“Chubb Life – Vì Tương Lai Em” san sẻ với trẻ em khó khăn và chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

Hoạt động nhằm vừa kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ông Bryce Johns, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Chubb & Chủ tịch Chubb Life Toàn cầu (bìa phải) trao biểu trưng 1 tỷ đồng cho ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (bìa trái), khẳng định cam kết bền bỉ của Chubb Life đối với giáo dục và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Chubb Life Việt Nam phân bổ 550 triệu đồng – đến từ tấm lòng của công ty cùng toàn thể nhân viên và đội ngũ kinh doanh - hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề từ bão Kalmaegi, đồng thời dành 500 triệu đồng cho học bổng và quà tặng học tập gửi đến trẻ em khó khăn tại nhiều tỉnh thành.

Sự kiện khởi động tại TP. Đà Nẵng với trọng tâm là hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Chương trình đã trao 100 suất học bổng và phần quà học tập, giúp các em học sinh có thêm động lực vượt khó đến trường, sau đó sẽ đến với các em nhỏ ở Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Huế, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Trị.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, trao biểu trưng 100 triệu đồng cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng (giữa) và bà Đỗ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nhằm hỗ trợ các em nhỏ và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương.

Ông Sang Lee, Chủ Tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: "Tại Việt Nam, nơi chúng tôi đã đồng hành suốt gần hai thập kỷ, các sáng kiến như chương trình lần này thể hiện rõ cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ. Thông qua việc đầu tư vào cả việc hỗ trợ tức thời và phát triển dài hạn, chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực, giúp trẻ em kiến tạo tương lai tươi sáng hơn."

Hơn 60 lãnh đạo cấp cao Chubb Life Toàn cầu đã có mặt tại TP. Đà Nẵng để cùng Chubb Life Việt Nam tham dự hoạt động cộng đồng "Chubb Life – Vì Tương Lai Em".

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết: "Bên cạnh những khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi, nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cơ hội học tập của trẻ em. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Chubb Life Việt Nam, đóng vai trò rất quan trọng. Chubb Life Việt Nam là một trong những đối tác luôn đồng hành cùng Quỹ trong nhiều năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Chúng tôi trân trọng những đóng góp bền bỉ này, vì đây là nguồn lực góp phần giúp trẻ em khó khăn tại Việt Nam được bảo vệ, tiếp cận giáo dục và có thêm cơ hội phát triển tốt hơn."

Những suất học bổng từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" được đối tác, đội ngũ kinh doanh trao tận tay các em học sinh, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Trong hơn 20 năm, thông qua chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em", Chubb Life Việt Nam đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng; xây dựng và sửa mới 10 ngôi trường tại nhiều địa phương, góp phần tạo điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm nay, doanh nghiệp đã trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.