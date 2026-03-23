6 tháng dùng chiếc iPhone bị chê "phí tiền" nhất, tôi thấy nó tệ thật, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thích nó

Sau nửa năm trải nghiệm iPhone Air – mẫu điện thoại có ngoại hình đẹp nhưng cấu hình gây tranh cãi – cây bút Axel Metz của Tech Radar thực sự cảm thấy “yêu nó” nhưng lại không chắc về việc có nên khuyên mọi người mua thiết bị này của Apple không. Dưới đây là cảm nhận của anh.

Những điểm sáng khó phủ nhận

Hãy bắt đầu với những điểm tốt. Điểm bán hàng độc nhất của iPhone Air so với các dòng iPhone khác chính là độ mỏng khó tin.

Với điểm mỏng nhất chỉ 5,64mm , iPhone Air nhỏ gọn hơn 31% so với iPhone 17 Pro và nhẹ hơn khoảng 41g, mặc dù sở hữu màn hình 6,5 inch lớn hơn. Toàn bộ linh kiện cốt lõi được đặt gọn trong phần "đảo camera" được chế tác tinh xảo ở mặt lưng. Apple cũng khéo léo bố trí nút Action, nút Điều khiển camera (Camera Control) và hệ thống Face ID hoàn hảo ở các vị trí khác trên thân máy.

Về mặt thiết kế, iPhone Air là một kỳ quan. Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều lời khen ngợi và thắc mắc về chiếc điện thoại mình đang dùng như trong những tháng vừa qua (thú vị là đã có hai lần người ta nhầm chiếc iPhone Air màu trắng của tôi với một chiếc Google Pixel).

Tôi may mắn được trải nghiệm điện thoại mới quanh năm, nhưng kể từ khoảnh khắc đập hộp bản Air, nó đã mang lại cho tôi cảm giác phấn khích tột độ — thứ cảm giác từng đi kèm với mọi sản phẩm Apple trước đây. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy niềm vui thực sự mỗi khi cầm trên tay khối titan và thủy tinh mỏng dính như tờ giấy này.

Viết về một chiếc điện thoại bằng những từ ngữ khoa trương như vậy nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng iPhone Air đã nhắc nhở tôi rằng: một thiết kế đẹp và phá vỡ các giới hạn vẫn luôn có giá trị riêng.

Chipset A19 Pro của máy cũng cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém bất kỳ chiếc iPhone hay điện thoại Android nào khác. Trong khi đó, camera Fusion đơn 48MP là một tay súng cừ khôi, mang lại dải tương phản động ấn tượng và khả năng chụp thiếu sáng xuất sắc.

Những "cái gai" trong trải nghiệm

Nhưng đó cũng chính là "cái gai" đầu tiên của iPhone Air. Với mức giá 999 USD (tương đương khoảng 25-26 triệu đồng), nó lại phải dùng chung phần cứng camera sau với iPhone 17e — mẫu máy có giá chỉ 599 USD, tức là gần bằng một nửa.

Phải thừa nhận rằng tôi nghĩ iPhone Air đáng giá gấp đôi: bạn có màn hình 120Hz lớn hơn, chip mạnh hơn, nhiều nút bấm hơn, có Dynamic Island và quan trọng nhất là thiết kế thanh mảnh đó. Tuy nhiên, việc phải chấp nhận một hệ thống camera cơ bản là điều khó nuốt trôi nếu bạn đã quen dùng ống kính góc siêu rộng (vốn có trên cả dòng iPhone tiêu chuẩn rẻ hơn), và lại càng khó chấp nhận hơn nếu bạn đang dùng bộ đôi siêu rộng và tele của dòng Pro.

Dù vậy, với cá nhân tôi, cảm giác nhẹ tênh của iPhone Air xứng đáng để đánh đổi camera. Tôi thấy camera Fusion 48MP của Apple đáp ứng tốt 80% các tình huống, và dù rất thèm một ống kính tele chuyên dụng, đó cũng không phải là yếu tố tiên quyết trong nhu cầu sử dụng của tôi.

Mối lo ngại cấp bách hơn nằm ở thời lượng pin. Apple tuyên bố bạn sẽ có thời lượng sử dụng "cả ngày", và tôi thấy điều đó đúng... trong một số trường hợp.

Các bài kiểm tra chuyên sâu cho thấy máy có thể chạy liên tục 24 giờ nếu chỉ truyền phát video (streaming), nhưng nếu duyệt web qua mạng 5G, con số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Tôi bắt buộc phải sạc iPhone Air trước khi đi ngủ mỗi tối. Thông thường, tôi vẫn làm vậy với bất kỳ điện thoại nào như một thói quen, nhưng hầu hết các điện thoại có giá từ 999 USD trở lên sẽ vẫn trụ vững đến tận ngày hôm sau nếu bạn lỡ quên sạc qua đêm. Với iPhone Air, điều đó là không thể.

Nói cho rõ thì: pin của iPhone Air không đến mức tệ hại. Nhưng nó kém hơn iPhone 17 Pro, iPhone 17 và thậm chí là iPhone 17e. Đây sẽ là vấn đề lớn nếu bạn trải qua một ngày "nghiện" mạng xã hội với tần suất lướt màn hình dày đặc.

Chuyển từ iPhone 17 Pro (và trước đó là 16 Pro) sang iPhone Air, pin chính là khác biệt lớn nhất. Tôi có thể sống thiếu ống kính tele của dòng Pro, nhưng những cơn lo âu về pin mà iPhone Air gây ra đôi khi khiến tôi thấy mệt mỏi.

Lời kết: Sự thắng thế của cảm xúc

Ấy thế mà, iPhone Air vẫn mang lại cho tôi một cảm giác gì đó... rất khác biệt. Nó sở hữu vẻ ngoài và cảm giác cầm nắm tuyệt mỹ — và quan trọng nhất, nó thực sự mang lại cảm giác mới mẻ. Mọi chuyên gia đánh giá điện thoại luôn thủ sẵn cụm từ "tốt nước sơn hơn tốt gỗ" nhưng tôi ngần ngại khi áp dụng điều này cho nỗ lực thiết kế mới nhất của Apple. Bởi lẽ, trong chính cái "phong cách" ấy đã ẩn chứa những giá trị thực thụ.

Đồng nghiệp của tôi cũng từng chia sẻ quan điểm này: “Liệu khao khát một chiếc iPhone Air có phải là điều gì đó đáng xấu hổ? Sau nhiều năm phàn nàn về những thiếu sót của smartphone, chiếc iPhone mới của Apple đã gom hết những lời chê bai đó và ném ngược lại vào mặt tôi. Nó thách thức tôi phải khao khát cái dáng vẻ mảnh mai ấy.”

“iPhone Air thiếu đi mọi thứ mà tôi nói rằng mình cần trên một chiếc điện thoại,” anh ấy tiếp tục, “ngoại trừ một thứ duy nhất mà tôi muốn nhất: Tôi muốn một chiếc điện thoại mới phải thực sự mang lại cảm giác mới. Tôi muốn một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, chứ không chỉ là một bước nâng cấp từ model năm ngoái.”

Đó cũng chính xác là cảm nhận của tôi. Xét một cách khách quan, nó tệ hơn iPhone 17 Pro và có lẽ cả iPhone 17 tiêu chuẩn, nhưng tôi dường như không thể dứt ra khỏi nó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mâu thuẫn đến vậy về một chiếc điện thoại, và tôi thấy biết ơn vì một sản phẩm của Apple đã có thể khiến tôi tìm lại được những cảm xúc như vậy.