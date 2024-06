Mới đây, cựu thành viên NCT là Lucas đã đăng tải một đoạn clip nhảy lên MXH, đáng chú ý khi bài nhạc mà nam idol sử dụng chính là 1 ca khúc nhạc Việt khá hot, từng được nhiều bạn trẻ cover. Đoạn clip được anh đặt tiêu đề: “POV: you only get one chance to copy the dance challenge (Nhập vai: Bạn chỉ có một cơ hội để sao chép thử thách nhảy này).

Lucas đu trend nhạc Việt

Trong clip, Lucas xuất hiện với phong cách trẻ trung, giản dị. Tuy nhiên, có vẻ như mới được xem qua các động tác nhảy nên Lucas vẫn còn chưa thuộc hẳn và khi quên động tác anh tỏ ra bối rối và ngượng ngùng. Vốn quen thuộc với phong cách cool ngầu, thậm chí hơi hầm hồ nên lần này phải nhảy 1 bài nhạc đáng yêu thì Lucas không quen cho lắm!

Nam idol trông có vẻ hơi lúng túng khi nhảy

Và không chỉ có Lucas không quen mà ngay chính các netizen khi xem đoạn clip này cũng cảm thấy vô cùng khó tả. Nhiều người cho rằng nếu như là lúc trước chưa biết về phốt của anh chàng thì còn thấy clip này dễ thương, chứ giờ mọi thứ bị phanh phui thì xin được phép "chê mạnh". Đa số các ngôi sao Hàn Quốc khi đu trend nhạc Việt đều được ủng hộ nhiệt tình, chỉ có Lucas là trường hợp ngoại lệ:

- Tôi làm gì sai mà mới sáng lướt trúng clip này vậy?

- Nếu là hồi đó thì tôi sẽ khen "chồng yêu dễ thương" nhưng giờ thì nhắc tới tên đã thấy bực.

- Ai nói với ảnh là không hợp được không chứ thấy ảnh nhiệt huyết quá kìa!

- Nhưng mà sao kể từ hồi dính phốt thì không chỉ sự nghiệp mà visual của anh cũng xuống luôn vậy?

Ngoại hình Lucas cũng bị đánh giá kém long lanh hơn trước

Lucas - Hoàng Húc Hi, sinh năm 1999, là cựu thành viên người Trung Quốc của NCT và WayV. Từng là thành viên hút fan và được SM ưu ái bậc nhất nhưng cuối năm 2021, Lucas bị một số fan nữ tố cáo gian díu, coi thường bố mẹ và đồng nghiệp, nói xấu thành viên trong nhóm… khiến nam idol phải tạm ngừng hoạt động. Fan NCT đặc biệt phản đối sự trở lại của Lucas trong đội hình chung, thậm chí còn yêu cầu anh rời khỏi nhóm.

Lucas từng rất được yêu thích trong NCT/ WayV

Nhưng scandal năm 2021 đã đạp đổ hình tượng của nam idol

Năm 2023, SM bất ngờ công bố Lucas chính thức rời khỏi NCT và trở thành nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu khi SM vẫn ký tiếp hợp đồng với anh chàng và còn hỗ trợ cực mạnh cho Lucas cho đợt comeback mới diễn ra vào đầu tháng 4/2024.