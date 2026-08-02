Phòng tắm chỉ dùng vách kính để ngăn khô – ướt vẫn chưa đủ: Cách người Nhật chia không gian mới thực sự đáng học hỏi

Nhiều gia đình cho rằng chỉ cần lắp một tấm kính cạnh vòi sen là phòng tắm đã được phân chia khô – ướt. Tuy nhiên, cách bố trí phổ biến trong nhà ở Nhật Bản cho thấy một phòng tắm tiện nghi cần được tổ chức thành nhiều khu vực độc lập, từ tắm, vệ sinh đến rửa mặt và lưu trữ.

Phòng tắm là một trong những khu vực được sử dụng nhiều nhất trong nhà nhưng cũng thường bị xem nhẹ khi thiết kế. Không ít gia đình dành ngân sách lớn cho gạch ốp, thiết bị vệ sinh hay vòi sen đắt tiền nhưng sau khi sử dụng vẫn gặp cảnh sàn nhà luôn ướt, đồ đạc nhanh xuống cấp, gương mờ hơi nước và người dùng có nguy cơ trượt ngã.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều ngôi nhà hiện nay áp dụng cách phân chia khu vực khô và ướt. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựng một tấm kính quanh vòi sen, người Nhật thường tiếp cận phòng tắm như một tổ hợp gồm nhiều không gian chức năng riêng biệt.

Cách bố trí này không nhất thiết phải sao chép nguyên mẫu, nhưng có nhiều nguyên tắc đáng để các gia đình tham khảo khi xây mới hoặc cải tạo nhà.

Phân chia khô – ướt không chỉ là dựng một tấm vách kính

Hiểu đơn giản, phân chia khô – ướt là cách giới hạn nước và hơi ẩm chủ yếu trong khu vực tắm, không để lan sang bồn cầu, lavabo, tủ chứa đồ hay lối đi.

Ở nhiều phòng tắm thông thường, vòi sen, bồn cầu và lavabo được đặt chung trong một căn phòng. Sau khi tắm, nước có thể bắn lên bồn cầu, sàn, tủ lavabo và các vật dụng xung quanh. Người sử dụng sau phải bước vào một không gian ẩm ướt, trơn trượt và khó chịu.

Trong khi đó, phòng tắm kiểu Nhật thường được chia thành ba khu vực rõ ràng: khu tắm, khu vệ sinh và khu rửa mặt – thay đồ. Tùy diện tích, các khu vực này có thể được ngăn bằng tường, cửa trượt, vách kính hoặc bố trí lệch nhau để hạn chế nước và hơi ẩm.

Điểm quan trọng không nằm ở việc sử dụng vật liệu gì mà ở cách tổ chức luồng di chuyển. Một người có thể rửa tay hoặc đánh răng trong khi người khác đang tắm mà không phải bước qua khu vực sàn ướt.

Khu vực tắm được khép kín để giữ nước đúng chỗ

Khu vực tắm thường được đặt ở cuối phòng hoặc một góc riêng, có vách kính hoặc cửa kín để nước không bắn ra ngoài. Trong những phòng tắm rộng, khu vực này thậm chí được thiết kế thành một phòng nhỏ hoàn toàn độc lập.

Vách kính trong suốt là lựa chọn phổ biến vì vừa ngăn nước vừa không làm không gian bị chia nhỏ về thị giác. Ánh sáng vẫn có thể đi xuyên qua, nhờ đó phòng tắm trông rộng và thoáng hơn.

Tuy nhiên, lắp vách kính không có nghĩa là xử lý xong vấn đề. Nếu độ dốc sàn không phù hợp, nước vẫn có thể đọng bên trong, chảy ngược ra cửa hoặc bám lâu ở các góc.

Sàn khu tắm cần có độ dốc nhẹ về phía thoát nước. Miệng thoát sàn nên được bố trí ở vị trí thấp nhất, tránh đặt quá xa khu vực vòi sen. Phần chân vách kính cũng cần được xử lý chống thấm và kín nước để hạn chế tình trạng rò rỉ sau thời gian dài sử dụng.

Với phòng tắm nhỏ, gia chủ có thể dùng vách kính bán phần hoặc cửa kính trượt. Cửa mở quay thường chiếm thêm diện tích và dễ vướng vào bồn cầu, lavabo hoặc lối đi.

Bức tường thấp tạo ranh giới mà không làm phòng bí

Một cách bố trí khác thường xuất hiện trong các phòng tắm hiện đại là sử dụng tường thấp để phân chia khu tắm với khu vệ sinh.

Tường thấp có thể ngăn nước bắn trực tiếp vào bồn cầu nhưng vẫn giữ được cảm giác thông thoáng. Phía trên tường có thể kết hợp thêm kính trong suốt để tăng khả năng chắn nước mà không cản ánh sáng.

Thiết kế này cũng tạo thêm bề mặt để đặt dầu gội, sữa tắm hoặc đồ trang trí. Một số gia đình còn tận dụng phần tường để bố trí hốc âm, nhờ đó không cần lắp thêm giá treo nổi gây rối mắt.

Dù vậy, chiều cao và độ rộng của tường phải được tính toán theo vị trí vòi sen. Nếu làm quá thấp, nước vẫn dễ bắn sang khu vực khô. Nếu làm quá cao hoặc quá dày, phòng tắm nhỏ có thể trở nên bí và chật hơn.

