Mua căn hộ thông tầng 190m² trong tòa nhà cũ, người phụ nữ dành 6 năm tạo nên khu vườn bí mật đẹp như tranh

Từ một căn hộ thông tầng đã hơn 10 năm tuổi cùng khoảng sân gần như bỏ hoang, nữ chủ nhân ở Thành Đô đã dành hơn một năm cải tạo không gian sống và thêm sáu năm kiên trì chăm sóc khu vườn. Thành quả là một ngôi nhà ngập ánh sáng, cây xanh và những khoảng bình yên khiến nhiều người phải lòng ngay từ cái nhìn đầu.

Phải lòng căn nhà cũ nhờ 9 ô cửa sổ lớn

Căn hộ của gia đình nằm trong một tòa nhà đã được xây dựng hơn 10 năm, có tổng diện tích khoảng 190m² và được thiết kế theo dạng thông tầng.

Khi mua lại căn nhà từ chủ cũ, nữ chủ nhân và chồng gần như bị thuyết phục ngay lập tức bởi vị trí đặc biệt của nó. Bao quanh tòa nhà là nhiều cây xanh lâu năm, trong khi bên trong căn hộ có tới chín ô cửa kính lớn kéo dài từ sàn lên trần.

Ánh sáng tự nhiên, bóng cây và cảnh quan bên ngoài liên tục thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Buổi sáng, căn nhà đón những vệt nắng dịu xuyên qua lớp sương mỏng. Đến chiều, bóng cây in lên cửa kính, rèm voan trắng lay nhẹ theo gió, tạo cảm giác yên tĩnh và thư thái.

Đối với hai vợ chồng, đây không chỉ là một căn hộ cũ có diện tích rộng mà còn là nền tảng hoàn hảo để xây dựng ngôi nhà trong mơ.

Sau khi hoàn tất việc mua nhà, gia đình dành hơn một năm để cải tạo toàn bộ không gian. Nữ chủ nhân trực tiếp làm việc với nhà thiết kế, cân nhắc kỹ từng chi tiết từ vật liệu, màu sắc đến cách bố trí công năng.

Thay vì chạy theo xu hướng hiện đại bóng bẩy, căn nhà được hoàn thiện theo phong cách cổ điển pha tự nhiên. Sàn gỗ màu be, tường mang hơi hướng cũ, ghế mây, rèm vải nhẹ cùng số lượng lớn cây xanh tạo nên một không gian mềm mại và có cảm giác như đã tồn tại từ rất lâu.

Tầng một không đặt nặng việc tiếp khách

Căn hộ được chia thành hai tầng. Tầng một gồm phòng khách, bếp, phòng ăn và một góc học tập nhỏ dành cho con trai. Tầng hai bố trí phòng ngủ, phòng làm việc của nữ chủ nhân và khu vườn rộng khoảng 30m².

Điểm đáng chú ý nhất là khu vực sinh hoạt chung rộng gần 50m² ở tầng một không được thiết kế theo mô hình phòng khách truyền thống.

Gia đình không đặt một bộ sofa lớn chiếm gần hết diện tích, cũng không biến nơi đây thành không gian chỉ dùng khi có khách đến chơi. Thay vào đó, toàn bộ khu vực được coi là phòng sinh hoạt gia đình, nơi mọi người có thể đọc sách, chơi đàn, nấu ăn, trò chuyện và cùng nhau nghỉ ngơi.

Do con trai còn nhỏ, việc lựa chọn nội thất cũng ưu tiên sự an toàn. Những món đồ có cạnh sắc, góc nhọn hoặc bề mặt quá cứng được hạn chế. Nội thất có kích thước vừa phải, dễ dịch chuyển, tạo nhiều khoảng trống để trẻ có thể tự do vui chơi.

Cây xanh xuất hiện ở hầu hết các vị trí trong phòng khách. Những chậu thiên điểu cao gần cửa sổ, cây lá lớn đặt cạnh ghế ngồi và các loại cây nhỏ trên bàn giúp không gian bên trong kết nối với cảnh quan bên ngoài.

Nhờ hệ thống cửa kính rộng và lượng ánh sáng dồi dào, cây trong nhà phát triển khỏe mạnh. Màu xanh của cây cối cũng làm mềm những mảng tường cũ và đồ nội thất mang hơi hướng cổ điển.

