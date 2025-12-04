Chuối tươi lâu tới nửa tháng nếu được bảo quản ở vị trí này trong bếp

Chuối chín quá nhanh là nỗi lo của nhiều người. Thông thường, chỉ sau khi mua vài ngày là chuối đã có thể xuất hiện các đốm nâu, khiến chuối trở thành một trong những loại thực phẩm bị lãng phí nhiều nhất.

Điều này xảy ra vì nhiều người chọn không ăn chuối khi chúng đã bị thâm. May mắn thay, có nhiều phương pháp để làm chậm quá trình này và giữ chúng tươi ít nhất nửa tháng. Điều này bắt đầu ngay tại cửa hàng, bằng cách chọn những quả chuối không được đóng trong túi. Mặc dù nhiều nhà bán lẻ đang dần bỏ cách đóng gói này, nhưng bọc chuối trong túi sẽ khiến chuối chín nhanh hơn nhiều.

Chuối, giống như nhiều loại trái cây khác, thải ra một loại khí gọi là ethylene, khiến chúng chín nhanh. Khi được cất trong túi nylon, loại khí này sẽ thúc đẩy tốc độ chín nhanh hơn nữa, dẫn đến các đốm nâu chỉ trong một hoặc hai ngày.

Theo hướng dẫn từ một chuyên gia vệ sinh thực phẩm tại High Speed Training (công ty tập huấn tại Anh), chuối cũng không nên đặt trong tô đựng trái cây.

Thay vào đó, chuối nên được đặt trên mặt bàn, lý tưởng là nơi có nhiệt độ phòng và tránh xa độ ẩm, ánh sáng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.

Chuyên gia giải thích: “Bất kỳ nơi nào quá ấm đều sẽ đẩy nhanh quá trình chín, vì vậy tránh để chúng gần lò nướng hoặc các thiết bị phát nhiệt.”

Tách riêng từng quả chuối khỏi cả nải cũng có thể giúp chúng giữ được “độ tươi ngon tối ưu” lâu hơn rất nhiều.

Chuyên gia chỉ ra: “Khí ethylene được thải ra từ cuống chuối, nên để làm chậm tác động của khí và tránh việc chín quá nhanh, bạn có thể bọc cuống bằng màng bọc thực phẩm. Điều này giúp giảm lượng khí có thể lan xuống quả, từ đó giúp chuối tươi lâu hơn.”

Nhiều người cũng cho chuối vào tủ lạnh khi chúng đã đạt độ chín hoàn hảo. Những quả chuối này có thể giữ được tới “hai tuần”. Tuy nhiên, đừng để ý đến phần vỏ có vẻ nâu hoặc quá chín, vì bên trong vẫn hoàn toàn dùng tốt.