Người dùng Samsung không còn bị "xa lánh"

Samsung vừa công bố một thay đổi đáng chú ý trên dòng flagship mới, khi cập nhật tính năng Quick Share theo hướng tương thích với AirDrop của Apple. Động thái này được xem là bước tiến lớn trong việc xóa bỏ rào cản chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ sinh thái vốn “không đội trời chung”.

Theo thông báo ngày 23/3, bộ ba Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus và Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ là những thiết bị đầu tiên hỗ trợ khả năng truyền file qua lại với các thiết bị Apple thông qua Quick Share. Người dùng có thể gửi hình ảnh, video hay tài liệu không dây một cách trực tiếp, tương tự trải nghiệm AirDrop quen thuộc trên iPhone.

Bản cập nhật bắt đầu được triển khai tại Hàn Quốc từ ngày 23/3, dự kiến mở rộng sang Mỹ vào cuối tuần này, trước khi đến các thị trường khác như châu Âu, Đông Nam Á và Bắc Mỹ trong thời gian tới. Ở giai đoạn đầu, tính năng chỉ giới hạn trên dòng Galaxy S26, song Samsung cho biết sẽ sớm mở rộng sang nhiều thiết bị Galaxy khác.

Để kích hoạt, người dùng truy cập phần Cài đặt, chọn mục Thiết bị kết nối, bật Quick Share và kích hoạt tùy chọn chia sẻ với thiết bị Apple.

Đây không phải lần đầu Android tiến gần hơn đến hệ sinh thái Apple. Trước đó, vào tháng 11/2025, Google đã đưa khả năng tương thích AirDrop lên dòng Google Pixel 10. Đại diện hãng khi đó cho biết mục tiêu dài hạn là giúp người dùng iPhone chuyển sang Android mà không gặp trở ngại về dữ liệu.

Ngoài Samsung và Google, một số tên tuổi khác trong ngành như Nothing hay Qualcomm cũng từng bày tỏ sự quan tâm đến việc áp dụng chuẩn chia sẻ tương tự AirDrop.

Việc Samsung chính thức tham gia cuộc chơi được đánh giá là dấu hiệu cho thấy xu hướng “mở cửa” giữa các hệ sinh thái di động đang dần rõ nét hơn, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu đa nền tảng.