Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Ít nhất, đó là lời cảnh báo mà các nhà nghiên cứu và giới khoa học đang đưa ra.

Đom đóm - khi bầu trời sao hạ xuống mặt đất

Raphaël De Cock, một nhà nghiên cứu đom đóm, từng được National Geographic nhắc đến, đã viết luận án tiến sĩ của mình về ấu trùng đom đóm, giống với sinh vật mà ông từng tìm thấy khi còn nhỏ. Và điều khiến nhiều người đồng cảm là một thực tế hiển nhiên: hầu hết chúng ta đều thấy đom đóm ngày nay ít hơn rất nhiều so với thời thơ ấu. Các chuyên gia xác nhận, cảm nhận đó không hề mang tính hoài niệm đơn thuần mà có cơ sở khoa học rõ ràng, khi nhiều loài đom đóm trên khắp thế giới đang suy giảm nghiêm trọng.

Đom đóm là những sinh vật nhỏ bé nhưng có khả năng thắp sáng màn đêm mùa hè bằng ánh sáng sinh học kỳ diệu. Chúng thuộc họ Lampyridae, bao gồm hơn 2.000 loài đã được mô tả, trong đó phần lớn có khả năng phát sáng. Với cơ thể mềm và ánh sáng đặc trưng, chúng còn được gọi là bọ phát sáng hay sâu phát quang, thường tỏa sáng vào lúc chạng vạng để thu hút bạn tình.

Loài tiêu biểu của họ này là Lampyris noctiluca, hay còn gọi là sâu phát sáng phổ biến ở châu Âu. Các nhà khoa học cho rằng, khả năng phát sáng ban đầu của đom đóm là tín hiệu cảnh báo, cho thấy ấu trùng của chúng có mùi vị khó chịu đối với kẻ săn mồi. Về sau, đặc tính này được tiến hóa thành tín hiệu giao phối.

Đáng chú ý, một số con cái trưởng thành thuộc chi Photuris còn có khả năng bắt chước tín hiệu phát sáng của loài Photinus để dụ con đực đến và săn mồi. Dù tất cả đom đóm đều phát sáng ở giai đoạn ấu trùng, không phải loài nào cũng tiếp tục phát sáng khi trưởng thành, và vị trí cơ quan phát sáng có thể khác nhau giữa các loài cũng như giữa hai giới.

Từ thời cổ đại, đom đóm đã thu hút sự chú ý của con người và mang nhiều ý nghĩa văn hóa khác nhau. Tại Nhật Bản, hình ảnh đom đóm được đặc biệt trân trọng, xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có các bộ phim của đạo diễn Miyazaki. Thậm chí, nhiều công viên còn được bảo tồn riêng để gìn giữ môi trường sống cho loài côn trùng này. Thế nhưng, những sinh vật từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp mong manh ấy đang dần biến mất khỏi cảnh quan tự nhiên.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng còn được chứng kiến ánh sáng mê hoặc của đom đóm. Để ngăn chặn viễn cảnh đó, việc hiểu rõ nguyên nhân suy giảm của chúng là điều vô cùng cấp thiết.

Vì đâu nên nỗi?

Đom đóm chủ yếu sinh sống ở các vùng khí hậu ôn đới và nhiệt đới, đặc biệt ưa thích những môi trường ẩm ướt như đầm lầy, vùng đất ngập nước hay rừng rậm ẩm. Đây là nơi lý tưởng cho ấu trùng đom đóm, vốn dành phần lớn vòng đời trong đất hoặc dưới lớp lá mục.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, mở rộng nông nghiệp và nạn phá rừng đã phá hủy và chia cắt nghiêm trọng các môi trường sống này. Khi nơi cư trú bị thu hẹp và phân mảnh, khả năng sinh tồn và sinh sản của đom đóm cũng giảm theo.

Ánh sáng nhân tạo vào ban đêm, hay còn gọi là ô nhiễm ánh sáng, đang gây tác động nặng nề đến đom đóm. Phần lớn các loài đom đóm phụ thuộc vào tín hiệu phát sáng tự nhiên để giao phối. Ánh đèn đường, biển quảng cáo hay các nguồn sáng nhân tạo khác có thể làm rối loạn những tín hiệu này, khiến quá trình tìm bạn tình bị gián đoạn và dẫn đến suy giảm số lượng cá thể.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ô nhiễm ánh sáng hiện là một trong những mối đe dọa gia tăng nhanh nhất đối với đom đóm, thậm chí ở một số khu vực còn vượt qua cả tác động của việc mất môi trường sống.

Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu trong nông nghiệp cũng là mối nguy lớn đối với đom đóm. Các hóa chất này không chỉ tiêu diệt đom đóm trực tiếp mà còn làm suy giảm nguồn thức ăn của ấu trùng, như ốc sên và sên trần. Bên cạnh đó, thuốc trừ sâu còn có thể gây ô nhiễm nguồn nước, tiếp tục làm tổn hại đến những hệ sinh thái mong manh mà đom đóm phụ thuộc.

Cùng với đó, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm của môi trường sống, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến vòng đời của đom đóm. Nhiệt độ tăng cao có thể khiến mùa giao phối đến sớm hoặc lệch nhịp, làm giảm khả năng sinh sản thành công. Những thay đổi về lượng mưa cũng tác động đến môi trường sống và nguồn thức ăn, khiến quần thể đom đóm càng thêm suy kiệt.

Bảo tồn ánh sáng mong manh

Sự suy giảm của đom đóm là lời nhắc nhở đầy xót xa về những thách thức môi trường mà nhân loại đang đối mặt. Việc đom đóm biến mất không chỉ là mất đi một loài côn trùng, mà còn phản ánh sự xuống cấp của các hệ sinh thái nuôi dưỡng vô số sinh vật khác, bao gồm cả con người.

Trên khắp thế giới, nhiều nỗ lực đang được triển khai nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể đom đóm, trong đó có việc khôi phục môi trường sống như đầm lầy và rừng ẩm, giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng tại các khu vực quan trọng, khuyến khích các phương thức canh tác bền vững và đẩy mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.

Nguồn: Times Of India