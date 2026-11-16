Hai án chung thân trong vụ Mr Pips, Shark Bình và những người thân của Phó Đức Nam lĩnh bao nhiêu năm tù?

Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cùng lĩnh án chung thân, nhiều người thân của Nam cũng phải nhận án tù, đồng thời hàng loạt tài sản gồm tiền, vàng, bất động sản, ô tô tiếp tục bị kê biên để phục vụ thi hành án và điều tra.

Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.

Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà Mr Pips phải thi hành là chung thân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải thi hành là chung thân.

Ngoài bị cáo Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng bị tuyên tù chung thân, những người thân của Nam gồm bố, mẹ, mợ, anh họ, bạn gái và anh trai của bạn gái cũng bị xác định phạm tội.

Theo đó, ba thành viên "tổ tư vấn" của Nam gồm: cựu công an Phạm Trường Sơn bị tuyên phạt 6 năm tù, cựu luật sư Nguyễn Bá Sơn lĩnh 7 năm tù và cựu công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips) lĩnh 9 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Phong bị buộc thêm tội Rửa tiền do chung tiền mua đất với Nam và bị tòa tuyên 5 năm; tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips tại tòa. Ảnh: VTC News

Cùng về tội Rửa tiền, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên phạt 9 năm tù; Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) lĩnh 5 năm 6 tháng tù và Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam) lĩnh 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, bị phạt 5 năm 4 tháng tù về tội Rửa tiền; 6 tháng tù về tội Trốn thuế, tổng hợp 6 năm tù.

Bị cáo Phó Đức Tuấn, anh họ Nam, cựu cán bộ công an ở Hà Tĩnh, bị tuyên 3 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuấn bị cáo buộc nhận 7 tỷ đồng từ ông Thắng sau khi Nam bị bắt. Hai chú cháu thống nhất dùng khoản tiền này để thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: Xuân Hoàng

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình - ông chủ Ví Ngân lượng, bị tuyên phạt 10 năm tù trong phi vụ giúp Mr Pips qua mặt công an, rửa 320 tỷ đồng tiền lừa đảo.

Trong nhóm bị cáo dưới quyền của Phó Đức Nam, Nguyễn Đức Tuyến, Đinh Thị Dung và Phạm Hồng Kỳ cùng bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ba mức án cao nhất sau hai bị cáo cầm đầu.

Một số bị cáo khác cũng lĩnh mức án nghiêm khắc như Nguyễn Quang Độ 18 năm 6 tháng tù, Kim Đình Trường và Phạm Minh Khôi cùng 17 năm 6 tháng tù.

Đối với những bị cáo còn lại trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên các mức án khác nhau tùy vai trò, tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, trong đó nhiều người nhận án từ 5 đến 16 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, HĐXX buộc Nam bồi thường 822 tỷ đồng, Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng, tương ứng phần trách nhiệm được tòa phân hóa là 2/3 và 1/3. Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, tổng cộng khoảng 297 tỷ đồng.

Để bảo đảm thi hành án, tòa quyết định tiếp tục tạm giữ, kê biên bất động sản, ôtô, vàng, ngoại tệ, hàng hiệu và các tài sản khác đã thu giữ của Nam, bạn gái và bố mẹ bị cáo để phục vụ thi hành án và điều tra giai đoạn hai.

HĐXX đánh giá hành vi của Nam, Ngọ và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần, tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến hạnh phúc, tương lai của nhiều gia đình.

Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cơ quan công tố đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng.

Viện KSND Hà Nội bác bỏ đề nghị của luật sư, gia đình bị cáo Mr Pips về việc giám định tâm thần cho anh ta. Cơ quan công tố cũng bác quan điểm Mr Hunter dùng tiền lương để mua 142kg vàng. Theo đó, bị cáo Ngọ đã dùng 188 tỉ đồng từ lừa đảo có được để mua vàng miếng.

Cùng với đó, cơ quan công tố còn cho hay, vụ án Mr Pips còn có giai đoạn 2, với việc điều tra sai phạm liên quan tới 1.400 cá nhân; cùng nguồn gốc của những tài sản có giá trị lớn...