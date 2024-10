Dàn thí sinh nhạt nhòa, nón vàng, first choice “lạm phát”

2 tập trôi qua, 12 thí sinh lên sóng, 4 nón vàng đã được tung ra, 4 quyền first choice đều đã lộ diện nhưng vẫn chưa có bản hit nào thực sự gây sốt mạng xã hội. Kể cả theme song - bài hát chủ đề từng làm mưa làm gió vào năm ngoái cũng vô cùng nhạt nhòa ở mùa này. Điều đó cho thấy phần âm nhạc của Rap Việt mùa 4 đang gặp vấn đề lớn.

Ở mùa này, Rap Việt vẫn giữ hầu hết ekip sản xuất âm nhạc của JustaTee, với những gương mặt quen thuộc như DuongK, Masew, Machiot… Những sự thay thế như Tinle, Pixel Neko cũng hoàn toàn đủ sức thế chỗ của 2pillz, WOKEUP… Tuy nhiên, sự suy giảm về chất lượng thí sinh chính là nguyên nhân dẫn đến những phần trình diễn kém hẳn sức hút với khán giả.

7dnight - thí sinh rap bằng tiếng Nghệ

Ở tập đầu tiên, 7dnight là thí sinh “chiếm spotlight” nhất với bản rap bằng tiếng Nghệ. Anh cũng phần nào gây ấn tượng trên mạng xã hội với vũ điệu “rửa thau” - được biến tấu từ “rứa thâu” - “thế thôi”. Thế nhưng nếu so với những sản phẩm trước đó của chính anh như WON hay Cơm Áo Gạo Tiền, 37 Đây Này… thì tiết mục ở Rap Việt rõ ràng chưa phải là những gì tinh túy nhất.

Tương tự ở tập 2, Gill - thí sinh nhận 2 nón vàng và “chốt sổ” ở tập này mang đến tiết mục Tuyết Trên Phố cực kì bắt tai. Tiết mục thể hiện được nhiều kĩ năng, khá bắt tai, nhưng theo HLV Karik thì anh chàng mới chỉ phô ra 30% công lực. Thực tế, mặc dù nhận về 2 nón vàng lẫn 1 first choice của B Ray nhưng tiết mục của Gill chưa thể tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội - điều rapper này từng làm cực tốt ở những sản phẩm âm nhạc suốt 4 năm kể từ sau Rap Việt mùa 1.

Mặc dù nhận về 2 nón vàng lẫn 1 first choice của B Ray nhưng tiết mục của Gill chưa thể tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội

Trong khi đó SHAYDA, thí sinh nhận 2 nón vàng lẫn 1 first choice của Suboi cũng gây nhiều tranh cãi. Lấy sample Hào Quang, cô nàng gần như chỉ toàn hát chứ không rap. Nhiều người còn cho rằng điểm nhấn tiết mục này nằm ở sự phần điệp khúc có xuất hiện của Dương Domic và Pháp Kiều - những người đang rất được yêu mến sau show Anh Trai.

Ngay cả khi khán giả đã có phần dễ tính hơn với việc rap hay hát ở một chương trình truyền hình Rap Việt, rõ ràng kĩ năng của SHAYDA vẫn khá yếu nếu so sánh với RHYDER - người luôn bị “tế” ở mùa trước vì hát nhiều hơn rap.

MANBO - cái tên thu hút truyền thông khi là một thành viên của GERDNANG

MANBO - cái tên thu hút truyền thông khi là một thành viên của GERDNANG có màn trình diễn tốt, nhưng cũng chỉ được chú ý ở tập này vì câu chuyện cá nhân chứ không phải vì bài thi quá tốt. Tiêu Minh Phụng - thí sinh kết hợp rap với cải lương thậm chí còn gây tranh cãi khi ý tưởng là đáng khen, nhưng kĩ năng rap còn khá nhiều hạn chế. Một vài thí sinh đã được biết đến từ trước trong cộng đồng rap như Lefthand, Willistic, Puppy… cũng chưa thực sự tạo dấu ấn.

Ở mùa 3, chỉ sau 2 tập đầu, khán giả đã thấy Pháp Kiều, RHYDER, 24k.Right là những gương mặt 4 chọn xuất sắc, phần thi của họ gây bão, tạo trend khắp mạng xã hội. Captain, gung0cay cũng để lại nhiều ấn tượng với màu sắc năng lượng, trẻ trung. Cadmium tuy khiến nhiều người tranh cãi như SHAYDA năm nay, nhưng không thể phủ nhận tinh thần rực lửa, khí chất hào hùng của nữ sinh chuyên Sử đã làm nên sự khác biệt.

