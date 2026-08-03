Chung kết Miss Grand Vietnam 2026: 1 mỹ nhân viral nhờ khoe lưng trần đẹp như AI, camera lia góc nào cũng là cực phẩm

Mỹ nhân này sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang cuốn hút, luôn biết cách khoe lợi thế lưng trần đẹp như tượng tạc.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 mang đến một bữa tiệc thị giác đúng nghĩa khi quy tụ dàn mỹ nhân với nhan sắc và vóc dáng đẹp mê người. Giữa màn đọ sắc rực rỡ ấy, Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật theo cách riêng với loạt khoảnh khắc khoe bóng lưng đẹp như tranh vẽ. Nàng Hậu xuất hiện trong thiết kế đầm xanh ngọc đầy cuốn hút, khéo léo khoe tấm lưng trần ngọc ngà và bờ vai mảnh mai qua những đường cắt xẻ tinh tế. Loạt hình ảnh của Thanh Thủy tại đêm Chung kết nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều netizen không khỏi xuýt xoa trước tấm lưng nuột nà, bờ vai thanh mảnh và khung xương đẹp cân đối của nàng Hậu, cho rằng cô sở hữu tỷ lệ cơ thể đẹp "như AI tạo ra".

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh cùng tấm lưng nuột nà đáng ngưỡng mộ, Thanh Thủy luôn biết cách lựa chọn trang phục để khéo léo tôn lên lợi thế hình thể. Không chỉ ghi điểm với những màn lên đồ lộng lẫy, phong cách đời thường của nàng Hậu cũng nhận được nhiều lời khen nhờ sự trẻ trung, sành điệu nhưng vẫn đầy tinh tế. Ngắm loạt outfit dưới đây, chị em sẽ có thêm không ít cảm hứng mặc đẹp để tham khảo.

Nàng Hậu chọn diện áo yếm trắng với phom dáng mềm mại, mang đến vẻ ngoài nữ tính và cuốn hút. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần lưng hở đầy tinh tế, giúp khoe khéo bờ vai cùng tấm lưng thanh thoát mà không hề phô phang. Thanh Thủy kết hợp cùng quần ống rộng, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thướt tha nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Thanh Thủy ăn vận tối giản nhưng cuốn hút thôi rồi khi chọn diện áo dáng ôm kết hợp cùng quần jeans. Bản phối quen thuộc này giúp nàng Hậu khoe khéo vòng eo thon gọn cùng vóc dáng cân đối, mảnh mai. Không cần quá nhiều phụ kiện hay chi tiết cầu kỳ, chỉ với hai item cơ bản, Thanh Thủy đã có ngay diện mạo trẻ trung, năng động và thời thượng. Đây là công thức mặc đẹp dễ ứng dụng mà chị em có thể học theo để vừa tôn dáng vừa không sợ lỗi mốt.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Diện outfit đậm chất trendy, Thanh Thủy lựa chọn áo croptop điệu đà kết hợp cùng quần suông nâu, khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo thanh mảnh. Điểm nhấn của outfit nằm ở chi tiết váy xuyên thấu được phối bên ngoài quần, tạo hiệu ứng layer mới mẻ và giúp tổng thể trông thời thượng hơn. Có thể thấy dù ăn vận đơn giản, chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ cũng đủ giúp set đồ trở nên nổi bật, nịnh mắt.

Áo kẻ là một trong những item mà chị em rất nên có trong tủ đồ bởi vừa đơn giản, vừa dễ mặc mà chẳng bao giờ tạo cảm giác nhàm chán. Thanh Thủy cũng không nằm ngoài "sức hút" của thiết kế này khi lựa chọn áo kẻ ngang phối cùng chân váy denim dáng dài. Bản phối mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính, thanh lịch.