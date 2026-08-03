Nữ giáo viên ở Hải Phòng tiết lộ cách giữ nhà luôn sạch: Mỗi tối chỉ mất 15 phút, cuối tuần không còn “vật lộn” tổng vệ sinh

Một ngôi nhà sạch sẽ không phải nhờ buổi tổng vệ sinh kéo dài nhiều giờ, mà được tạo nên từ những thói quen nhỏ, chỉ cần duy trì khoảng 10-15 phút mỗi ngày.

Là giáo viên tại Hải Phòng, mỗi ngày của chị Phạm Thị Nhất (SN 1986) bắt đầu từ bục giảng và kết thúc trong căn bếp nhỏ của gia đình. Ngoài thời gian đứng lớp, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm - nơi có cậu con trai chuẩn bị vào lớp 1 và những bữa cơm quây quần sau một ngày bận rộn. Với cô, một ngôi nhà sạch sẽ không phải nhờ buổi tổng vệ sinh kéo dài nhiều giờ, mà được tạo nên từ những thói quen nhỏ, chỉ cần duy trì khoảng 10-15 phút mỗi ngày.

Ưu tiên căn bếp và phòng tắm, tận dụng nguyên liệu sẵn có để giữ nhà luôn sạch

Sau khi chuẩn bị bữa tối và cùng gia đình dùng cơm, mẹ đảm Hải Phòng thường tranh thủ dọn dẹp căn bếp ngay thay vì để việc nhà dồn lại đến cuối tuần. Với cô, căn bếp là nơi giữ lửa cho gia đình, còn phòng tắm là không gian bắt đầu và khép lại một ngày, vì vậy đây cũng là hai khu vực được cô ưu tiên chăm chút nhiều nhất.

" Dù bận đến đâu, căn bếp của mình vẫn phải đảm bảo ba tiêu chí: gọn gàng, khô ráo và mọi thứ đều ở đúng vị trí. Chỉ cần bếp sạch, mình đã thấy cả căn nhà tự nhiên sáng và dễ chịu hơn ", Nhất chia sẻ.

Để việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng, Nhất ưu tiên tận dụng những nguyên liệu quen thuộc có sẵn trong nhà. Baking soda kết hợp với giấm trắng được dùng để làm sạch cặn bẩn và khử mùi. Chanh tươi giúp xử lý các vết cặn nhẹ trên vòi nước, lavabo, đồng thời mang lại hương thơm tự nhiên. Với những đường ron gạch hay các vết bám lâu ngày, cô thường dùng muối kết hợp với chanh để chà rửa.

Sau khi làm sạch bằng các nguyên liệu tự nhiên, cô mới sử dụng thêm dung dịch vệ sinh chuyên dụng ở những vị trí có nhiều cặn xà phòng hoặc mảng bám cứng đầu.

" Những nguyên liệu tự nhiên xử lý được khá nhiều vết bẩn thường ngày. Kết hợp thêm dung dịch chuyên dụng ở những chỗ cần thiết vừa tiết kiệm, vừa giúp phòng tắm sạch sâu hơn ", Nhất tâm sự.

Bồn rửa cũng được cô duy trì một vài thói quen đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Sau mỗi lần rửa bát, cô đều lau khô bề mặt để hạn chế cặn nước. Giấm trắng được dùng để làm sạch bồn, nước vo gạo giúp giảm mùi hôi ở đường thoát nước, còn vỏ cam, quýt hoặc bưởi được tận dụng để tạo hương thơm tự nhiên cho căn bếp.

" Thêm khoảng 30 giây lau khô bồn rửa sau mỗi lần sử dụng thôi nhưng hiệu quả rất khác. Bồn luôn sáng, ít cặn hơn và mình cũng đỡ mất công cọ rửa ", Nhất chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế sử dụng túi nilon để bảo quản thực phẩm. Rau, thịt, đồ ăn chín được phân loại vào các hộp riêng rồi sắp xếp ngay ngắn trong tủ lạnh.

" Mở cánh tủ lạnh mỗi ngày, điều mình thích nhất là mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc hộp nhựa đựng thực phẩm. Mình hạn chế tối đa túi nilon, vừa giúp tủ lạnh ngăn nắp hơn, vừa dễ bảo quản thực phẩm và cũng là một cách nhỏ để giảm rác thải nhựa ".

Những thói quen nhỏ giúp việc dọn nhà không trở thành áp lực

Mẹ đảm Nhất Phạm cho biết, nhiều người thường nghĩ muốn nhà lúc nào cũng sạch sẽ thì phải dành cả buổi để dọn dẹp. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc gia đình khiến cô nhận ra điều quan trọng nhất không nằm ở thời gian, mà ở việc duy trì thói quen nhỏ mỗi ngày.

