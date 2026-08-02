5 loại cá giá rẻ mà bổ ngang cá hồi, cứ ra chợ là thấy

Các loại cá bình dân này đều có thể mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào, vừa rẻ vừa chất lượng.

Nhắc đến những loại cá giàu dinh dưỡng, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào cùng nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải cứ cá đắt tiền mới bổ dưỡng. Ngay trong những loại cá quen thuộc ở chợ Việt, có không ít lựa chọn giá thành phải chăng nhưng vẫn cung cấp lượng lớn protein, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất cần thiết. Nếu biết cách lựa chọn và chế biến, những loại cá bình dân dưới đây hoàn toàn có thể trở thành nguồn thực phẩm lành mạnh cho bữa cơm gia đình.

Cá cơm: Nhỏ bé nhưng giàu canxi, dễ chế biến

Cá cơm là loại cá quen thuộc với nhiều gia đình Việt nhờ giá thành rẻ, dễ mua và có thể chế biến thành nhiều món ngon như cá cơm rim, cá cơm chiên giòn, kho tiêu hoặc nấu canh. Dù có kích thước nhỏ, cá cơm lại chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý. Khi ăn cả phần xương mềm của cá, cơ thể có thể bổ sung thêm lượng canxi tự nhiên, tốt cho hệ xương và răng. Loại cá này cũng cung cấp protein, vitamin và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, cá cơm thuộc nhóm cá nhỏ nên thường có vòng đời ngắn, khả năng tích lũy các chất không mong muốn trong cơ thể thấp hơn so với một số loại cá lớn.

Cá thu: Nguồn omega-3 dồi dào, không kém cạnh cá hồi

Nếu yêu thích những loại cá giàu chất béo tốt, cá thu là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đây là loại cá biển quen thuộc, có giá thành dễ tiếp cận hơn nhiều so với cá hồi nhưng vẫn chứa lượng omega-3 dồi dào. Omega-3 trong cá thu được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Bên cạnh đó, cá thu còn giàu protein, vitamin D và nhiều dưỡng chất khác. Cá thu có phần thịt chắc, béo tự nhiên, phù hợp để chế biến thành nhiều món như cá thu kho, cá thu sốt cà chua, cá thu nướng hoặc áp chảo.

Cá rô phi: Thịt trắng giàu đạm, dễ ăn

Cá rô phi là một trong những loại cá phổ biến nhất trong bữa cơm gia đình nhờ giá rẻ, thịt trắng, mềm và dễ chế biến. Loại cá này cung cấp lượng protein cao, phù hợp với những người cần bổ sung đạm trong chế độ ăn hằng ngày. Cá rô phi có vị nhẹ, ít tanh, phù hợp với nhiều cách chế biến như chiên, hấp, nấu canh hoặc làm món kho. Đây cũng là lựa chọn dễ ăn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Tuy không có lượng omega-3 cao như cá biển béo, cá rô phi vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt khi kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng.

Cá chép: Quen thuộc nhưng giàu dưỡng chất

Cá chép từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ được yêu thích bởi thịt cá mềm, thơm, cá chép còn chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Các món quen thuộc như cá chép om dưa, cá chép hấp, cá chép kho riềng không chỉ ngon miệng mà còn giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Khi chọn mua cá chép, nên ưu tiên những con còn tươi, bơi khỏe, mắt trong, thân cá không bị trầy xước để đảm bảo chất lượng thịt.

Cá nục: Cá biển bình dân nhưng giàu chất béo tốt

Bên cạnh cá thu, cá nục cũng là loại cá biển có mức giá dễ chịu nhưng chứa nhiều dưỡng chất. Loại cá này cung cấp protein, omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Cá nục có thịt thơm, vị béo tự nhiên, thường được chế biến thành các món quen thuộc như cá nục kho cà, cá nục chiên, cá nục hấp hoặc nấu canh.