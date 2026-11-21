Tự giới thiệu là Chủ tịch công ty dược phẩm, Nguyễn Thị Ngọc Huệ đưa ra thông tin gian dối về các thương vụ kinh doanh thuốc tân dược, khẩu trang, găng tay y tế để chiếm đoạt hơn 77 tỷ đồng của 3 người và phải lĩnh án tù chung thân.

Ngày 20/11, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Huệ (SN 1976) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 77 tỷ đồng cho các bị hại.

Báo Công lý dẫn nguồn từ cáo trạng cho thấy, Huệ làm nghề buôn bán thuốc tân dược tại TP.HCM. Từ cuối năm 2018, bị cáo tự giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại dược phẩm Paris France, quản lý chuỗi nhà thuốc Thiên Ngọc, Thiên Phát và các phòng khám trên địa bàn thành phố.

Huệ còn đưa ra thông tin đang tham gia các nhóm kinh doanh thuốc tân dược số lượng lớn, mua bán theo từng lô với mức lợi nhuận từ 2% đến 14% mỗi tháng; đồng thời kinh doanh khẩu trang, găng tay y tế xuất khẩu với lợi nhuận hấp dẫn để kêu gọi người quen góp vốn. Tuy nhiên, số tiền nhận được, Huệ không sử dụng đúng mục đích mà dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huệ tại tòa. Ảnh: Công an nhân dân

Trong số các bị hại, ông Trần Huy Hiếu được Huệ giới thiệu hình thức kinh doanh thuốc tây theo kiểu "cắt lô", cam kết trả lợi nhuận hằng tháng và hoàn vốn sau mỗi lô hàng. Từ ngày 24/8/2019 đến 10/10/2019, ông Hiếu chuyển cho Huệ 6,7 tỷ đồng. Sau khi trả lại hơn 2,9 tỷ đồng, Huệ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Tiếp đó, Huệ dụ dỗ bà Dương Mỹ Linh và con gái là Trần Hòa Thanh Nhã góp vốn kinh doanh thuốc tân dược, khẩu trang. Dù từng hoàn trả tiền gốc và lợi nhuận ở một số giao dịch, Huệ tiếp tục đưa ra thông tin về các lô hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng để huy động thêm tiền. Qua đó, bị cáo chiếm đoạt 7,785 tỷ đồng.

Đối với bà Đinh Thị Thu Hằng, Huệ đưa ra thông tin có đơn hàng 3 triệu găng tay y tế để xuất khẩu sang Mỹ nhưng thiếu vốn thực hiện. Tin tưởng, bà Hằng nhiều lần giao và chuyển khoản cho Huệ. Bị cáo sử dụng tiền của chính bị hại và những người khác để trả lợi nhuận 14,548 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt 65,698 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Huệ cho rằng số tiền nhận được là tiền vay có trả lãi, không phải tiền góp vốn kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị hại, sao kê ngân hàng, tin nhắn trao đổi và kết quả xác minh, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã chủ động đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin, khiến các bị hại giao tiền rồi chiếm đoạt.

Tổng số tiền Huệ chiếm đoạt của 3 bị hại được xác định là 77,466 tỷ đồng. Đối với Hoàng Quốc Dũng, cơ quan điều tra xác định người này không biết, không tham gia hành vi phạm tội nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản, HĐXX đã tuyên mức án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Ngọc Huệ.