" Mình thường dành khoảng 10-15 phút vào buổi tối để 'reset' lại không gian trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, mọi thứ đã gọn gàng nên tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn ".

Một trong những nguyên tắc cô áp dụng là " việc gì làm dưới 2 phút thì làm luôn ". Một chiếc cốc đặt về đúng vị trí, bỏ chiếc áo vừa thay vào giỏ đồ bẩn hay chỉnh lại chiếc gối trên sofa… là những việc cần làm ngay, bởi " chính những việc rất nhỏ ấy lại quyết định ngôi nhà trông có bừa bộn hay không " .

" Mình cũng cố gắng giữ các bề mặt thật thoáng. Bàn ăn, mặt bếp hay lavabo chỉ để những món đồ thực sự cần thiết. Khi ít đồ hơn thì việc lau dọn cũng nhanh hơn rất nhiều ". Cách giữ các bề mặt luôn thông thoáng cũng là một trong những mẹo dọn dẹp được nhiều mẹ đảm áp dụng và chia sẻ, bởi vừa giúp không gian trông rộng rãi hơn, vừa rút ngắn thời gian vệ sinh mỗi ngày.

Thay vì ôm đồm dọn cả căn nhà trong một ngày, cô chia nhỏ công việc theo từng khu vực: " Có hôm mình chỉ dọn bếp, hôm sau đến phòng ngủ, hôm khác lại vệ sinh phòng tắm. Làm từng chút một sẽ không thấy áp lực đâu mọi người ạ ".

Một nguyên tắc khác được Nhất duy trì là " đồ ở đâu, về đúng chỗ đó ". Mỗi món đồ đều có vị trí cố định để cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều dễ hình thành thói quen cất gọn sau khi sử dụng.

Con trai năm nay chuẩn bị vào lớp 1 nên bé cũng bắt đầu được mẹ giao những công việc vừa sức như cất đồ chơi, hút bụi ga giường hay tưới cây...

" Mình muốn con hiểu rằng giữ gìn nhà cửa là việc của cả gia đình chứ không phải của riêng mẹ. Những việc nhỏ hôm nay sẽ giúp con có tính tự lập sau này ".

Nhà không cần quá rộng, chỉ cần đủ yêu thương

Điều khiến nhiều người ấn tượng với không gian sống của gia đình cô không phải những món đồ nội thất cầu kỳ, mà là cảm giác sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu từ những chi tiết rất nhỏ được bày trí khéo léo, tinh tế.

Cuối tuần, Nhất thường thay một bình hoa mới: " Không phải vì căn nhà thiếu sắc màu, mà vì mình muốn mỗi lần mở cánh cửa, điều đầu tiên chào đón mình không phải là sự im lặng, mà là cảm giác được trở về " . Trên kệ bếp luôn có vài chậu cây nhỏ, khăn tắm được cuộn gọn gàng theo kiểu " khách sạn 5 sao " để tạo cảm giác thư thái mỗi khi bước vào.

Là giáo viên, công việc hàng ngày vốn đã nhiều áp lực. Chính vì vậy, Nhất càng trân trọng khoảng thời gian được trở về ngôi nhà do mình vun vén. " Ngoài thời gian đứng lớp, mình chỉ muốn được an trú trong chính tổ ấm của mình ".

Theo Nhất, nhiều người thường nghĩ một ngôi nhà đẹp phải rộng rãi, hiện đại hay đồ nội thất đắt tiền. Nhưng sau nhiều năm xây dựng gia đình, điều cô cảm nhận lại rất khác.

" Ngày còn trẻ, mình từng nghĩ nhà chỉ là nơi để ngủ sau một ngày dài… Nhưng càng lớn mình càng hiểu, nhà không chỉ là một địa chỉ. Nhà là nơi có ánh đèn luôn được bật lên khi mình về muộn, là căn bếp vẫn còn thơm mùi cơm nóng, là tiếng con gọi 'Mẹ về rồi!', là người chồng vẫn hỏi câu quen thuộc: Hôm nay em có mệt không? " .

Bởi vậy, mỗi chiếc bát được rửa sạch, mỗi góc bếp được lau dọn gọn gàng, mỗi bữa cơm được chuẩn bị chỉn chu… không đơn thuần là dọn dẹp, mà đó là cách gửi gắm sự quan tâm tới những người mình yêu thương.

" Chăm chút cho ngôi nhà cũng chính là chăm sóc cho chính mình. Mình chưa bao giờ nghĩ ngôi nhà của mình là đẹp nhất. Nhưng mình luôn cố gắng giữ cho từng góc nhỏ sạch sẽ, ngăn nắp và ấm áp. Với mình, đẹp nhất không phải là ngôi nhà khiến người khác trầm trồ, mà là ngôi nhà khiến chính mình luôn muốn trở về " .

(Ảnh trong bài: NVCC)