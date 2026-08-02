5 sai lầm chống nắng trong mùa thu nhiều chị em mắc phải, khiến nám và tàn nhang cứ đậm dần lên

Mùa thu mang đến cảm giác dễ chịu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc làn da được "nghỉ ngơi" khỏi tác hại của tia UV.

Nhiều người cho rằng chỉ cần chống nắng kỹ vào mùa hè, còn khi thời tiết chuyển sang mùa thu, trời dịu mát và ít nắng hơn thì có thể "thả lỏng". Thực tế, đây lại là một trong những nguyên nhân khiến làn da nhanh lão hóa, xuất hiện nám, tàn nhang và xỉn màu dù đã đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm dưỡng da.

1. Nghĩ trời mát nên không cần bôi kem chống nắng

Các chuyên gia da liễu đều khẳng định tia UVA - tác nhân chính gây lão hóa da - vẫn hoạt động với cường độ gần như ổn định quanh năm, kể cả những ngày nhiều mây hay trời se lạnh. Vì vậy, nếu đang có những thói quen dưới đây, bạn nên thay đổi càng sớm càng tốt.

Đây là sai lầm phổ biến nhất khi bước sang mùa thu. Thời tiết không còn nắng gắt khiến nhiều người có cảm giác tia UV cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, điều bạn cảm nhận chỉ là nhiệt độ không khí, còn tia UVA vẫn có thể xuyên qua mây, kính cửa sổ và tác động trực tiếp đến da. UVA là nguyên nhân khiến collagen và elastin bị phá hủy, làm da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và các đốm sắc tố. Vì vậy, dù chỉ đi làm, đi học hay ngồi gần cửa sổ, bạn vẫn nên duy trì thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi sáng.

2. Bôi kem chống nắng quá ít

Không ít chị em vẫn chỉ lấy một lượng kem rất nhỏ vì nghĩ mùa thu không cần bôi nhiều như mùa hè. Trong khi đó, nếu lượng kem chống nắng không đủ, chỉ số SPF thực tế sẽ thấp hơn rất nhiều so với công bố trên bao bì. Đối với toàn bộ khuôn mặt, lượng kem chống nắng lý tưởng thường khoảng hai đốt ngón tay hoặc khoảng 1/4 thìa cà phê. Đừng quên thoa đều xuống cổ, tai và vùng gáy - những khu vực rất dễ bị bỏ sót nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

3. Chỉ bôi một lần vào buổi sáng

Nhiều người nghĩ rằng mùa thu ít đổ mồ hôi nên kem chống nắng có thể bảo vệ da suốt cả ngày. Thực tế, sau vài giờ hoạt động, kem chống nắng vẫn sẽ giảm hiệu quả do ma sát từ khẩu trang, khăn giấy, mồ hôi và lượng dầu tiết ra trên da.

Nếu làm việc trong văn phòng và ít ra ngoài, bạn có thể không cần thoa lại quá nhiều lần. Tuy nhiên, nếu thường xuyên di chuyển ngoài trời, lái xe hoặc ngồi gần cửa kính có ánh nắng chiếu trực tiếp, hãy dặm lại kem chống nắng sau khoảng 2 - 3 giờ để duy trì khả năng bảo vệ da.

4. Chỉ chống nắng cho da mặt mà quên các vùng khác

Da mặt luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng cổ, mu bàn tay, tai hay vùng ngực lại thường bị "lãng quên". Đây cũng là những vùng da dễ tố cáo tuổi tác nhất vì thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng nhưng lại ít được bảo vệ. Theo thời gian, cổ và bàn tay có thể xuất hiện nhiều nếp nhăn, đốm nâu và tình trạng chùng nhão nhanh hơn cả khuôn mặt. Khi thoa kem chống nắng, hãy dành thêm vài giây để thoa xuống cổ, tai, sau gáy và mu bàn tay. Đây là một thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lâu dài trong việc ngăn ngừa lão hóa.

5. Chỉ dựa vào kem chống nắng mà quên che chắn

Kem chống nắng rất quan trọng, nhưng không phải là "lá chắn" hoàn hảo. Nếu phải ở ngoài trời trong thời gian dài, chỉ sử dụng kem chống nắng là chưa đủ. Tia UV vẫn có thể ảnh hưởng đến da nếu bạn tiếp xúc liên tục dưới nắng. Mùa thu là thời điểm rất nhiều người đi du lịch, dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Hãy kết hợp thêm mũ rộng vành, khẩu trang, kính râm chống UV hoặc áo chống nắng để tăng hiệu quả bảo vệ. Việc kết hợp chống nắng hóa học và chống nắng vật lý sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ tăng sắc tố, nám và lão hóa sớm.

Không ít người đầu tư rất nhiều vào serum vitamin C, retinol, peptide hay các sản phẩm làm sáng da nhưng lại bỏ quên bước chống nắng. Điều này khiến làn da liên tục chịu tổn thương bởi tia UV, làm giảm hiệu quả của toàn bộ chu trình dưỡng da. Đặc biệt vào mùa thu, khi các hoạt chất như retinol hoặc acid thường được sử dụng nhiều hơn nhờ thời tiết mát mẻ, việc chống nắng càng trở nên quan trọng để hạn chế kích ứng và ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Ngoài kem chống nắng, bạn cũng nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C và uống đủ nước để giúp da khỏe mạnh từ bên trong. Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng bạn có thể tham khảo ngay:

Torriden Kem chống nắng dịu nhẹ DIVE IN chứa Hyaluronic Acid với SPF 50+ PA++++, 60ml, Sun Cream

Nơi mua: Torriden

SOMEBYMI Kem chống nắng nâng tone da rau má Truecica Mineral Calming Tone-up SPF50 + PA ++++

Nơi mua: SOMEBYMi

Eucerin Spotless Brightening Day Sunscreen Spf30

Nơi mua: Eucerin

Dear Klairs Kem chống nắng TXA Supple Tone Up Sun Essence SPF50+ PA++++ 50 ml

Nơi mua: Dear Klairs

Mùa thu mang đến cảm giác dễ chịu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc làn da được "nghỉ ngơi" khỏi tác hại của tia UV. Chỉ một vài thói quen như bỏ kem chống nắng, bôi quá ít, quên thoa lại trong ngày hay chỉ bảo vệ da mặt cũng có thể khiến công sức dưỡng da trở nên kém hiệu quả. Duy trì chống nắng đúng cách quanh năm không chỉ giúp ngăn ngừa nám, tàn nhang và nếp nhăn mà còn là bước quan trọng nhất để giữ làn da khỏe mạnh, sáng mịn và trẻ lâu theo thời gian.