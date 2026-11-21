Một ngày trước lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất, ê-kíp chạy thử nội dung trình chiếu trong hội trường Cung Thanh niên Hà Nội. Bên ngoài, các trạm thực hành sơ cấp cứu đang được lắp đặt, với mô hình ép tim và khu vực hướng dẫn xử trí vết thương, băng bó.

Ngày 21/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng), công tác chuẩn bị cho lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất đang diễn ra cả trong hội trường lẫn khu vực ngoài trời. Sự kiện được tổ chức vào sáng Chủ nhật, 22/11, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ khởi động Chương trình Người Gần Nhất do Hội chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ khởi xướng.

Những hình ảnh đầu tiên từ sân khấu lễ ra mắt Người Gần Nhất

Trong hội trường, các nội dung trình chiếu lần lượt được chạy thử trên màn hình lớn. Từ hàng ghế khán giả, các thành viên ban tổ chức theo dõi và trao đổi trong lúc ê-kíp làm việc trên sân khấu. Những khung hình mang nhận diện Người Gần Nhất và thông điệp “Gần để thấu hiểu – Gọi để kết nối – Giúp để cứu người” đã xuất hiện trong buổi chuẩn bị.

Ê-kíp chạy thử nội dung trình chiếu trên sân khấu Cung Thanh niên Hà Nội.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trao đổi cùng ê-kíp trong buổi chuẩn bị.

Theo kế hoạch, sau phần phát biểu và ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất sẽ diễn ra với nghi thức kích hoạt trên sân khấu. Chương trình cũng sẽ giới thiệu bộ huy hiệu Người Gần Nhất với bốn cấp độ: Nhận thức, Kỹ năng, Hành động và Lan tỏa.

Tiếp đó là phần khởi động mạng lưới Người Gần Nhất. Theo kịch bản dự kiến, phần trao trên sân khấu chia làm hai lượt, lần lượt do đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đại diện hai đơn vị khởi xướng là VCCorp, Báo Tuổi Trẻ thực hiện.

Hé lộ 5 trạm trải nghiệm sơ cấp cứu

Bên ngoài hội trường, ê-kíp đang dựng biển và bố trí bàn ghế cho các trạm trải nghiệm. Trong số các trạm đã lên biển tên có trạm thực hành ép tim trên mô hình và trạm xử trí vết thương chảy máu, băng bó. Tại khu vực tập luyện, những mô hình được đặt thành hàng trên thảm để nhiều người cùng thực hành.

Hai trạm thực hành ép tim trên mô hình và xử trí vết thương chảy máu, băng bó đang được chuẩn bị.

Các thành viên thực hành ép tim trên mô hình trước ngày diễn ra sự kiện.

Sáng 22/11, người tham dự có thể lần lượt đi qua 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần – Gọi – Giúp. Qua các hoạt động trải nghiệm, người tham dự sẽ làm quen với cách nhận diện tình huống cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hành những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp. Mỗi trạm là một phần của hành trình, giúp người tham dự hình dung mình có thể làm gì khi có mặt bên một người gặp nạn.

Cùng với các trạm trải nghiệm, Cung Thanh niên Hà Nội cũng bố trí khu vực hiến máu tình nguyện. Hoạt động diễn ra từ 8h đến 11h sáng 22/11 tại 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội.