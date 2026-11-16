Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án 188 bị cáo trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng liên quan Mr Pips Phó Đức Nam, sau 13 ngày xét xử và hơn một tuần nghị án.

Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng liên quan đến Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips).

Sau 13 ngày xét xử với hàng loạt lời khai về những kho vàng, thùng tiền mặt hàng chục tỷ đồng, siêu xe cùng các giao dịch qua ví điện tử, Hội đồng xét xử dự kiến đưa ra phán quyết đối với Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình) và 186 bị cáo khác.

Mr Pips Phó Đức Nam cùng các bị cáo được đưa đến tòa trong ngày tuyên án.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips)

Theo lịch đã thông báo, Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa sẽ làm việc trở lại lúc 14h30, sau hơn một tuần nghị án.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 13h45 cùng ngày, Phó Đức Nam cùng các bị cáo được dẫn giải đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để tham dự phiên tòa.

15h20, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong phiên tòa chiều 16/11, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoài Nguyễn Thanh Phong và Ngô Thị Thêu không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Tòa cũng cân nhắc nhiều tình tiết khác như một số bị cáo đang nuôi con nhỏ, có vợ chồng hoặc anh em ruột cùng bị xét xử trong vụ án, có thành tích trong công tác hoặc người thân có công với cách mạng. Đây là những tình tiết được hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam (Mr Pips) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Phó Đức Nam phải khắc phục 822 tỷ đồng, bị cáo Lê Khắc Ngọ phải khắc phục 510 tỷ đồng. Các bị cáo đồng phạm khác phải nộp lại tổng cộng 297 tỷ đồng tiền lương, thưởng đã nhận từ hoạt động phạm tội.

Đối với bất động sản, ôtô, vàng, ngoại tệ, hàng hiệu và các tài sản khác đã thu giữ của Nam, bạn gái và bố mẹ bị cáo, tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ để phục vụ thi hành án và điều tra giai đoạn hai.

HĐXX đánh giá hành vi của Nam, Ngọ và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần và tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống, mất đi hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình.

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa tuyên án vụ Mr Pips

15h45, Shark Bình bị tuyên phạt 10 năm tù

HĐXX tuyên án ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cùng các bị cáo trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa tuyên phạt Shark Bình 10 năm tù về tội rửa tiền.

Trước đó, Shark Bình bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 9-10 năm tù. Cáo buộc cho rằng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội, đang bị công an xác minh, điều tra.

Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cơ quan công tố đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng.

Viện KSND Hà Nội bác bỏ đề nghị của luật sư, gia đình bị cáo Mr Pips về việc giám định tâm thần cho anh ta. Cơ quan công tố cũng bác quan điểm Mr Hunter dùng tiền lương để mua 142kg vàng. Theo đó, bị cáo Ngọ đã dùng 188 tỉ đồng từ lừa đảo có được để mua vàng miếng.

Cùng với đó, cơ quan công tố còn cho hay, vụ án Mr Pips còn có giai đoạn 2, với việc điều tra sai phạm liên quan tới 1.400 cá nhân; cùng nguồn gốc của những tài sản có giá trị lớn...

Theo hồ sơ, Mr Pips quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017. Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chỉ đạo nhân viên “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định Mr Pips và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng; Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore.

Trong vụ án này, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Ngân lượng của Shark Bình được xác định đã rửa tiền cho Mr Pips. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, hơn 230 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.

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