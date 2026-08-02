"Bông hồng lai" đăng quang Miss Grand Vietnam 2026: Sắc đẹp như AI, style đời thường xinh điên đảo

Tân Miss Grand Vietnam 2026 gây sốt MXH khi sở hữu visual xinh đẹp cùng gu thời trang cuốn hút.

Sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, cái tên Emoura Phạm nhanh chóng phủ sóng khắp các diễn đàn sắc đẹp. Sinh năm 2000, mang hai dòng máu Việt - Nga, nàng Hậu gây ấn tượng với gương mặt sắc nét, nụ cười rạng rỡ cùng chiều cao 1,7m nổi bật. Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, ngoài đời Emoura Phạm còn ghi điểm với gu thời trang mang màu sắc trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn rất thời thượng. Cô không quá chuộng những bản phối cầu kỳ mà thường lựa chọn các item cơ bản, dễ mặc, sau đó khéo léo nhấn nhá bằng cách phối đồ hoặc phụ kiện. Chính sự đơn giản nhưng tinh tế ấy giúp phong cách của nàng Hậu trở nên gần gũi, dễ ứng dụng và là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em.

Ngắm loạt outfit đời thường của Emoura Phạm, chị em chắc chắn có thể bỏ túi thêm nhiều công thức phối đồ vừa đơn giản vừa trendy.

"Bông hồng lai" Emoura Phạm ghi điểm với bản phối trẻ trung nhưng không kém phần sành điệu khi kết hợp áo dài tay dáng croptop cùng chân váy ngắn bồng xòe. Thiết kế ôm phần thân trên kết hợp với chân váy xòe tạo hiệu ứng tôn eo, giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối và thanh thoát hơn. Chỉ với hai item đơn giản, nàng Hậu vẫn dễ dàng mang đến diện mạo vừa năng động vừa nữ tính, thời thượng.

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Trong một outfit điệu đà khác, Emoura Phạm lựa chọn thiết kế áo hai dây phom suông rộng, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn rất thời thượng. Nàng Hậu kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn sát đầu theo phong cách "clean girl", chính sự tối giản ấy lại càng tôn lên nhan sắc thanh tú và thần thái cuốn hút.

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Khi đi biển, Emoura Phạm ghi điểm với diện mạo ngọt ngào trong chiếc đầm hai dây dáng lửng. Thiết kế nổi bật nhờ những chi tiết hoa mềm mại, kết hợp cùng phom váy bồng bềnh, thướt tha, mang đến cảm giác vừa nữ tính vừa bay bổng. Đây là kiểu váy rất hợp để diện trong những chuyến du lịch biển, lên hình cũng cực kỳ ăn ảnh. Nếu vẫn chưa biết mặc gì cho kỳ nghỉ sắp tới, chị em hoàn toàn có thể tham khảo và bổ sung ngay item này vào tủ đồ.

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Style đời thường của Emoura Phạm tối giản mà rất thời thượng. Trong một outfit, nàng Hậu lựa chọn áo sát nách trơn màu kết hợp cùng quần jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung và năng động. Để set đồ không bị đơn điệu, cô khéo léo nhấn nhá bằng vòng tay và vòng cổ bản mảnh, vừa đủ tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch, dễ ứng dụng trong outfit hằng ngày.