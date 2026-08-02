Căn nhà trên núi của mỹ nhân kiếm tiền giỏi nhất ngành thời trang đang yêu "hồng hài nhi" cao gần 2m

Trước khi sở hữu gia sản 150 triệu USD cùng chốn riêng tư giữa núi rừng, Kendall Jenner từng gắn liền tuổi thơ với căn biệt thự huyền thoại tại Hidden Hills - nơi khởi nguồn của show thực tế Keeping Up With The Kardashians.

Căn nhà tạo dựng những siêu sao truyền hình thực tế

Trong ký ức của hàng triệu khán giả truyền hình toàn cầu, căn biệt thự tại Hidden Hills (California) không đơn thuần là một bất động sản xa xỉ, mà là đại bản doanh gắn liền với sự trưởng thành của gia tộc Kardashian-Jenner. Mua lại khu đất rộng hơn 820 mét vuông này vào năm 2010 với giá 4 triệu USD, bà Kris Jenner đã đầu tư hàng triệu USD để cải tạo, biến nơi đây thành tổ ấm nuôi dạy dàn con nổi tiếng và là bối cảnh chính tạo nên cơn sốt truyền hình thực tế thập niên 2010.

Năm 2025, khi bà Kris quyết định đưa dinh thự 6 phòng ngủ này lên sàn giao dịch với giá 13,5 triệu USD (khoảng 355 tỷ đồng), hai chị em Kendall và Kylie Jenner đã cùng nhau trở về thăm căn nhà tuổi thơ. Bước qua chiếc cầu thang xoắn ốc biểu tượng hay dạo qua hai căn phòng tắm mang phong cách đối lập của cặp chị em thời niên thiếu, những ký ức ngọt ngào liên tục ùa về.

Chuyến ghé thăm cuối cùng trước khi căn nhà chính thức đổi chủ không chỉ khép lại những ký ức rực rỡ một thời, mà còn đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục của siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh. Đây là nơi chắp cánh cho Kendall khi cô ký hợp đồng người mẫu đầu tiên vào năm 14 tuổi, đặt nền móng ban đầu cho sự nghiệp thời trang lẫy lừng về sau.

Dưới sự định hướng của người mẹ quyền lực, Kendall Jenner từng chọn cho mình một lối đi hoàn toàn khác so với các chị em trong nhà. Quyết tâm dấn thân vào thế giới thời trang cao cấp, sự xuất hiện của chân dài sinh năm 1995 đã mở ra kỷ nguyên mới cho làng mốt. Kỷ nguyên của các "Instamodels" là nơi sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tái định hình bản đồ người mẫu truyền thống.

Trong suốt hơn một thập kỷ, Kendall Jenner là gương mặt không thể bỏ qua trên bất kỳ bản đồ thời trang nào. Cô xuất hiện trên trang bìa Vogue nhiều hơn bất kỳ ai trong gia đình Kardashian-Jenner. Forbes xếp cô vào danh sách người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới hai năm liên tiếp 2017 và 2018, với con số ước tính 22,5 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng) một năm.

Với lượng người theo dõi khổng lồ vượt mốc 278 triệu trên Instagram, bước sang năm 2026, khối tài sản ròng của Kendall đã chạm ngưỡng khổng lồ 150 triệu USD (hơn 3900 tỷ đồng). Thành công tài chính này đến từ việc kết hợp giữa thù lao nghề mẫu thuộc hàng top đầu, các hợp đồng đại diện độc quyền và sự nhạy bén khi lấn sân sang kinh doanh đồ uống. Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của mỹ nhân kiếm tiền giỏi nhất ngành mốt cũng luôn là tâm điểm của truyền thông, đặc biệt là mối tình ngọt ngào bên chàng diễn viên Jacob Elordi.

Mua đất bằng linh cảm, xây nhà bằng ký ức

Khi Architectural Digest (AD) mời nữ siêu mẫu mở cửa không gian sống cá nhân vào cuối năm ngoái, cô đã chọn căn nhà trên núi ở Wyoming mà địa chỉ đến nay vẫn được AD giữ kín như một bí mật tuyệt mật.

