Khung cảnh du khách hoảng hốt núp dưới gầm cầu khi trải nghiệm du thuyền 5 sao ở Thái Lan, nhưng có 1 chi tiết khiến ai cũng “trộm vía”

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hành khách hoảng loạn khi du thuyền đi qua gầm cầu trên dòng sông huyền thoại Chao Phraya ở Thái Lan đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cảnh tượng này không chỉ gây ra sự hồi hộp mà còn mang đến trải nghiệm đầy kịch tính cho những người có mặt.

Trong video được chia sẻ trên TikTok, một hành khách đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình khi chiếc thuyền đang tiến gần tới cầu. Các du khách đang ngồi ăn uống trên boong thuyền thì bất ngờ nhân viên ra hiệu rằng họ cần phải cúi thấp người để tránh va chạm với cầu. Hình ảnh hành khách nháo nhác cúi xuống, tiếng la hét thất thanh vừa phấn khích và lo lắng vang lên tạo nên không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Thuyền trưởng đã nhanh chóng thông báo cho hành khách ngồi xuống bàn để đảm bảo an toàn khi thuyền đi qua dưới cầu. Nguyên nhân chính dẫn đến tình huống căng thẳng này là do thủy triều dâng cao, điều này xảy ra chủ yếu do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn trong thời gian qua. Khi lượng mưa gia tăng, mực nước sông Chao Phraya cũng theo đó dâng lên, khiến cho các chuyến du thuyền phải đối mặt với tình huống nguy hiểm khi đi qua các cây cầu.

Điều đặc biệt khiến ai cũng trầm trồ là mặc dù chiếc thuyền gần sát gầm cầu, nhưng mọi thứ trên tàu vẫn được giữ vững. Các bàn tiệc buffet, đồ ăn và thức uống đều lướt qua gầm cầu một cách trơn tru mà không bị đổ. Chứng kiến cảnh tượng này không ít người thở phào nhẹ nhõm cho hành khách cũng như chiếc du thuyền trên.

Đây không phải là lần đầu tiên những khoảnh khắc căng thẳng như vậy xảy ra trên các chuyến du thuyền trên sông Chao Phraya. Trước đó, nhiều video ghi lại cảnh hành khách phải cúi thấp người khi thuyền đi qua gầm cầu cũng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Biển cảnh báo được treo trên lan can cầu cũng nhắc nhở mọi người về tình trạng thủy triều cao có thể gây nguy hiểm cho những chuyến du thuyền.

Mặc dù cảnh tượng có thể mang lại cảm giác mạnh cho những du khách thích phiêu lưu, nhưng không ít người lại cho rằng đây là một trải nghiệm không thật sự thoải mái và thậm chí dễ xảy ra những nguy hiểm khó lường.



Đối với du khách quốc tế, du thuyền đêm trên sông Chao Phraya ở Bangkok đã trở thành một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thành phố mang dấu ấn đặc trưng phương Đông, từ những góc nhìn độc đáo trên sông nước. Với những ai đang có ý định tham gia chuyến du thuyền trên sông Chao Phraya, cần theo dõi tình hình thời tiết, tuân theo sự chỉ dẫn từ đội ngũ nhân viên và cảnh giác trước những tình huống bất ngờ trong chuyến hành trình của mình.

Nguồn clip: Bangkok Post, @jasmine070033