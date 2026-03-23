Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân cả nước

Giáo dục trực quan để hình thành đạo đức lái xe

Theo định hướng mới từ Cục CSGT, Bộ Công an, việc bổ sung các tư liệu hình ảnh, video về những vụ va chạm giao thông kinh hoàng nhằm giúp người học nhận thức rõ nét về hậu quả khủng khiếp đối với tính mạng và tài sản.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, bên cạnh kỹ thuật điều khiển xe và kiến thức luật pháp, đạo đức người lái xe là yếu tố sống còn. Những thước phim thực tế sẽ là bài học trực quan nhất để học viên hiểu rằng: Một giây chủ quan có thể dẫn đến bi kịch cho chính mình và cộng đồng. Đây được xem là bước đi đột phá để xóa bỏ tâm lý coi thường luật lệ ngay từ khi bắt đầu cầm lái.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Cục CSGT

Siết chặt sát hạch đường trường

Qua phân tích dữ liệu thực tế, cơ quan chức năng chỉ ra sự bất cập giữa nội dung thi và nguyên nhân gây tai nạn hiện nay:

Thực trạng sát hạch: Bài thi đường trường cho các hạng bằng B, C, D... chỉ kéo dài khoảng 2km với các thao tác cơ bản như tăng số, giảm tốc.

Nguyên nhân tai nạn: Phần lớn các vụ va chạm nghiêm trọng xuất phát từ việc thiếu quan sát tại nút giao, chuyển hướng sai quy định hoặc lấn làn đường.

Cục CSGT nhìn nhận, quy trình hiện tại đang quá chú trọng vào kỹ năng cơ bản mà "bỏ quên" kỹ năng xử lý tình huống thực tế và ý thức chấp hành biển báo. Do đó, đơn vị đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định theo hướng siết chặt và đồng bộ hơn giữa nội dung thi với thực tế di chuyển trên đường.

Việc cải cách nội dung sát hạch không chỉ dừng lại ở việc tăng độ khó, mà mục tiêu cao hơn là xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Cục CSGT kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp người lái xe hình thành phản xạ tự giác, không còn tư tưởng "thi cho xong" mà thực sự hiểu về trách nhiệm của mình sau tay lái.

Với sự kết hợp giữa giáo dục trực quan và siết chặt quy trình kiểm tra kỹ năng, ngành chức năng tin tưởng sẽ giảm thiểu đáng kể số vụ tai nạn liên quan đến các lỗi chủ quan như thiếu quan sát hay đi sai phần đường trong tương lai.