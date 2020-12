Chùm ảnh: Người Hà Nội đốt lửa trong đêm rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ dưới 12 độ C

Từ ngày 15/12, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai.



Tại Hà Nội, theo ghi nhận của chúng tôi, ban ngày nền nhiệt xuống 12 độ C kèm theo mưa nhỏ. Người dân dù mặc ấm nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển ngoài đường. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái rét cắt da cắt thịt.

Hà Nội rét đậm, người dân đốt lửa sưởi ấm (Thực hiện: Kingpro)

Nền nhiệt giảm sâu đêm 15/12, người Hà Nội cảm nhận rõ rệt cái lạnh cắt da cắt thịt

Bác tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ chợp mắt

Người dân đốt củi ven đường để sưởi ấm

"Mình cùng nhau đóng băng..."

Trên nhiều tuyến phố như Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Cầu… người dân thường nhặt củi khô bên đường rồi đốt lửa cả buổi tối.

Ngoài ra các khu vực tập trung đông người lao động như bến xe Mỹ Đình, quanh các công viên, khu vui chơi cũng dùng "phương pháp" này để chống chọi lại cái rét dưới 12 độ C.

Đang lấy than để nướng ngô bán cho khách, chị Huyền, người dân bán ngô nướng trên đường Hoàng Cầu, chia sẻ: "Mùa đông thì ngô nướng là món ăn ưa thích của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, do trời rất lạnh nên tôi cũng phải nhóm bếp lửa, vừa để lấy than, vừa để ấm cho khách khi ngồi ăn. Chứ lạnh này chả mấy khách chịu ngồi ngoài đường".

Ngồi sưởi ấm bên đống lửa, anh Nguyễn Văn Đức, tài xế xe ôm công nghệ, cho hay: "Dù tôi đã mặc ấm nhiều lớp áo, đeo gang tay nhưng mỗi đợt gió lạnh thổi qua là co rúm hết cả người. Mỗi lần đợi khách tôi đều phải ghé vào những đống lửa bên đường để cơ thể đỡ lạnh".

Cô Minh, chủ quán nước gần cầu Chương Dương, liên tục phải thêm củi để lửa khỏi tắt: "Đợt này rét thật, lạnh buốt cả xương. Buổi tối người dân ra đường đã ít rồi nếu không có đống lửa sưởi ấm thì vắng khách lắm".

Các chuyên gia cảnh báo, đợt rét đậm sẽ kéo dài từ 15/12 - 30/12, người dân cần theo dõi kĩ các bản tin để nắm bắt chuẩn và sớm nhất thông tin.

Hút điếu thuốc lào cho ấm bụng!

Người dân thường kiếm củi gỗ trên đường để đốt sưởi ấm

Trên nhiều tuyến phố như Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Cầu… bạn dễ dàng bắt gặp những đốm lửa như thế này!

Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần Ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay như hành, tỏi, gừng, quế..., - tránh uống nước lạnh, đồ có cồn

Đồng thời khuyến cáo người dân khi đốt củi, than hoa, than tổ ong để sưởi ấm phải đặc biệt lưu ý nguy cơ cháy nổ và ngộ độc khí CO

Theo đánh giá, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so mùa đông năm 2019 - 2020

Cánh cửa ven đường nhặt về cũng có thể sưới ấm!