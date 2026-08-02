5 màu sơ mi "sang chảnh hóa" tủ đồ: Theo style old money thì nên sắm đủ

Nếu đang muốn làm mới phong cách mà vẫn ưu tiên tính ứng dụng, dưới đây là 5 gam màu sơ mi được các tín đồ thời trang yêu thích nhất.

Áo sơ mi luôn là món đồ "quốc dân" trong tủ đồ của phái đẹp. Chỉ cần thay đổi màu sắc, cùng một kiểu sơ mi cũng có thể mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt: trẻ trung hơn, thanh lịch hơn hay sang trọng hơn. Đặc biệt ở giai đoạn giao mùa từ hè sang thu, lựa chọn đúng màu sắc còn giúp việc phối đồ trở nên dễ dàng, linh hoạt mà không cần sắm quá nhiều trang phục mới.

Nếu đang muốn làm mới phong cách mà vẫn ưu tiên tính ứng dụng, dưới đây là 5 gam màu sơ mi được các tín đồ thời trang yêu thích nhất. Đây đều là những tông màu dễ mặc, dễ phối và đủ sức giúp tủ đồ trông cao cấp hơn.

1. Sơ mi màu trắng - Món đồ "bất bại" của mọi cô gái

Đứng đầu danh sách chắc chắn là sơ mi trắng. Đây là gam màu chưa bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của các quý cô Pháp, Hàn Quốc hay những fashionista nổi tiếng. Ưu điểm lớn nhất của sơ mi trắng là khả năng phối đồ gần như không giới hạn. Bạn có thể kết hợp với quần jeans xanh để có vẻ ngoài trẻ trung, phối cùng quần âu tạo phong cách công sở thanh lịch hoặc mặc với chân váy lụa để tăng nét nữ tính. Ngoài ra, màu trắng còn giúp tổng thể trông sáng sủa, sạch sẽ và tinh tế hơn. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, thêm một chiếc đồng hồ kim loại hoặc khuyên tai nhỏ là đủ để tạo cảm giác sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là màu áo có thể diện xuyên suốt từ những ngày hè nóng bức cho đến đầu thu mát mẻ.

2. Sơ mi màu nâu - Xu hướng sang trọng của mùa thu

Nếu vài năm trước màu nâu còn khá kén người mặc thì hiện nay, đây lại là một trong những gam màu được các nhà mốt lăng xê mạnh mẽ. Từ nâu chocolate, nâu mocha đến nâu caramel, tất cả đều mang đến cảm giác ấm áp và trưởng thành rất đặc trưng của mùa thu. Một chiếc sơ mi nâu kết hợp với quần trắng hoặc quần kem sẽ tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa thanh lịch. Nếu thích phong cách tối giản, bạn có thể phối cùng quần jeans xanh đậm và túi xách màu be để tạo hiệu ứng màu sắc hài hòa. Đặc biệt, màu nâu còn mang đến cảm giác "quiet luxury" - sang trọng một cách kín đáo, không cần phô trương.

3. Sơ mi màu đen - Bí quyết mặc đơn giản mà vẫn quyền lực

Không phải ngẫu nhiên mà sơ mi đen luôn xuất hiện trong tủ đồ của các quý cô thành đạt. Gam màu này mang lại cảm giác sắc sảo, cá tính và rất dễ tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn. Khi phối cùng quần âu ống suông hoặc chân váy bút chì, sơ mi đen giúp người mặc trở nên chuyên nghiệp và cuốn hút hơn. Nếu lo trang phục quá tối, bạn có thể tạo điểm nhấn bằng phụ kiện màu vàng ánh kim, bạc, trắng hoặc đỏ burgundy. Một chiếc túi màu kem hay đôi giày nude cũng đủ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Vào đầu thu, sơ mi đen còn rất dễ kết hợp với blazer hoặc cardigan mỏng mà không sợ lỗi mốt.

4. Sơ mi màu vàng - Thắp sáng cả diện mạo

Không chỉ có trắng hay đen, những gam vàng nhạt cũng đang được yêu thích trong năm nay. Các tông vàng bơ, vàng kem hay vàng pastel mang đến cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất thanh lịch. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn làm mới phong cách mà không quá nổi bật. Màu vàng còn giúp làn da trông rạng rỡ hơn, đặc biệt khi kết hợp với chất liệu linen hoặc cotton mềm mại. Bạn có thể phối sơ mi vàng cùng quần trắng, chân váy be hoặc quần jeans xanh nhạt để tạo nên outfit mang hơi thở mùa hè. Khi sang thu, chỉ cần khoác thêm cardigan màu kem hoặc blazer nâu là đã có ngay set đồ thời thượng.

5. Sơ mi màu xanh dương - Trẻ trung nhưng vẫn đầy khí chất

Nếu phải chọn một gam màu vừa trẻ trung vừa dễ mặc, xanh dương chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Sơ mi xanh nhạt mang đến cảm giác mát mắt, sạch sẽ và rất phù hợp với thời tiết giao mùa. Đây cũng là màu sắc được rất nhiều fashionista lựa chọn bởi khả năng "hack tuổi" hiệu quả. Khi phối với quần trắng, outfit trở nên tươi sáng và năng động. Kết hợp cùng quần âu ghi xám hoặc nâu sẽ mang lại vẻ ngoài trưởng thành hơn, phù hợp với môi trường công sở. Ngoài ra, xanh dương còn rất dễ phối cùng các phụ kiện màu bạc, trắng hoặc be, giúp tổng thể luôn hài hòa và tinh tế.

Dưới đây là 1 số mẫu sơ mi bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: GILLEE

Nơi mua: OLV

Nơi mua: TheBlueTshirt

Nơi mua: PEABOO

Bên cạnh màu sắc, chất liệu cũng quyết định rất nhiều đến vẻ ngoài của bộ trang phục. Thời điểm giao mùa là lúc bạn nên ưu tiên những chất liệu như cotton, linen pha hoặc lụa mềm. Chúng đủ thoáng mát để mặc trong những ngày nắng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm áp hơn khi tiết trời dịu lại. Về kiểu dáng, những chiếc sơ mi form vừa vặn hoặc hơi oversized sẽ có tính ứng dụng cao hơn. Bạn có thể mặc riêng, khoác ngoài áo hai dây, phối cùng blazer hoặc cardigan mà vẫn đẹp.

Ngoài ra, đừng quên tận dụng những cách mặc đơn giản như xắn tay áo, sơ vin một phần hoặc mở nhẹ vài cúc cổ. Những chi tiết nhỏ này sẽ giúp bộ trang phục trông tự nhiên, hiện đại và có chiều sâu hơn.

Không cần chạy theo quá nhiều xu hướng mới, chỉ cần đầu tư vào 5 màu sơ mi gồm trắng, nâu, đen, vàng và xanh dương, bạn đã có thể xây dựng một tủ đồ vừa thanh lịch, vừa thời thượng. Đây đều là những gam màu có tính ứng dụng cao, dễ kết hợp với nhiều phong cách và đặc biệt phù hợp để đồng hành cùng bạn từ những ngày hè rực nắng đến khi tiết trời chớm thu. Chỉ với vài chiếc sơ mi mang màu sắc phù hợp, việc mặc đẹp mỗi ngày sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.