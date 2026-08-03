"Jennie và Nah Kai chi nhánh Việt Nam": Lên đồ đẹp không trượt phát nào, bài đăng cán mốc hơn 100.000 like

Outfit viral nhất của Jennie trong MV Less Than A Lover đã có phiên bản Việt.

Không chỉ ca khúc Less Than A Lover gây sốt, tạo hình mùa hè của Jennie và bạn diễn "hồng hài nhi" Nah Kai trong MV cũng nhanh chóng trở thành moodboard được hội mê mặc đẹp lưu về liên tục. Giữa khung cảnh ngập nắng của Tây Ban Nha, Jennie xuất hiện với chiếc tank top đen ôm dáng của Baserange, kết hợp chân váy lụa midi họa tiết đỏ bay bổng. Đôi ballet flats Repetto, dây chuyền CHANEL Coco Crush cùng mái tóc tết nhẹ càng hoàn thiện tổng thể vừa nữ tính, vừa phóng khoáng, gợi đúng tinh thần một mùa hè châu Âu đầy tự do và lãng mạn.

Ngay sau khi MV ra mắt, bản phối mang đậm tinh thần mùa hè của Jennie nhanh chóng tạo nên một làn sóng "cover outfit" trên TikTok, Instagram và Xiaohongshu. Từ các fashionista đến những nhà sáng tạo nội dung, nhiều người đồng loạt tái hiện set đồ với những biến tấu riêng nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần phóng khoáng, nữ tính của bản gốc. Tại Việt Nam, bộ ảnh nhận được nhiều sự chú ý nhất thuộc về vợ chồng KOL Ly Phạm và Sơn Hoàng. Không chỉ lấy cảm hứng từ trang phục, phụ kiện... cả hai còn tái hiện biểu cảm, bối cảnh và không khí lãng mạn của Jennie và Nah Kai, khiến bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt thích.

Có thể thấy, "Jennie Ly Phạm" chăm chút đến từng chi tiết trong cách tạo kiểu. Cô lựa chọn kiểu tóc tết hai bên rồi vòng qua đỉnh đầu, để vài lọn tóc buông nhẹ ôm gương mặt - đúng với tạo hình của "IT Girl" Jennie trong MV. Đôi ballet flats đen tối giản cũng được giữ lại, giúp tổng thể bám khá sát bản gốc. Từ bảng màu, phom dáng trang phục đến kiểu tóc và phụ kiện, mọi chi tiết đều được phối hợp hài hòa, mang đến cảm giác như một phiên bản Jennie bước ra đời thực nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên, gần gũi của Ly Phạm.

Ở phía đối diện, ông xã của Ly Phạm cũng nhập vai không kém khi diện áo thun trắng oversized phối cùng quần short denim trắng dáng rộng, mũ đỏ, kính râm đen và loafer tối màu. Đây cũng là công thức gần với tạo hình của Nah Kai trong MV: đơn giản, khỏe khoắn nhưng vẫn toát lên chất liệu bạn trai. Ngay cả em bé Max - con trai đầu lòng Ly Phạm cũng được bố mẹ diện nguyên cây đen cùng chiếc mũ lưỡi trai đỏ, vô tình trở thành "spotlight" của cả khung hình.

Nguồn: IGNV

Có thể khẳng định, một trong những lý do khiến outfit của Jennie này nhanh chóng viral là bởi tính ứng dụng rất cao. Thay vì những món đồ khó mặc hay quá cầu kỳ, bản phối của Jennie chủ yếu xoay quanh các item basic mà nhiều cô gái đã có sẵn trong tủ đồ. Vì vậy, nếu muốn "đu trend" phiên bản Jennie - Nah Kai như cách mà Ly Phạm - Sơn Hoàng đã làm, bạn hoàn toàn có thể tìm những thiết kế tương tự với mức giá dễ tiếp cận hơn. Chỉ cần ưu tiên đúng bảng màu, phom dáng và thêm một vài điểm nhấn như tóc tết hay giày ballet flats, tổng thể đã đủ gợi nhớ đến tạo hình gốc.