Shayda - cô bé dân ca của Rap Việt

Kể cả 1 thí sinh bị loại bởi lượt bình chọn của khán giả như Alen cũng khiến nhiều người nuối tiếc. Có lẽ, việc tổ chức liên tục hằng năm khiến dàn rapper mới, chất lượng chưa kịp sản sinh, nhà sản xuất đành phải trao niềm tin ở một số gương mặt cũ. Đây là nguyên nhân chính khiến dàn thí sinh năm nay có phần thi kém ấn tượng hơn so với mùa trước.

Việc bổ sung thêm luật first choice, khóa vàng cũng khiến giá trị của những chiếc nón vàng giảm đi nhiều phần. Với việc first choice có sức mạnh lớn hơn cả nón vàng, chẳng khác nào vòng Chinh phục có tới 8 thay vì 4 nón vàng như trước kia. Điều đó cũng gián tiếp khiến những quyết định của ban giám khảo không còn nhiều sức nặng như trước, khi mỗi huấn luyện viên đều có thể giành được những chiến binh yêu thích ngay từ đầu.

Biên tập thừa thãi, tình tiết thiếu điểm nhấn

Không chỉ chất lượng âm nhạc, mà phần biên tập của Rap Việt mùa này cũng bị chê nhiều. Đầu tiên là về việc quá nhiều yếu tố quảng bá Anh Trai Say Hi - chương trình chung nhà sản xuất với Rap Việt. Ở tập 1, Ali Hoàng Dương giữ vị trí hát hỗ trợ xuyên suốt trên bục cùng 2 DJ The Hotel Lobby. Dương Domic - Pháp Kiều “vô tình” hát hỗ trợ cho tiết mục của nữ rapper Shayda, dùng chính sample ca khúc Hào Quang đang hot của chương trình Anh Trai, khiến khán giả nhận ra ý định “push” nữ rapper khá lộ liễu từ nhà sản xuất.

Quang Hùng MasterD cũng “vô tình” ghé ngang trường quay để “shout out” đến Giám khảo người Thái Lan - F.Hero, tạo không khí chưng hửng, vô duyên nơi khán giả. Sang tới tập 2, Orange dù chỉ hát hỗ trợ cho MANBO ca khúc Khi Em Lớn, nhưng cũng được Trấn Thành gợi ý hát một đoạn của Ngáo Ngơ.

Quang Hùng MasterD

... và Pháp Kiều ở Rap Việt mùa 4

Năm nay, chương trình bị nhận xét là dài dòng, lê thê. Ở tập 1, thời lượng gần 3 tiếng cho 6 tiết mục là quá nhiều, khiến không ít khán giả cảm thấy sốt ruột. Trong nhiều phần giới thiệu hoặc nhận xét, tranh giành thí sinh, đội ngũ hậu kì chèn nhiều hiệu ứng để làm nổi bật những tình tiết hài nhưng có phần lố tay. Đây đã là điều bị khán giả phàn nàn qua nhiều chương trình của nhà sản xuất, nhưng ở mùa này điều đó càng bộc lộ điểm yếu khi chương trình không có nhiều tình tiết thú vị.

Việc bổ sung luật mới nhưng lại liên tục “xả” ra ở 2 tập đầu khiến khán giả bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Nếu như ở mùa trước, bất kì chiếc nón vàng nào được tung ra sẽ đều là 1 điểm nhấn, thì mùa này với luật first choice và khóa vàng những tình tiết đặc biệt như vậy, có thể xuất hiện tới… 12 lần. Mặt khác, chính việc sở hữu nhiều đặc quyền khiến các huấn luyện viên lại có phần ít nói hơn, khiến cuộc tranh giành bớt đi sự gay cấn. Ở hàng ghế giám khảo, sự hấp dẫn cũng không còn.

Ở hàng ghế giám khảo, sự hấp dẫn cũng không còn

Nếu như mùa 1 cặp đôi JustaTee & Rhymastic thi nhau tấu hài, mùa 3 thì Karik - Suboi - JustaTee mỗi người một màu sắc, liên tục có những tranh luận trái chiều để đưa ra quyết định thì ở mùa này điều đó hoàn toàn biến mất. JustaTee ngày càng “suy” khi kiêm nhiệm cả vai trò giám đốc âm nhạc, nên những bình luận của anh mang tính chuyên môn nhiều hơn là sự hài hước.

Thái VG sau 1 năm đã thành thạo tiếng Việt hơn trước, nhưng anh chưa phải một người mang quá nhiều năng lượng giải trí như cách Rhymastic hay Karik từng làm. F.Hero thì bù lại được về năng lượng này, nhưng sao có thể trông chờ vào một rapper Thái Lan ở một show truyền hình Việt?

