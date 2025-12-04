Bước vào Vũ trụ TH MISTORI - Trải nghiệm hương vị tươi ngon và năng lượng từ thiên nhiên

"Tinh cầu Trái cây" - nguồn cảm hứng từ tự nhiên

Trong thế giới đầy ắp niềm vui của các bạn nhỏ, mỗi chuyến khám phá trở nên trọn vẹn hơn khi có thêm nguồn tiếp sức thuần khiết, tươi mới. Thấu hiểu điều đó, Tập đoàn TH mang đến một trải nghiệm đầy hứng khởi - Vũ trụ TH MISTORI với Tinh Cầu Trái Cây rực rỡ sắc màu. Mỗi hộp TH MISTORI là một "phi thuyền năng lượng" đưa bé du ngoạn qua những hành tinh vị giác đầy thú vị: vị thơm ngậy của sữa tươi sạch TH, hòa quyện cùng sự tươi mát, sảng khoái của nước ép trái cây tự nhiên.

Đảo Nho nổi bật với sắc tím mát lạnh. Hương nho dịu ngọt mê hoặc như dẫn trẻ vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, khám phá những điều bất ngờ trong không gian kỳ bí.

Mang sắc cam ấm áp, Đảo Cam là biểu tượng của nguồn năng lượng tươi mới. Vị cam mọng nước, giàu vitamin C giúp trẻ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống trong suốt một ngày dài vui chơi.

Trong khi đó, Đảo Dâu - hòn đảo mang sắc màu rực rỡ, tươi tắn như những vườn dâu mùa chín. Hương dâu thanh mát, ngọt dịu, là lựa chọn "chạm vào trái tim" mọi bạn nhỏ mê sự đáng yêu, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

Bước vào Vũ trụ TH MISTORI, mỗi bé sẽ tận hưởng vị ngon tự nhiên từ Thức Uống Sữa Trái Cây và cùng khám phá thế giới thú vị, sáng tạo, tràn ngập niềm vui mỗi ngày.

TH Squad - Biệt đội năng lượng cùng bé khám phá Vũ trụ TH MISTORI

Để Vũ trụ TH MISTORI rực rỡ và đầy ắp niềm vui, không thể thiếu Biệt đội TH Squad - những người bạn đồng hành giàu năng lượng của trẻ. Biệt đội này luôn đồng hành, truyền cảm hứng và khơi gợi trí tưởng tượng phong phú, đưa trẻ vào những cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Các nhân vật trong Biệt đội TH Squad chính là trái tim của series hoạt hình cùng tên, được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của TH. Trong mỗi tập phim, TH Boy, TH Girl, Cậu bé Thần và Thủ lĩnh Trái Cây cùng nhau chiến đấu để bảo vệ Tinh cầu Trái Cây và Tinh cầu Chocomalt khỏi những thế lực đen tối. Mỗi cuộc phiêu lưu mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn về tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết, đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc: sức mạnh từ thiên nhiên và năng lượng tích cực luôn hiện hữu, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách.

TH MISTORI - Khi mỗi hộp thức uống là một chuyến phiêu lưu

Khi các bạn nhỏ bước vào Vũ trụ TH MISTORI, không chỉ khám phá Tinh cầu Trái Cây đầy sắc màu và gặp gỡ Biệt đội TH Squad, mà còn tìm thấy trong mỗi hộp TH MISTORI nguồn năng lượng tươi mới, như một chiếc chìa khóa mở ra thế giới tưởng tượng vô hạn.

Điều tạo nên sức hút của Thức Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI chính là sự hòa quyện giữa sữa tươi đạt chuẩn của TH với nước ép trái cây tự nhiên, tạo nên vị chua ngọt hài hòa, thơm ngon, hấp dẫn. Đặc biệt, dòng sản phẩm Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI còn bổ sung thạch dừa giòn ngon, mang đến trải nghiệm nhai thú vị cho trẻ.

Ngoài ra, các vitamin như B6, B12, Acid Folic trong sản phẩm giúp tăng cường trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng để trẻ hào hứng khám phá mọi hành trình. Sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, hương liệu hay chất tạo màu tổng hợp, mang đến cho trẻ một thức uống vừa thơm ngon, vừa an toàn cho sức khỏe.

Bộ sáu phiên bản hương vị - Nho/ Cam/ Dâu Tự Nhiên, cùng các phiên bản Nho/Cam/Dâu Tự Nhiên Có Thạch đều khoác lên mình màu sắc tươi sáng, rực rỡ và đi kèm với hình ảnh các nhân vật vui nhộn từ vũ trụ TH MISTORI. Thiết kế sinh động này không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn giúp sản phẩm trở nên thân thiện, gần gũi với các bạn nhỏ, biến mỗi lần uống Thức Uống Sữa Trái Cây thành một trải nghiệm hào hứng, thú vị.

Mỗi hộp TH MISTORI như một lời mời gọi hấp dẫn, mở ra cánh cửa bước vào chuyến phiêu lưu với nguồn năng lượng tươi mới. Có TH MISTORI đồng hành, trẻ sẽ thêm tự tin để thỏa sức khám phá thế giới rực rỡ xung quanh, sẵn sàng cho mọi hành trình trưởng thành.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.