Dự báo rét đỉnh điểm tại miền Bắc vào đêm nay và sáng mai, người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo sức khoẻ

Ngày 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong đêm nay và ngày mai (16/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong đêm nay và sáng mai (16/12), Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Riêng khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ.

Đêm 15/12, nhiệt độ nhiều nơi tiếp tục giảm, toàn khu vực miền Bắc chìm trong rét buốt, mức độ rét sẽ gia tăng hơn nữa. Giá trị quan trắc nhiệt thấp nhất trong 19h tối nay ghi nhận nhiều điểm rất thấp như Trùng Khánh (Cao Bằng) 7.6 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 2.7 độ.

Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần:

- Ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay như hành, tỏi, gừng, quế...

- Tránh uống nước lạnh, đồ có cồn.

- Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp quần áo mỏng, chống gió, đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ, bịt tai và vào ngay phòng kín khi bắt đầu cảm thấy lạnh.

- Tăng cường hoạt động, lao động chân tay để cơ thể sản sinh nhiều nhiệt.

- Sưởi ấm an toàn: khi đốt củi, than hoa, than tổ ong để sưởi ấm phải đặc biệt lưu ý nguy cơ cháy nổ và ngộ độc khí CO.

- Nếu phải làm việc ngoài trời hay ra ngoài: Khi trời mưa phải đội mũ che kín tai để tránh nước vào tai gây viêm nhiễm (viêm tai giữa), viêm họng, viêm xoang,...

- Không ra ngoài khi trời mưa hay quá lạnh.

- Ngâm chân vào nước muối ấm để điều hoà khí huyết, giữ ấm cơ thể vào buổi tối.

Khuyến cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về những cách giữ ấm và chống rét hiệu quả

Đối với vật nuôi, người dân cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng. Không thả rông, chăn thả gia súc ngoài trời vào những ngày rét hại. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thú y, khuyến nông. Chủ động dữ trữ thức ăn thô (rơm rạ, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp). Mặc áo chống rét cho gia sức bằng cách tận dụng áo cũ, chăn cũ, bao tái gai hoặc bao tái dứa. Dự trữ chất đốt (củ, trấu, mùn cưa,...) để sưởi ấm cho đàn gia súc, gia cầm.

Che chắn chuồng trại cẩn thận, tránh gió lùa, mưa hắt; tránh để nền trại ẩm ướt, lầy lội. Cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ cho gia súc, gia cầm; bổ sung thức ăn tinh (bột ngô, sắn hoặc cám gạo), muối khoáng, vitamin, men tiêu hoá. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải vật nuôi, tránh dịch bệnh.

Đối với cây trồng, người dân cần chủ động che chắn bằng nilon, bạt,... Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan khuyến nông. Tăng cường biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ, phân NK,...