Đưa lavabo ra gần cửa giúp phòng tắm hoạt động hiệu quả hơn

Một trong những điểm đáng học hỏi trong cách bố trí của người Nhật là khu vực lavabo thường được đặt gần lối vào hoặc nằm bên ngoài phòng tắm và phòng vệ sinh.

Đây là khu vực có tần suất sử dụng cao, phục vụ nhiều việc như rửa tay, đánh răng, rửa mặt, trang điểm và sấy tóc. Những hoạt động này không nhất thiết phải diễn ra trong cùng một không gian với vòi sen.

Khi lavabo được tách khỏi khu tắm, người dùng không phải bước trên sàn ướt. Tủ lavabo, tủ gương, ổ điện và các thiết bị cá nhân cũng ít bị ảnh hưởng bởi hơi nước hơn.

Cách bố trí này đặc biệt hữu ích với gia đình đông người. Vào buổi sáng, một người có thể sử dụng khu vệ sinh, một người tắm và một người khác đánh răng gần như cùng lúc mà không phải chờ đợi.

Tủ gương cũng thường được thiết kế với nhiều ngăn kín để cất bàn chải, mỹ phẩm, khăn và các đồ dùng nhỏ. Khi mặt bàn lavabo không bị chất đầy đồ đạc, phòng tắm sẽ trông gọn gàng và dễ vệ sinh hơn đáng kể.

An toàn đến từ những chi tiết nhỏ

Một phòng tắm tiện nghi không chỉ cần đẹp mà còn phải giảm nguy cơ tai nạn trong quá trình sử dụng.

Sàn khu vực khô nên sử dụng vật liệu chống trượt, đặc biệt ở nơi chuyển tiếp giữa khu tắm và bên ngoài. Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi nên hạn chế tạo bậc chênh lệch quá cao.

Nếu bắt buộc phải làm gờ chắn nước, phần gờ nên thấp, dễ nhận biết và không nằm giữa lối đi chính. Một giải pháp khác là hạ cốt sàn khu tắm kết hợp rãnh thoát nước, giúp ngăn nước mà không cần tạo gờ cao.

Hệ thống thông gió cũng rất quan trọng. Vách kính giữ nước tốt nhưng đồng thời có thể giữ hơi ẩm bên trong. Nếu phòng không có cửa sổ, nên lắp quạt hút đủ công suất và duy trì hoạt động một thời gian sau khi tắm.

Ổ điện cần đặt xa khu vực có nguy cơ nước bắn, sử dụng nắp che và thiết bị chống rò điện. Ánh sáng nên được bố trí đủ ở lavabo, gương và khu vệ sinh thay vì chỉ dùng một bóng đèn giữa trần.

Phòng tắm nhỏ vẫn có thể phân chia khô – ướt

Không phải gia đình nào cũng có diện tích đủ lớn để chia phòng tắm thành ba khu vực độc lập. Tuy nhiên, nguyên tắc của thiết kế kiểu Nhật vẫn có thể được áp dụng linh hoạt.

Với phòng tắm nhỏ, gia chủ có thể bố trí khu tắm ở cuối phòng, sử dụng cửa trượt hoặc vách kính cố định. Lavabo đặt gần cửa, bồn cầu nằm ở khoảng giữa nhưng tránh đối diện trực tiếp với vòi sen.

Nếu diện tích quá hẹp, rèm chống nước là giải pháp tiết kiệm hơn vách kính. Dù khả năng ngăn nước không tuyệt đối, rèm vẫn giúp giảm đáng kể lượng nước bắn ra ngoài và có thể thay mới dễ dàng.

Gia đình cũng nên ưu tiên thiết bị có kích thước vừa phải. Bồn cầu quá dài, lavabo quá rộng hoặc tủ chứa đồ quá sâu có thể khiến lối đi bị thu hẹp, làm mất đi lợi ích của việc phân chia không gian.

Đừng chỉ đầu tư vách kính mà bỏ quên hệ thống thoát nước

Một sai lầm phổ biến khi cải tạo phòng tắm là dành phần lớn ngân sách cho vách kính nhưng không kiểm tra chống thấm, thoát sàn và độ dốc nền.

Nếu nền không thoát nước tốt, khu tắm vẫn luôn ẩm, xuất hiện mùi khó chịu và dễ hình thành nấm mốc. Ron kính, gioăng cửa và các khe nối cũng cần được vệ sinh định kỳ vì đây là những vị trí dễ bám cặn xà phòng.

Sau khi tắm, người dùng nên mở cửa hoặc bật quạt hút, gạt bớt nước trên kính và sàn, đồng thời đưa khăn ướt ra khu vực thông thoáng. Những thói quen nhỏ này có thể giúp phòng tắm khô nhanh và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Thiết kế phòng tắm kiểu Nhật đáng học hỏi không phải vì sử dụng vật liệu cầu kỳ hay thiết bị đắt tiền. Giá trị lớn nhất nằm ở cách tách từng hoạt động, kiểm soát nước và tổ chức không gian theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Một phòng tắm tốt không nhất thiết phải rộng hay sang trọng. Chỉ cần nước được giữ đúng khu vực, sàn khô nhanh, đồ dùng có chỗ cất và nhiều thành viên có thể sử dụng thuận tiện, trải nghiệm sống trong nhà đã được cải thiện rõ rệt.