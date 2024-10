Chuyện gì đang xảy ra với Karik?

Vừa qua, Karik lại có động thái khiến các rap fan hoang mang. Cụ thể, anh chia sẻ tấm ảnh chụp chung cùng 2 người bạn thân JustaTee và Suboi trên nền trắng đen kèm dòng trạng thái ẩn ý "everything will change, except for what is captured within the frame" (tạm dịch: Mọi thứ sẽ thay đổi, ngoại trừ những thứ trong bức hình này). Chưa dừng lại, dân tình còn "soi" được Karik đã huỷ theo dõi tài khoản Instagram của giám khảo Thái VG. Trong khi đó, JustaTee và Suboi thì Karik không theo dõi từ trước.

Bức ảnh ẩn ý của Karik

Động thái lạ của Karik làm dấy lên nhiều đồn đoán nội bộ các HLV - Giám khảo Rap Việt mùa 4 bất hoà. Nhiều khán giả đồn đoán có lẽ Karik đang "giận dỗi" vì thí sinh đội mình - Mason Nguyễn bị loại ở tập phát sóng mới nhất nhưng không ai cứu dù trước đó được 4 chọn và còn sở hữu Nón vàng. Trên nền tảng Threads, dân tình thảo luận rôm rả về tình trạng của Karik. Từ việc hủy theo dõi Thái VG, có ý kiến cho rằng Karik "không phục" với kết quả.

Từ việc hủy theo dõi Thái VG, có ý kiến cho rằng Karik "không phục" với kết quả

Bên cạnh đó, việc đăng ảnh với JustaTee cùng Suboi làm dấy lên nhiều suy đoán về việc team Karik không thể bảo toàn đội hình ở vòng 3, đây là điều khiến nam rapper bất mãn. Theo nhiều nguồn tin, ngày 27/10 - ngày Karik đăng story kể trên là ngày quay hình của Rap Việt.

Nhiều tin đồn xoay quanh việc team Karik không thể bảo toàn đội hình ở vòng 3

Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Việc Karik "sáng nắng chiều mưa", hay để lộ trạng thái bất thường không còn là việc xa lạ với fan Rap Việt. Người hâm mộ khuyên nhau không nên "thuyết âm mưu" quá đà, đẩy mọi thứ đi xa, rất có thể mọi thứ chỉ là cảm xúc bình thường của Karik. Nhiều năm chinh chiến Rap Việt, Karik và các HLV/BGK có mối quan hệ rất thân thiết, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là anh chị em gần gũi ngoài đời. Mọi suy đoán về kết quả Rap Việt, phải chờ đợi các tập tiếp theo lên sóng mới có thể đưa ra kết luận.