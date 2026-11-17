Chuyến đi này có gì mà thường được nhắc tới là một trong những chuyến đi đặc biệt nhất của Nhà sáng lập Trung Nguyên?

Nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhiều người thường nghĩ tới thương hiệu Trung Nguyên, những phát biểu về ngành cà phê hay các dự án kinh doanh quy mô lớn. Tuy nhiên, ít người biết rằng, một trong những chuyến đi đáng chú ý của nhà sáng lập Trung Nguyên lại gắn với một bảo tàng tại Đức và những món đồ đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.

Điều đặc biệt là chuyến đi ấy không kết thúc khi ông Vũ rời nước Đức. Phải mất thêm ba năm theo đuổi, hơn 10.000 hiện vật mới được chuyển về Việt Nam, trở thành một phần quan trọng trong hành trình hình thành Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột.

Cuộc gặp với người đàn ông dành hơn 20 năm nhặt nhạnh những món đồ cà phê cũ

Theo thông tin từ Bảo tàng Thế giới Cà phê, năm 2007, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ghé thăm Bảo tàng Cà phê Jens Burg tại Hamburg, Đức. Chủ nhân của bảo tàng là Jens Burg, một người đàn ông có niềm đam mê đặc biệt với cà phê và dành nhiều thập kỷ để sưu tầm những hiện vật liên quan đến thức uống này.

Câu chuyện của Jens Burg bắt đầu từ truyền thống gia đình. Theo tài liệu của chính quyền thành phố Hamburg, năm 1923, cha ông là Erich Burg thành lập cơ sở rang xay cà phê tại khu Eppendorf. Đến năm 1960, Jens Burg tiếp quản công việc kinh doanh của cha, tiếp tục duy trì phương pháp rang xay thủ công trong bối cảnh ngành công nghiệp cà phê ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, điều khiến Jens Burg trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở nghề rang xay. Chứng kiến hàng loạt cơ sở sản xuất cà phê thủ công phải đóng cửa trước sức ép cạnh tranh từ những doanh nghiệp lớn, ông nhận thấy nhiều máy móc, dụng cụ cũ bị loại bỏ, thậm chí vứt vào bãi rác.

Jens Burg đã dành hơn 20 năm thu thập, gìn giữ những hiện vật ấy. Đến năm 2000, bộ sưu tập của ông chính thức trở thành một bảo tàng rộng khoảng 350 m² tại Hamburg. Bên trong không gian này là những chiếc chảo rang bằng than, cối xay cà phê thủ công, tách sứ, thiết bị pha chế và cả những nhãn quảng cáo từ nhiều thời kỳ. Mỗi hiện vật đều mang theo một phần lịch sử của ngành cà phê, từ công nghệ sản xuất đến thói quen thưởng thức của con người.

Đó cũng chính là bộ sưu tập mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ được tiếp cận trong chuyến đi năm 2007.

Ba năm theo đuổi để đưa hơn 10.000 hiện vật từ Đức về Việt Nam

Theo Bảo tàng Thế giới Cà phê, sau chuyến thăm năm 2007, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu theo đuổi mục tiêu sở hữu bộ sưu tập của Jens Burg. Quá trình này kéo dài suốt ba năm trước khi việc chuyển giao hoàn tất.

Không đơn thuần là một bộ sưu tập đồ cổ, những hiện vật tại bảo tàng Jens Burg là thành quả của hàng chục năm gìn giữ. Trong khi đó, ông Vũ đang theo đuổi định hướng đưa Buôn Ma Thuột trở thành một trung tâm của văn hóa cà phê, nơi không chỉ sản xuất, kinh doanh mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử của thức uống này.

Sự tương đồng trong niềm đam mê cà phê được xem là một yếu tố quan trọng giúp hai bên đi đến thỏa thuận. Jens Burg bày tỏ sự tin tưởng khi chuyển giao "đứa con của mình" cho Trung Nguyên. Ông mong muốn bộ sưu tập có thể đóng góp vào việc xây dựng một thủ phủ cà phê toàn cầu tại Việt Nam, coi đây là việc làm có ý nghĩa ở giai đoạn cuối cuộc đời.

Sau ba năm, hành trình theo đuổi của ông Vũ đã có kết quả. Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, tháng 6/2010, các thủ tục chuyển giao bộ sưu tập được hoàn tất. Một tháng sau, hơn 10.000 hiện vật bắt đầu được đóng gói và vận chuyển về Việt Nam.

Đáng chú ý, một bài viết trên tờ báo Đức Lübecker Nachrichten tiết lộ rằng bảo tàng tại Hamburg từng phải tạm đóng cửa nhiều tuần trong năm 2010 vì phần lớn hiện vật được chuyển đi. Những món đồ này được đóng trong ba container để vận chuyển bằng đường biển sang Việt Nam.

Ngày 15/9/2010, hơn 10.000 hiện vật cập cảng TP.HCM, sau đó được đưa lên Buôn Ma Thuột.

Đến ngày 4/12 cùng năm, 100 hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Hội quán Thanh niên Sáng tạo Trung Nguyên ở TP.HCM. Báo Điện tử Chính phủ thời điểm đó xác nhận bộ sưu tập quý hiếm đã được chuyển giao quyền sở hữu từ Jens Burg cho Công ty cổ phần Trung Nguyên, phục vụ kế hoạch xây dựng bảo tàng cà phê tại Việt Nam.

Gần hai thập kỷ sau chuyến đi, những hiện vật từ Đức trở thành một phần của điểm đến đón hàng triệu du khách

Sau khi được đưa về Tây Nguyên, bộ sưu tập của Jens Burg bắt đầu được giới thiệu tới công chúng. Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2011, một không gian bảo tàng cà phê với hơn 10.000 hiện vật đã được khánh thành tại Làng cà phê Trung Nguyên.

Tuy nhiên, phải đến ngày 23/11/2018, Bảo tàng Thế giới Cà phê mới chính thức khánh thành tại dự án Thành phố Cà phê ở Buôn Ma Thuột, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc bảo tồn và giới thiệu văn hóa cà phê.

Công trình gây chú ý với kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà dài của người Ê Đê, kết hợp những không gian trưng bày và trải nghiệm. Tại đây, các hiện vật từ bộ sưu tập Jens Burg góp phần tái hiện lịch sử phát triển của cà phê qua nhiều thời kỳ và nền văn hóa khác nhau.

Ngày 23/11/2023, Bảo tàng Thế giới Cà phê tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động và công bố đón vị khách thứ 5 triệu. Trong 5 năm đầu tiên, bảo tàng đã đón khách từ hơn 23 quốc gia, đồng thời tổ chức hơn 350 sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Từ một không gian lưu giữ hiện vật, nơi đây dần trở thành điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa thu hút du khách khi đến với Tây Nguyên.

Ít ai ngờ rằng phía sau những chiếc cối xay, chảo rang và dụng cụ pha chế cà phê được trưng bày tại Buôn Ma Thuột lại là câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi đến Hamburg năm 2007.

Gần hai thập kỷ trôi qua, chuyến đi Đức của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn để lại một dấu ấn cụ thể. Đó không chỉ là hơn 10.000 hiện vật được đưa về Việt Nam, mà còn là hành trình nối tiếp công việc gìn giữ di sản của một người đàn ông Đức, để những câu chuyện về cà phê tiếp tục được kể với hàng triệu du khách tại Tây Nguyên.