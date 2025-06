Chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản không hoạt động, người phụ nữ lập tức báo công an, phát hiện chủ tài khoản đang ở nước ngoài

Theo Báo Lâm Đồng, Công an thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) vừa phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) trao trả lại số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Hằng.

Trước đó, vào ngày 17/3/2025, chị Nguyễn Thị Hằng đến Công an thị trấn Di Linh trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng. Qua xác minh, công an xác định chị Hằng chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Phương Thanh (trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Công an thị trấn Di Linh hỗ trợ chị Nguyễn Thị Hằng nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người phụ nữ đang định cư ở nước ngoài

Công an thị trấn Di Linh đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh liên hệ với ngân hàng thì được biết tài khoản của chị Thanh không còn hoạt động do chị đã qua Phần Lan định cư từ nhiều năm trước. Cơ quan công an đã tìm cách thông báo và đề nghị chị Thanh phối hợp để giải quyết vụ việc.

Ngày 5/6, nhân dịp về nước, chị Thanh đã cùng cơ quan công an làm việc với ngân hàng và hoàn trả lại số tiền mà chị Hằng chuyển nhầm theo đúng thủ tục quy định.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Hằng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị công an và cá nhân chị Nguyễn Phương Thanh đã tích cực, nhiệt tình hỗ trợ để chị nhận lại được số tiền.