Góc học tập nhỏ cùng con trưởng thành

Khi con trai bước vào tuổi đi học, gia đình thiết kế riêng một góc học tập ở tầng một.

Không gian này không quá lớn nhưng được đặt gần cửa sổ, xung quanh là cây xanh, hoa tươi và giá sách. Đây là nơi cậu bé viết, vẽ, đọc truyện tranh và làm bài tập mỗi ngày.

Nữ chủ nhân cho rằng phòng học của trẻ không nhất thiết phải tách biệt hoàn toàn khỏi sinh hoạt gia đình. Việc đặt góc học tập tại tầng một giúp cha mẹ dễ quan sát con, đồng thời trẻ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của các thành viên khác trong nhà.

Một chiếc ghế nhung màu xanh lá cây được đặt gần bàn học, kết hợp với các chậu cây cao và hoa tươi được hái từ vườn. Cách bố trí này khiến góc học tập không mang cảm giác cứng nhắc, mà giống một thế giới nhỏ riêng tư nằm giữa thiên nhiên.

Bà mẹ hy vọng căn nhà có thể cùng con trai trưởng thành, lưu lại những ký ức về những buổi đọc sách, chơi piano, vẽ tranh hay chạy nhảy giữa các chậu cây.

Mang xưởng thiết kế váy cưới về nhà

Nữ chủ nhân là một nhà thiết kế váy cưới và đã điều hành xưởng may theo yêu cầu riêng trong nhiều năm.

Sau khi sinh con, cô không còn đủ thời gian túc trực thường xuyên tại cửa hàng. Vì vậy, một phần tầng hai được cải tạo thành phòng làm việc tại nhà.

Bàn làm việc không quá lớn, đặt sát cửa sổ và hướng về khoảng sân. Chỉ cần ngẩng đầu, cô có thể nhìn thấy cây cối bên ngoài, quan sát ánh sáng thay đổi và tìm cảm hứng cho những bản thiết kế mới.

Phòng làm việc được bài trí theo phong cách tự nhiên, không quá nhiều đồ đạc. Ngoài bàn ghế, giá vải và các mẫu váy cưới, căn phòng còn có hoa tươi, cây cảnh cùng những món nội thất mà cô yêu thích.

Đối với nữ chủ nhân, việc đưa công việc về nhà không phải giải pháp tạm thời mà dần trở thành một lối sống. Cô có thể vừa chăm sóc con, vừa duy trì công việc và vẫn dành thời gian cho khu vườn.

Khách hàng của cô phần lớn được giới thiệu qua bạn bè. Khi cần trao đổi ý tưởng, cô thường mời họ đến nhà, cùng trò chuyện về váy cưới, cuộc sống, gia đình và chuyện nuôi dạy con cái.

Không gian làm việc vì thế không còn tách biệt hoàn toàn với cuộc sống riêng. Ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa là studio, khu vườn và địa điểm gặp gỡ những người có chung sở thích.

Sáu năm biến khoảng sân hoang thành khu vườn 30m²

Khu vườn là phần được nữ chủ nhân dành nhiều tâm sức nhất.

Khi gia đình mới nhận nhà, khoảng sân gần 30m² còn khá hoang vắng. Nền sân trống, cây cối thưa thớt và gần như chưa có bất kỳ bố cục rõ ràng nào.

Nữ chủ nhân không thuê một đơn vị chuyên nghiệp hoàn thiện toàn bộ ngay từ đầu. Cô tự tìm hiểu về cây trồng, ánh sáng, độ ẩm, màu sắc và cách bố trí các tầng cây.

Quá trình cải tạo không diễn ra trong vài tháng mà kéo dài suốt sáu năm. Có những loại cây không phù hợp phải thay mới, có những góc vườn được chỉnh sửa nhiều lần để tìm ra cách sắp xếp cân đối nhất.

Hiện tại, khu vườn có hoa hồng, phong lan, xương rồng, cây lá kim, cây phong và nhiều giống cây theo mùa khác. Các loại cây được lựa chọn để khu vườn luôn có sức sống từ mùa xuân đến mùa đông, thay vì chỉ đẹp trong một thời điểm ngắn.

