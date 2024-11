Chuyến đi của “chị đại làng beauty” Hannah Olala: Du thuyền sang trọng, thu về 10 triệu lượt xem trên Tiktok

Beauty blogger Hannah Olala vừa tổ chức chuyến đi độc đáo mang tên Get Together With Hannah tại Phú Quốc. Đây không chỉ là chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn là cuộc gặp gỡ ý nghĩa, cùng chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển nghề nghiệp của những nhà sáng tạo nội dung triệu view. Chuyến đi cũng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng cộng đồng mạng xã hội tích cực của Hannah, sau thành công với vai trò thành viên thứ 150 tại Hội đồng Nhà tài trợ Toàn cầu của UNICEF.

Chuyến đi quy tụ dàn KOLs nổi tiếng của Hannah Olala

Xuất phát từ ý tưởng được Hannah Olala ấp ủ hơn một năm, chuyến đi quy tụ 10 KOLs nổi tiếng về mảng lifestyle gồm cặp đôi Ninh Anh Bùi - Tùng Dương, Yên Đan, Trinh Phạm, Sabrina Uyên Lưu, Nhật Hạ, Nguyễn Hồ Trà My, Mợ Rảnh, Linh Trương, Huyền Nguyễn. Điểm chung của loạt KOLs này là đều có cá tính, màu sắc riêng, được giới trẻ yêu mến và có cùng khát khao lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Chuyến đi được thiết kế như một hành trình khám phá và kết nối, với 4 hoạt động chính trải dài trong 3 ngày 2 đêm. Mở đầu hành trình là buổi tiệc đón hoàng hôn trên du thuyền sang trọng, thưởng thức những món ăn tinh tế, tạo không khí gần gũi, thân thiện giữa các thành viên.

Sau đó, các KOLs tụ họp tại tiệc tối dưới ánh nến, cùng chia sẻ trải nghiệm sâu sắc, những câu chuyện ít người biết trong hành trình sáng tạo nội dung của mình. Từ những thử thách ban đầu, các khoảnh khắc muốn từ bỏ, thành công, mục tiêu trong tương lai - tất cả đều được trải lòng một cách chân thành, cởi mở, tạo trải nghiệm đáng nhớ.

Các KOLs cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến.

Hannah Olala đặc biệt dành thời gian cho các buổi trò chuyện 1:1 với các KOLs. Đây cũng là hoạt động đặc biệt nhất của chuyến đi. Trong không gian riêng tư của khu nghỉ dưỡng, cô lắng nghe, trao đổi cùng từng KOL về những thách thức, cơ hội trong nghề, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ 10 năm làm nghề của mình.

Xen lẫn những tiếng cười là những giọt nước mắt, những cái ôm đầy xúc động mà các influencer đã dành cho nhau, với những câu chuyện rất riêng tư, những trăn trở thầm kín trong hành trình sáng tạo nội dung và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ở ngày cuối cùng của hành trình, các KOLs có mặt tại một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Bộ ảnh đặc biệt được thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi.

Những ngày qua, các video xoay quanh chuyến đi do Hannah Olala tổ chức được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút tổng cộng hàng triệu lượt xem trên Tiktok. Đặc biệt, 2 video quy tụ đủ 11 gương mặt KOLS trên kênh của Sabrina Uyên Lưu có hơn 1,5 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, từ khoá của chuyến đi là #GetTogetherWithHannah cũng lọt vào top tìm kiếm. Tất cả đều thể hiện năng lượng tích cực, cho thấy không khí gần gũi, chân thành, đầy tính kết nối, đúng với mục đích chuyến đi.

Những khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi.

“Hannah mong mình có thể kết nối với các KOLs, những người có tầm ảnh hưởng khác, để cùng chia sẻ, định hướng nội dung, lan tỏa những điều tích cực, góp phần giúp cho môi trường mạng xã hội lành mạnh hơn. Từ đó, con của Hannah, cũng như những bạn trẻ lớn lên sẽ được định hướng những tư duy đúng đắn và tích cực.

Hannah cũng mong được chia sẻ kinh nghiệm làm nghề của mình, đồng thời học hỏi những điều hay ho từ các bạn, để mọi người cùng nhau phát triển tốt hơn”, Hannah chia sẻ.

"Lắng nghe những chia sẻ được đúc kết từ kinh nghiệm chục năm làm nghề của chị Hannah, chúng em học được rất nhiều thứ, đặc biệt là nguồn động lực mà chị đã truyền tải: Luôn biết nắm bắt thời cơ, hãy làm ngay khi có thể", Nguyễn Tùng Dương chia sẻ trong chuyến đi.

Hannah Olala được mệnh danh là "chị đại trong làng beauty".

Hannah Olala (Hannah Nguyễn) sinh năm 1984 tại Đắk Lắk, là con gái út trong gia đình làm nông có 10 người con. Từ khi còn nhỏ, Hannah đã thể hiện đam mê, tình yêu với lĩnh vực làm đẹp. Tại New York City, cô vừa đi học, vừa làm thêm tại salon tóc để kiếm tiền trang trải học phí, tích lũy kinh nghiệm. Năm 2011, cô và chồng dù có công việc ổn định ở New York nhưng vẫn quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Hiện tại, Hannah Olala là một trong những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam với hơn 1 triệu người theo dõi trên Facebook, gần 1 triệu người theo dõi trên Tiktok. Hannah thường chia sẻ về làm đẹp, quan điểm sống, cuộc sống hàng ngày cùng ông xã tại penthouse 600m2... Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm và thời trang, từng giữ vị trí general manager và country manager, quản lý các thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm cao cấp. Nhân dịp sinh nhật 40 tuổi vào tháng 5/2024, Hannah đã cam kết quyên góp tổng cộng 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng) cho quỹ UNICEF Việt Nam (quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam) và cô đã chuyển trước 10 tỷ đồng cho quỹ UNICEF Việt Nam ngay sau khi ký cam kết nhằm hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái tại Việt Nam được đi học, có cơ hội thay đổi cuộc đời, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới. Hannah được đại diện UNICEF trao giấy chứng nhận Thành viên Hội đồng Nhà tài trợ Toàn cầu (những người đóng góp cho UNICEF 1 triệu USD trở lên); được mời phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á 2024 tại Singapore; và được mời trao đổi, chia sẻ tầm nhìn về những chiến lược sắp tới tại trụ sở ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Tháng 9/2024, Hannah và ca sĩ Hàn Quốc Choi Siwon đại diện UNICEF tham gia Hội nghị Thượng đỉnh châu Á 2024 - sự kiện quy tụ những lãnh đạo và diễn giả có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ngoài thảo luận về chủ đề nhấn mạnh vào việc đầu tư cho trẻ em, cô cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả của bão Yagi. Trước đó, cô đã ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ.

PV