Mảnh đất này được Kendall mua lại ngẫu hứng khoảng 5 năm trước sau một chuyến ghé thăm vùng đất gắn liền với những mùa hè cưỡi ngựa thời thơ ấu. Do công trình cũ không thể cải tạo, đây là lần đầu tiên cô tự tay xây dựng một ngôi nhà từ phần móng cùng sự hỗ trợ của kiến trúc sư Kirby Lee và nhà thiết kế Heidi Caillier.

Cô gửi gắm một hình dung rất cụ thể: ước mơ về một không gian đong đầy tiếng cười, nơi tất cả bạn bè cùng ngồi chen chúc trên một chiếc sofa trong đêm chơi board game. Khoảnh khắc ấy thực sự xảy ra ngay khi ngôi nhà hoàn thiện, khiến cô không khỏi nghẹn ngào xúc động.

Nếu phong cách thời trang đường phố của Kendall là jeans xanh, boots da, áo cashmere - những thứ không chạy theo xu hướng nhưng không bao giờ lỗi thời - thì ngôi nhà Wyoming là phiên bản kiến trúc của chính triết lý đó. Cô gọi nó là "grandma chic". Một người đam mê những giá trị cổ điển, sở hữu bộ sưu tập xe cổ thì thiết kế căn nhà của mình theo phong cách "bà ngoại" cũng không có gì là lạ.

Căn nhà sở hữu cấu trúc mở thoáng đãng, kết nối phòng khách với khu bếp và được ví như một gallery thu nhỏ nhờ vô số tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Trung tâm phòng khách là chiếc sofa khổng lồ bọc 50 yards vải Lee Jofa's Hollyhock Handblock họa tiết hoa bản lớn mà cô chọn ngay lập tức không chút do dự. Lối vào nhà đặt chiếc ghế bọc vải tartan Pierre Frey trên nền tường màu Clinton Brown của Benjamin Moore. Căn bếp nổi bật với mặt đá Calacatta Viola, chiếc bếp lò màu xanh Lacanche và lò sưởi ấm cúng ngay trong bếp theo gợi ý từ mẹ Kris Jenner.

Mỗi không gian riêng biệt đều chứa đựng cá tính tinh tế của gia chủ. Phòng ngủ chính có xà nhà gỗ tái chế, giấy dán tường hoa nhỏ, lò sưởi ở góc phòng - Kendall nói cô muốn nó có cảm giác như "một nơi muốn đọc hàng triệu cuốn sách." Phòng tắm chính - góc yêu thích nhất của Kendall - ấn tượng với bồn tắm clawfoot cổ điển, vách tắm kẻ ô đỏ trắng cùng tường ốp gỗ màu burgundy.

Căn nhà còn trưng bày cây đàn piano Gibson cực hiếm có chữ ký của Les Paul, một trong 20 cây duy nhất trên thế giới. Kendall thừa nhận thẳng thắn: "Tôi xây ngôi nhà này cho bạn bè nhiều hơn là cho bản thân." Phòng bunk bed dành cho người lớn - bốn chiếc giường lớn với rèm riêng và thang lên tầng trên - được thiết kế cho các cháu và những đứa trẻ trong tương lai. Một chiếc Airstream Bambi đời 2020 đậu ngoài sân được cải tạo thành không gian nghỉ ngơi mang cảm giác vintage cho khách ghé lại.

Không cần trần nhà ốp đá marble cao ngợp như những cửa hàng thời trang, ngôi nhà trên núi chính là chân dung của một người đã đứng dưới đèn flash đủ lâu để biết rõ mình cần gì. Với chân dài từng chinh phục những sàn diễn lớn nhất thế giới, sự ấm áp bên những người thân yêu là định nghĩa xa xỉ duy nhất còn lại đáng để theo đuổi.