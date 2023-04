Chủ nhà Campuchia ra luật lạ, taekwondo Việt Nam hạ chỉ tiêu HCV ở SEA Games 32

Tại SEA Games 32, phía ban tổ chức Campuchia đặt ra quy định chỉ các vận động viên (VĐV) chủ nhà mới được thi 100% các môn thể thao đối kháng, võ thuật. Các quốc gia khác chỉ được đăng ký VĐV tham dự không quá 70%. Với môn taekwondo, đội tuyển Việt Nam phải cắt giảm 40% nội dung tham dự. Đây là khó khăn khiến chỉ tiêu giành huy chương giảm xuống. Tuy nhiên đội tuyển taekwondo vẫn đặt mục tiêu khá cao tại đại hội sắp tới.

Chuyên gia người Hàn Quốc, Kim Kil-tae đánh giá: "Chúng tôi chỉ được thi đấu ở 5 hạng cân, trong khi chủ nhà Campuchia được tranh tài ở cả 8 hạng cân. Đây là khó khăn nhưng không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi đã có kế hoạch của mình.

Năm ngoái, chúng tôi thi đấu rất thành công tại SEA Games 31. Ở kỳ đại hội lần này, chúng tôi cũng hướng đến kết quả như vậy. Có nhiều áp lực xung quang nhưng toàn đội rất cố gắng. Ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào các VĐV. Hy vọng họ có thể giành thành tích tốt và hướng đến ASIAD".

Chuyên gia Kim Kil-tae của đội tuyển taekwondo Việt Nam

Tại SEA Games 32, thể thức thi đấu đối kháng môn taekwondo có sự thay đổi so với giải đấu diễn ra tại Việt Nam cách đây 1 năm. Theo bộ luật thi đấu mới của Liên toàn Taekwondo thế giới (WTF), thể thức đánh mới sẽ thi đấu dưới hình thức Best of 3 (Đấu 3 hiệp thắng 2).

Điểm số tính riêng từng hiệp thay vì cộng dồn như trước đây, vận động viên nào đạt 12 điểm trước sẽ thắng cả hiệp đấu đó. Đây là cách tính điểm giúp trận đấu hấp dẫn và cân bằng hơn. Các VĐV thua với cách biệt lớn trong hiệp một có thêm cơ hội để khắc phục.

Ông Kim Kil Tae đồng hành cùng các VĐV Việt Nam trong 5 năm qua.

Về vấn đề làm quen với thể thức mới, chuyên gia Kim Kil-tae chia sẻ: "Thực tế, quy định này đã được áp dụng ở nhiều giải đấu trước SEA Games 31. Nhưng ở thời điểm đó, ban tổ chức Việt Nam chưa áp dụng. Chúng tôi có kế hoạch giúp VĐV thích nghi với thể thức này từ khá lâu rồi. Trong đợt tập huấn vừa qua, chúng ta được cọ xát với một số VĐV tuyển Hàn Quốc cũng như những gương mặt xuất sắc ở trường đại học. Qua đó, hoàn thiện hơn về kỹ thuật, chiến thuật phù hợp với thể thức này".

HLV trưởng các nội dung đối kháng, ông Vũ Anh Tuấn đánh giá kỳ SEA Games 32 có nhiều khó khăn. Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu 2-3 huy chương vàng. Ở SEA Games 31, đội tuyển taekwondo Việt Nam giành 8 huy chương vàng, đứng đầu ở môn thể thao này.

"Sức cạnh tranh huy chương tại Đại hội ngày càng cao bởi chủ nhà nhập tịch một số VĐV của Hàn Quốc. Mục tiêu toàn đội đặt ra đó là giành 2-3 HCV ở giải đấu lần này, đây là con số khiêm tốn. SEA Games 32 rất khó khăn, bởi chúng tôi phải rút khỏi 40% hạng cân theo quy định. Hiện tại ban huấn luyện đã hoàn thành 80% việc rút gọn danh sách thi đấu. Vài ngày tới sẽ gửi lên ban tổ chức", ông Vũ Anh Tuấn nói.

Kim Tuyền (giáp xanh) vẫn là niềm hy vọng vàng của taekwondo Việt Nam.

Ngày 11/4, đội tuyển taekwondo Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu với các VĐV Hàn Quốc và các VĐV địa phương. Những gương mặt nổi bật như Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm đều giành thắng lợi. Thông qua giải đấu, ban huấn luyện có thể đánh giá tổng quan phong độ của các VĐV, qua đó, hoàn thiện kế hoạch nhân sự cho SEA Games 32.