Chi Pu đắp mặt nạ hơn 1 triệu/ miếng

Hóa ra đây là bí mật sau các tạo hình triệu view của Chi Pu.

Luôn xuất hiện với lớp nền mịn lì, căng bóng dù thường xuyên ghi hình dưới ánh đèn mạnh, Chi Pu khiến không ít người tò mò về quy trình chăm sóc da trước khi trang điểm. Mới đây, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ khá chi tiết routine chuẩn bị làn da của mình trên TikTok. Đáng chú ý, cô không ngần ngại sử dụng một miếng mặt nạ có giá hơn 1 triệu đồng cùng nhiều bước skincare khác để giúp lớp nền đạt hiệu ứng mịn đẹp và bền màu hơn.

Chi Pu chia sẻ cẩm nang chăm da trước makeup. Nguồn: TikTok.

Theo Chi Pu, tối hôm trước cô đã đắp một loại mặt nạ cao cấp có giá hơn 1 triệu đồng mỗi miếng, sau đó khóa ẩm để giữ dưỡng chất trên da. Trước đó, nữ ca sĩ còn tập thể dục kết hợp xông hơi nhằm giúp lỗ chân lông giãn nở, từ đó hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Đến sáng hôm sau, Chi Pu tiếp tục tập luyện, xông hơi rồi tắm sạch trước khi đắp thêm một miếng mặt nạ khác. Tuy nhiên, khác với tối hôm trước, lần này cô lựa chọn một loại mặt nạ bình dân hơn.

Lớp nền hoàn hảo trong tạo hình đang viral của Chi Pu tại WEIBO GALA 2026.

Điều đáng chú ý nằm ở bước cuối cùng. Thay vì để nguyên lớp tinh chất như thường lệ, Chi Pu cho biết cô sẽ rửa nhẹ một lớp dưỡng chất trước khi bắt đầu makeup. Nữ ca sĩ giải thích nếu để quá nhiều dưỡng chất lưu lại trên da, lớp nền rất dễ bị trượt, nhanh xuống tông hoặc không bám tốt. Đây là kinh nghiệm cô đúc kết sau rất nhiều lần gặp tình trạng nền bị xê dịch khi trang điểm.

"Bình thường chị sẽ để luôn, nhưng hôm nay chị rửa đi một lớp mỏng thôi. Nếu để quá nhiều dưỡng chất thì sẽ bị trượt nền. Sau rất nhiều lần bị trượt nền, bây giờ chị mới rút ra được kinh nghiệm."

Chi Pu thường xuyên chia sẻ hình ảnh đắp các loại mặt nạ trên trang cá nhân.

Có thể thấy, bí quyết của Chi Pu không nằm ở việc dùng mỹ phẩm càng đắt càng tốt, mà là cân bằng lượng dưỡng trên da trước khi đánh nền. Làn da đủ ẩm sẽ giúp lớp makeup đẹp hơn, nhưng nếu quá "ngậm nước" hoặc còn quá nhiều tinh chất chưa thấm hết thì lại phản tác dụng.

Miếng mặt nạ hơn 1 triệu đồng của Chi Pu có thể là sản phẩm nào?

Chi Pu không tiết lộ tên cụ thể của loại mặt nạ cô sử dụng. Tuy nhiên, với mức giá hơn 1 triệu đồng/miếng, nhiều tín đồ skincare dự đoán có thể là một trong những dòng mặt nạ high-end nổi tiếng dưới đây:

1. Menard Authent Mask

Là một trong những dòng mặt nạ cao cấp nổi bật của Menard, Authent Mask được giới thiệu là sản phẩm đầu tiên có khả năng hỗ trợ trẻ hóa làn da thông qua tác động vào các tế bào gốc. Mặt nạ tập trung cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ, sạm màu và nám. Thiết kế gồm hai miếng riêng biệt cho vùng mặt và vùng cổ giúp mỗi khu vực được cung cấp dưỡng chất phù hợp, trong khi các đường cắt đặc biệt trên mặt nạ vùng mặt góp phần tăng hiệu quả nâng cơ, mang lại cảm giác săn chắc rõ rệt sau khi sử dụng.

- Nơi mua: Menard - 2.450.000đ

2. Biologique Recherche Toleskin [M]

Biologique Recherche Toleskin [M] là dòng mặt nạ dành cho làn da nhạy cảm hoặc đang gặp tình trạng kích ứng. Sản phẩm chứa chiết xuất cây Bóng bay giúp làm dịu da nhanh chóng, giảm cảm giác căng rát và mẩn đỏ, đồng thời bổ sung lipid cùng các axit béo cần thiết để hạn chế mất nước qua biểu bì. Công thức còn hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giúp làn da khỏe hơn và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường. Huyết thanh của mặt nạ được sản xuất trong môi trường vô trùng và đã được kiểm nghiệm da liễu.

- Nơi mua: Vua Hàng Hiệu - 12.240.000đ/10 miếng

3. La Mer The Treatment Lotion Hydrating Mask

La Mer The Treatment Lotion Hydrating Mask là mặt nạ giấy cao cấp tập trung vào khả năng cấp ẩm và phục hồi tức thì. Sản phẩm chứa Miracle Broth™ - thành phần đặc trưng của La Mer - giúp bổ sung độ ẩm cô đặc, mang lại làn da căng mọng, mềm mại và rạng rỡ chỉ sau một lần sử dụng. Mặt nạ được làm từ chất liệu với hàng triệu sợi siêu nhỏ ôm sát khuôn mặt, hỗ trợ tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất. Chỉ cần khoảng 5 phút sử dụng, làn da đã được tiếp thêm độ ẩm, trông tươi tắn và đầy sức sống hơn, đặc biệt phù hợp để chuẩn bị trước khi trang điểm hoặc trước những dịp quan trọng.

- Nơi mua: Kallos - 6.007.000đ/6 miếng

Dù Chi Pu không tiết lộ chính xác tên sản phẩm hay thương hiệu mặt nạ được sử dụng, quy trình của cô vẫn mang đến một gợi ý đáng tham khảo cho những ai thường xuyên trang điểm. Thực tế, một lớp nền đẹp không chỉ phụ thuộc vào kem nền hay kỹ thuật makeup mà còn bắt đầu từ làn da được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Việc cấp ẩm, làm dịu và cân bằng da đúng cách có thể giúp lớp nền bám tốt hơn, hạn chế tình trạng mốc, cakey hay xuống tông sau nhiều giờ. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng những sản phẩm đắt tiền, mà là lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da và dưỡng ở mức vừa đủ. Khi làn da được chuẩn bị tốt, ngay cả những bước trang điểm đơn giản cũng có thể mang lại hiệu ứng mịn đẹp và bền màu hơn đáng kể.