Nữ chủ nhân đặc biệt chú ý đến màu sắc. Hoa trong vườn chủ yếu mang các gam hồng, xanh lam, vàng, trắng và xanh lá. Màu sắc được phân bổ vừa phải, tránh tập trung quá nhiều giống hoa rực rỡ tại cùng một khu vực.

Nhờ vậy, khu vườn nhiều cây nhưng không tạo cảm giác lộn xộn. Mỗi góc đều có điểm nhấn riêng, trong khi tổng thể vẫn hài hòa và dễ chịu.

Ở cuối sân, một số khung vòm được bố trí để tạo chiều sâu thị giác. Khi cây leo phủ lên khung, khoảng sân nhỏ có cảm giác dài và rộng hơn diện tích thực tế.

Khu vườn đẹp không chỉ nhờ tiền

Để duy trì khu vườn, nữ chủ nhân phải dành thời gian chăm sóc gần như mỗi ngày.

Công việc không chỉ là tưới nước. Cô thường xuyên tỉa cành, thay đất, dọn lá rụng, kiểm tra sâu bệnh, điều chỉnh vị trí chậu và bổ sung cây theo từng mùa.

Khu vườn hiện tại là kết quả của quá trình quan sát, thử nghiệm và sửa sai kéo dài nhiều năm. Chính nữ chủ nhân cũng thừa nhận, nếu chỉ đầu tư tiền và trồng thật nhiều cây ngay từ đầu, khu vườn khó có thể phát triển tự nhiên như hiện nay.

Cây cối cần thời gian để thích nghi, lớn lên và tạo thành các tầng tán. Người làm vườn cũng cần thời gian để hiểu đặc điểm của từng loại cây, nhận ra góc nào nhiều nắng, góc nào dễ úng và màu sắc nào phù hợp khi đặt cạnh nhau.

Khu vườn vì vậy không phải một công trình hoàn thiện một lần rồi giữ nguyên, mà luôn thay đổi theo mùa, theo tuổi cây và theo nhịp sống của gia đình.

Ngôi nhà trở thành một phần của cuộc sống

Sau nhiều năm sống tại đây, gia đình hình thành một nhịp sinh hoạt khá ổn định.

Mỗi buổi sáng, nữ chủ nhân thường ra sân kiểm tra cây, tưới nước, cắt tỉa lá và hái một vài cành hoa mang vào nhà. Sau đó cô đến cửa hàng váy cưới hoặc làm việc tại phòng riêng trên tầng hai.

Buổi tối, các thành viên dùng bữa cùng nhau, trò chuyện, đọc sách hoặc chơi đàn. Cuối tuần, gia đình thường mời bạn bè đến dùng trà trong vườn. Trẻ nhỏ và những chú mèo có thể tự do chơi đùa giữa cây cối.

Những hoạt động này không quá đặc biệt, nhưng khi diễn ra trong một không gian được chăm chút suốt nhiều năm, chúng tạo nên cảm giác bình yên hiếm có.

Đối với nữ chủ nhân, làm vườn, thiết kế nhà cửa và thiết kế váy cưới không phải ba công việc hoàn toàn tách biệt. Cô thường lấy cảm hứng từ hình dáng cánh hoa, màu lá, đường cong của cành cây để đưa vào các mẫu váy.

Ngược lại, kinh nghiệm về màu sắc và bố cục trong thiết kế cũng giúp cô sắp xếp khu vườn tinh tế hơn.

Sau hơn một năm cải tạo nhà và sáu năm chăm sóc sân vườn, căn hộ cũ 190m² đã trở thành "khu vườn bí mật" đúng nghĩa của gia đình.

Điều khiến ngôi nhà trở nên đáng mơ ước không nằm ở diện tích rộng hay số lượng cây được trồng, mà ở cách mỗi không gian đều phục vụ một nhu cầu thực tế: Trẻ có chỗ vui chơi, cha mẹ có nơi làm việc, gia đình có khoảng thời gian bên nhau và thiên nhiên hiện diện trong từng sinh hoạt nhỏ.

Một căn nhà đẹp có thể gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng một căn nhà khiến người ta muốn sống lâu dài lại cần thời gian, sự kiên trì và khả năng hiểu rõ mình thực sự cần điều gì.