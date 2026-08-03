Phụ nữ càng lớn tuổi càng slay: Mỹ nhân showbiz bung lụa ở ngưỡng 30+, body quyến rũ, diện đồ gì cũng cuốn thôi rồi

Nhan sắc lên hương cùng phong cách ngày càng có gu, mỹ nhân này trở thành hình mẫu mặc đẹp của nhiều cô gái tuổi 30.

Có người đẹp nhờ tuổi trẻ, cũng có những mỹ nhân càng trưởng thành lại càng toát ra sức hút rất riêng. Joy (Red Velvet) là một trong số đó. Bước sang tuổi 30+, nữ idol không còn theo đuổi hình ảnh ngọt ngào như những ngày đầu ra mắt mà ngày càng ghi dấu với vẻ đẹp chín muồi, thần thái tự tin và phong cách thời trang quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế. Mỗi lần xuất hiện, Joy đều cho thấy khả năng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những bản phối đời thường trẻ trung đến các outfit sân khấu tôn trọn vóc dáng, gần như không có lần nào khiến người hâm mộ thất vọng.

Mới đây, đoạn fancam ca khúc Bad Boy tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi Joy xuất hiện với visual rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Chỉ vài phút trình diễn cũng đủ để người hâm mộ một lần nữa công nhận rằng tuổi 30 đang là giai đoạn đẹp nhất của nữ idol.

Cận cảnh visual tuổi 30 của Joy. Nguồn: Facebook.

Không chỉ visual ngày càng sắc sảo, gu thời trang của Joy cũng trở nên đa dạng và có dấu ấn hơn theo thời gian. Nữ idol linh hoạt biến hóa giữa những bản phối nữ tính, thanh lịch và các outfit cá tính, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng. Một trong những set đồ nổi bật nhất gần đây là bản phối đậm chất Y2K với áo hai dây đỏ viền bèo kết hợp quần short cạp thấp màu đen và chiếc cardigan đen khoác hờ trên vai. Bảng màu đỏ - đen vốn đã tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khi đi cùng tất cao cổ và boots đế dày lại càng làm nổi bật vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa có chút nổi loạn đúng tinh thần Y2K. Đáng chú ý, Joy không lạm dụng phụ kiện mà chỉ nhấn nhá bằng một chiếc vòng cổ cực chất, đủ để hoàn thiện tổng thể mà vẫn giữ được cảm giác gọn gàng, thời thượng.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ cá tính ở trên, Joy chuyển sang hình tượng nữ tính với chiếc váy corset chấm bi màu be phối tay phồng trắng của local brand Việt ONONMM. Thiết kế corset giúp tôn vòng eo, trong khi phần peplum xòe nhẹ tạo hiệu ứng đồng hồ cát mà vẫn rất thanh lịch. Họa tiết chấm bi nhỏ cùng bảng màu trung tính khiến outfit mang hơi hướng vintage nhưng không bị già, ngược lại còn rất sang và nữ tính.

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Họa tiết da báo vốn rất dễ tạo cảm giác sến hoặc "quá tay", nhưng Joy lại xử lý cực khéo. Người đẹp sinh năm 1996 chọn áo hai dây họa tiết leopard phối ren, khoác ngoài cardigan đen mỏng và kết thúc bằng dáng quần jeans cạp thấp đang rất trendy mùa mốt năm nay. Cô nhấn nhá thêm thắt lưng bản to để cộng điểm cá tính cho tổng thể outfit.

Nữ idol cũng rất biết cách bắt trend các item đang "làm mưa làm gió" trên bản đồ thời trang. Cụ thể, Joy diện corset trắng dáng ngắn với quần capri đen ôm nhẹ, kết hợp giày Mary Jane và túi cói mini. Bảng màu tối giản giúp tổng thể sạch sẽ, trong khi những chi tiết bèo nhẹ ở phần vai và thân áo tạo điểm nhấn nữ tính.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Ở một bản phối khác, Joy lựa chọn công thức xoay quanh ba gam màu cơ bản gồm đen, xanh denim và xám. Nữ idol diện áo cổ yếm ôm sát kết hợp quần jeans ống loe, khoác hờ hoodie trên vai và đội thêm mũ lưỡi trai. Dù chỉ sử dụng những item rất basic, tổng thể vẫn ghi điểm nhờ phom dáng vừa vặn, cách phối lớp (layering) khéo léo và điểm nhấn là chiếc vòng cổ nhỏ, mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung nhưng vẫn đủ cuốn hút.