Sao có thể trông chờ vào một rapper Thái Lan ở một show truyền hình Việt?

Nếu không thay đổi, Rap Việt mùa 4 sẽ lặp lại vết xe đổ mùa 2

Chưa cần nhìn vào những con số thống kê, chỉ cần cảm nhận hiệu ứng truyền thông có thể thấy Rap Việt mùa 4 đang thua kém khá nhiều so với mùa 3. Khách quan mà nói, chương trình đang phần nào bị chia sẻ sự chú ý vì những hot show như Anh Trai Say Hi (concert) hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (đang vào giai đoạn nước rút). Thêm vào đó sau 4 năm kể từ chính Rap Việt, thì rap giờ đây đã là thể loại âm nhạc rất phổ biến với đại chúng, tới nỗi việc tranh cãi rap hay hát cũng không còn căng thẳng như mùa trước.

Thế nhưng chính Rap Việt mùa này đang tồn tại nhiều vấn đề, mà chỉ sau 2 tập thôi nhiều khán giả đã thấy rõ. Việc tổ chức liên tục khiến số lượng lẫn chất lượng rapper trong cuộc chơi này chưa kịp sản sinh, dẫn đến hầu hết những thí sinh lên sóng của mùa này đều… trượt casting ở mùa trước. Và bài thi của họ phần rap không đủ sức nặng, thay vào đó phân đoạn đáng chú ý hơn cả là khi có “cameo" hát hỗ trợ.

Phần thi của MANBO có vocal của Orange làm điểm nhấn

Nhiều khán giả tỏ ra chán nản khi chất lượng chuyên môn của Rap Việt đã bị giảm xuống rất nhiều, thay vào đó là tính giải trí một cách gượng ép khiến việc họ mất kiên nhẫn khi xem qua từng tập. Bởi lẽ, nếu là show giải trí thì dàn thí sinh này lại không hề đáp ứng được tính giải trí chút nào. Dàn huấn luyện viên, ban giám khảo, ekip âm nhạc cũng đã quen mặt nên không còn mang lại không khí mới mẻ như khi “thay máu” ở mùa trước. Nhà sản xuất có nỗ lực làm mới format, tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong đợi.

Rap Việt mùa 4 có nguy cơ đi vào vết xe đổ của mùa 2. Điểm tương đồng là đều được tổ chức ngay sau 1 mùa bùng nổ, giữ nguyên ekip âm nhạc lẫn dàn ban giám khảo, huấn luyện viên. Tuy nhiên, trình độ thí sinh chưa nổi bật, bài thi có chất lượng nhưng chưa đủ sức làm bùng nổ truyền thông, sự tương tác giữa các thí sinh với huấn luyện viên trên mạng xã hội chưa mạnh mẽ, khiến độ lan tỏa bị giảm đi đáng kể.

Những điều mới mẻ cần được xuất hiện. Trong teaser tập 3, những gương mặt tân binh bắt đầu được giới thiệu. Sabirose - chủ nhân bản hit Hót Hòn Họt cùng Hương Giang là nhân tố đáng chú ý, bởi khán giả sẽ tò mò cô nàng rap ra sao. Ngắn - bạn thân của Huỳnh Công Hiếu, từng hát điệp khúc hỗ trợ cho thí sinh team B Ray mùa trước ở vòng 3, cũng xuất hiện tại tập này.

Rap Việt mùa 4 có nguy cơ đi vào vết xe đổ của mùa 2

Thực tế, Rap Việt đã ghi hình xong cả vòng Đối đầu. Chắc hẳn ekip sản xuất lẫn các huấn luyện viên đã sẵn sàng để mang đến những “chiêu trò” mới ở các vòng sau. Ngoài ra, một yếu tố rất quan trọng để đẩy mạnh độ lan tỏa của chương trình chính là cách các huấn luyện viên, thí sinh tương tác qua mạng xã hội. Năm ngoái, những màn tấu hài, tiểu phẩm của BigDaddy cùng các học trò chính là chìa khóa giúp các thành viên của team này duy trì được sức hút tới tận cuối chương trình, dù cho không vào tới chung kết như Hurrykng, Ogenus, gung0cay…



Những “OTP” Pháp Kiều - Ogenus, Captain - RHYDER, Bâus - Bảo, hay cặp đôi Minh Lai - Lil Grace… đều là những nhân tố thu hút sự chú ý của khán giả. Nhìn xa hơn, khán giả truyền hình không chỉ quan tâm tới yếu tố âm nhạc của Rap Việt, mà còn rất để ý tới những câu chuyện bên lề, những tương tác thường xuyên trong quá trình chương trình phát sóng. Nếu điều đó được lặp lại ở mùa này, Rap Việt vẫn có khả năng lật ngược tình thế.