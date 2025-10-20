Chương trình nghệ thuật “Hoa nở sau mưa” - Sẻ chia vì đồng bào vùng bão lũ

Lan tỏa tinh thần đoàn kết – sẻ chia vì đồng bào vùng bão lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng về việc hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và cơn bão số 11 gây ra; chương trình nghệ thuật "Hoa nở sau mưa" được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm xã hội, khơi dậy tình đoàn kết – sẻ chia trong hoạn nạn, và cổ vũ tinh thần nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Linh An – Viettimes Media tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hoa nở sau mưa". Chương trình sẽ diễn ra vào 20h00, Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội).

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt như: Diva Hồng Nhung, NSƯT Phương Anh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Quách Mai Thy, Gemma Nguyễn, band nhạc MTV… Tất cả nghệ sĩ tham gia đều cống hiến và đồng hành như một lời tri ân và hành động thiết thực lan tỏa yêu thương, hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Toàn bộ kinh phí huy động được từ bán vé và các nguồn tài trợ sẽ được chuyển trực tiếp tới bà con tỉnh Cao Bằng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, góp phần xoa dịu mất mát và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Với thông điệp "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", chương trình "Hoa nở sau mưa" vượt xa giá trị của một buổi biểu diễn nghệ thuật thông thường. Chương trình là nhịp cầu nhân ái kết nối những trái tim yêu thương – nơi nghệ thuật cất tiếng nói của lòng nhân ái, nơi mỗi khoảnh khắc sẻ chia trở thành ngọn đèn thắp sáng niềm tin và hy vọng, giúp cộng đồng cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn nhất.

Thông tin chương trình:

Tên chương trình: Hoa nở sau mưa

Thời gian: 20h00, Thứ Hai, ngày 20/10/2025

Địa điểm: Nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội

Chỉ đạo chương trình: Cục Công tác chính trị, Bộ Công an

Chỉ đạo nội dung: Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm.

Tổng đạo diễn: Trần Trung

Đơn vị thực hiện: Nhà hát Hồ Gươm, Viettimes Media

Thông tin đặt vé: Hotline: 0835.661.999 – 086.881.8881