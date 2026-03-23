Chủ xe VinFast VF 8 đi hơn 3.500km/tháng không mất tiền: ‘Dẫn tour du lịch chuyển từ xe xăng sang xe điện là một bài toán có lợi’

Chào bạn, được biết bạn là một hướng dẫn viên du lịch. Không biết tần suất di chuyển mỗi ngày bằng ô tô như thế nào?

Tần suất di chuyển của tôi khá lớn, tính theo tuần. Trung bình mỗi tuần tôi đi làm khoảng 2–4 ngày, tổng quãng đường rơi vào khoảng 500–900 km. Nếu tính theo tháng thì vào khoảng 3.600 km, tức là dùng chiếc VinFast VF 8 gần như liên tục.

Đó là một công việc có tính chất đặc thù là đi rất nhiều, thậm chí đi quãng đường dài. Vậy tại sao bạn lại lựa chọn một chiếc xe điện thay vì xe xăng?

Trước khi chuyển qua xe điện, tôi sở hữu một chiếc Hyundai Accent bản Đặc biệt, mua vào năm 2022. Sau 3 năm trải nghiệm, odo khoảng khoảng 158.000km, mình muốn có thêm trải nghiệm mới mẻ hơn, phân khúc cao bơn. Đặc biệt muốn hướng tới cho khách hàng một sự trải nghiệm tốt và sang trọng, cao cấp hơn chiếc Accent cũ.

Chưa kể hiện nay, số lượng trạm sạc của VinFast xây dựng đã rất nhiều, phủ rộng gần như dọc đất nước nên tôi cũng không ngần ngại chuyển qua một chiếc xe điện để làm mới trải nghiệm.

Lý do bạn lựa chọn VinFast VF 8 là gì? Chiếc xe có đáp ứng tốt về tầm vận hành mà bạn kỳ vọng từ trước khi mua xe không?

Với tôi, VinFast VF 8 là một chiếc xe có thiết kế rất đẹp, nhìn khá hiện đại và khác biệt so với nhiều mẫu xe trong cùng phân khúc. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Chiếc xe này đáp ứng gần như đầy đủ những tiêu chí mà tôi đặt ra khi tìm xe. Từ thiết kế bên ngoài, không gian nội thất rộng rãi cho hành khách, cho tới các trang bị, tiện nghi và công nghệ đi kèm, tất cả đều ở mức tôi cảm thấy đủ dùng, thậm chí là dư dùng cho nhu cầu cá nhân.

Trước khi mua xe, tôi cũng không quyết định vội. Tôi đã dành thời gian lái thử khá kỹ, trong đó có cả chuyến đi trên cung đường Tây Bắc, vốn có điều kiện vận hành tương đối đa dạng, từ đường đèo dốc, cua gắt cho tới những đoạn đường dài liên tục.

Một điểm nữa tôi thấy khá thú vị là hiện tại VinFast vẫn đang có chính sách miễn phí sạc. Với tần suất di chuyển của tôi, điều này mang lại lợi ích rất rõ ràng. Nếu đi xe xăng, quãng đường vài nghìn km mỗi tháng sẽ là một khoản chi phí không nhỏ. Nhưng với xe điện, đặc biệt trong giai đoạn được miễn phí sạc, thì càng đi nhiều lại càng tối ưu về chi phí.

Sau trải nghiệm đó, tôi nhận ra VinFast VF 8 thực sự phù hợp với mình, không chỉ ở cảm giác lái mà còn ở cách nó đáp ứng công việc hiện tại, vốn đòi hỏi phải di chuyển nhiều, linh hoạt và ổn định. Đó cũng là lý do tôi đi tới quyết định mua xe.

Vậy trong thực tế dẫn tour, việc sạc xe có gây bất tiện không? Bạn thường sạc kiểu gì để không ảnh hưởng công việc?

Khi dẫn một tour du lịch, tôi thường tìm hiểu về các điểm sẽ đến, đồng thời lên trước kế hoạch cho hành trình, bao gồm cả vị trí các trạm sạc dọc đường. Ở thời điểm hiện tại, hệ thống trạm sạc của VinFast đã được phủ rộng ở hầu hết các tỉnh thành, nên việc lên kế hoạch cũng trở nên dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều.

Với những cung đường đèo, quãng đường di chuyển dài thường khá mệt mỏi, không chỉ với người lái mà cả hành khách. Vì vậy, sẽ có những thời điểm khách cần một khoảng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi thường tận dụng chính những khoảng dừng đó để sạc xe.

Thực tế, khách hàng cũng khá thoải mái với điều này. Việc dừng nghỉ hợp lý vừa giúp họ thư giãn, vừa đảm bảo hành trình tiếp theo diễn ra suôn sẻ, nên hầu như không ai cảm thấy bất tiện. Ngược lại, nhiều người còn tỏ ra khá hài lòng vì lịch trình được tính toán hợp lý và thoải mái hơn.

Có tình huống nào trong lúc làm nghề mà bạn thấy: “Đi xe điện đúng là lợi hơn hẳn” không? Khách đi cùng có phản ứng gì khi thấy bạn dùng xe điện?

Trong quá trình làm nghề, tôi cũng có nhiều khách quen đã sử dụng dịch vụ từ thời tôi còn dùng xe xăng, cho tới khi chuyển sang xe điện. Khi họ có dịp trải nghiệm một mẫu xe điện thuộc phân khúc hạng D, tôi cũng chủ động hỏi lại cảm nhận của họ.

Phản hồi chung mà tôi nhận được khá tích cực. Phần lớn khách hàng đều đánh giá cao sự êm ái trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi đi đường dài. Bên cạnh đó, không gian nội thất rộng rãi cũng là điểm được nhiều người nhắc tới, nhất là với những đoàn khách đi theo nhóm hoặc gia đình.

Nhìn chung, đa số khách đều dành những lời khen cho trải nghiệm mà chiếc xe điện mang lại, và điều đó cũng phần nào củng cố thêm lựa chọn của tôi khi chuyển sang sử dụng VinFast VF 8 cho công việc.

Sau khi dùng một thời gian, chi phí vận hành thay đổi như thế nào so với xe xăng?

Trước đây, với quãng đường khoảng 500 - 600 km, đặc biệt là khi đi các cung đường đèo, tôi thường tốn khoảng 850.000 - 950.000 đồng tiền xăng cho chiếc Hyundai Accent. Đó là còn chưa bao gồm các phí đường bộ, phí cao tốc ETC.

Ở thời điểm hiện tại, chi phí vận hành của tôi được giảm một khoản khá đáng kể. Hiện chỉ còn lại các chi phí hao mòn theo thời gian như lốp, bảo dưỡng cơ bản hay chi phí sử gửi xe, rửa xe,... Còn chi phí năng lượng thì gần như không đáng kể, thậm chí bằng 0 nhờ vẫn đang trong giai đoạn miễn phí sạc của VinFast. Với những người thường xuyên di chuyển đường dài như tôi, đây là một lợi thế rất rõ ràng.

Theo cảm nhận của bạn tại thời điểm này, xe điện là xu hướng hay là công cụ làm việc thực sự hiệu quả?

Ở thời điểm hiện tại, ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện. Tôi cũng nằm trong số đó. Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy lựa chọn này khá phù hợp với nhu cầu công việc của mình, chứ không phải là xu hướng nhất thời.

Trong quá trình dùng thực tế, chiếc xe điện đáp ứng ổn các nhu cầu di chuyển hàng ngày, đồng thời chi phí vận hành cũng dễ kiểm soát hơn so với trước. Trải nghiệm sử dụng nhìn chung ở mức đủ tốt với những gì tôi cần.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!