dụng hàn the bởi vì nó có khả năng chống nấm mốc, giữ thực phẩm tươi lâu, màu sắc bắt mắt, tăng độ dẻo dai.

Các loại thực phẩm phổ biến hay bị sử dụng hàn the như: Các loại bún, phở, bánh cuốn, bánh tẻ, bánh đúc, giò, chả, các loại thực phẩm đông lạnh… Trong dịp gần Tết, các loại thực phẩm này đều được tiêu thụ mạnh nên người dân cần đặc biệt cảnh giác không sử dụng thực phẩm chứa hàn the.



Hàn the là gì: Theo Cục ATTP, hàn the là một loại hợp chất hóa học còn có tên gọi là Borax, có dạng rắn, kết tinh màu trắng, mềm, dễ dàng hòa tan trong nước. Vì là một chất hóa học có tính ứng dụng cao nên ở Việt Nam hàn the không bị cấm buôn bán. Tuy nhiên, trong việc sản xuất, chế biến thực phẩm, hàn the là một chất không có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.

Cục ATTP cảnh báo khi sử dụng 5g hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính. Sử dụng hàn the với liều lượng thấp, thời gian kéo dài gây ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng tới tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng, gây tổn thương gan, thận, não. Phụ nữ có thai sử dụng thực phẩm có hàn the gây độc hại cho thai nhi. Trẻ em sử dụng thực phẩm có hàn the sẽ bị ảnh hưởng tới sự phát triển.

(Ảnh minh họa)

Nếu vô tình ăn phải thực phẩm chứa hàn the, cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi của cơ thể. Ngộ độc cấp tính gây xuất hiện các biểu hiện như: Buồn nôn, xuất huyết đường tiêu hóa, hôn mê, co giật, rối loạn nhịp tim, xuất hiện ban đỏ trên da, suy thận… Ngộ độc mạn tính gây ra các biểu hiện như: Mất cảm giác ăn ngon, giảm cân, da xanh xao, rụng tóc, suy nhược cơ thể không phục hồi được.

Cách phát hiện thực phẩm có hàn the đơn giản nhất: Để chủ động bảo vệ sức khỏe toàn dân trong mùa lễ tết năm nay, ngoài việc triển khai các lực lượng thanh kiểm tra chuyên ngành, cục ATTP khuyến cáo mọi người, mọi nhà tuyệt đối không sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm.

Nhằm tránh nguy hiểm từ hàn the nói riêng và các hóa chất độc hại khác có trong thực phẩm, cục ATTP khuyến cáo người tiêu dùng nên mua và sử dụng các mặt hàng thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ được sản xuất bởi những cơ sở uy tín đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.

Với những sản phẩm không nhãn mác ở chợ, chúng ta cũng có thể tự mình kiểm tra thực phẩm có hàn the bằng tăm bông tẩm nghệ vừa đơn giản lại dễ làm. Hàn the có tính kiềm nên khi tác dụng với tăm bông tẩm nghệ thì sẽ làm tăm bông chuyển từ màu vàng sang đỏ.

Chị em có thể chuẩn bị sẵn những chiếc tăm bông nhúng cồn pha tinh bột nghệ để khô. Khi kiểm tra thực phẩm có hàn the, ví dụ với giò chả, chúng ta lấy que thử ốp phần đầu bông vào bề mặt thực phẩm. Chỉ trong 30 giây nếu đầu que thử chuyển từ màu vàng sang màu nâu hoặc nâu đỏ là thực phẩm đó có chứa hàn the. Đặc biệt, nếu tỷ lệ hàn the càng cao thì màu vàng của que thử chuyển sang màu nâu càng đậm.