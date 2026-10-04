Chủ mới của Starbucks Việt Nam là ai?

Ông chủ mới sẽ tiếp quản vận hành hơn 1.100 quán cà phê Starbucks được cấp phép tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào.

Tập đoàn Bán lẻ DFI chuẩn bị nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh được cấp phép của Starbucks tại bảy thị trường châu Á, bao gồm Việt Nam, theo một thỏa thuận sẽ chấm dứt việc sở hữu liên doanh lâu đời của hãng này đối với Maxim’s Caterers cùng với Hongkong Caterers.

Maxim’s điều hành các hoạt động kinh doanh thực phẩm và đồ uống, bao gồm bộ phận vận hành hơn 1.100 quán cà phê Starbucks được cấp phép tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào.

DFI niêm yết tại Singapore sẽ tiếp quản mảng kinh doanh Starbucks như một phần của quá trình tái cơ cấu cổ phần của hãng này và Hongkong Caterers tại Maxim’s Caterers. Việc này sẽ khiến DFI từ bỏ 50% cổ phần tại Maxim’s và nhận khoảng 340 triệu USD bằng tiền mặt.

Hongkong Caterers, một công ty tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của phần còn lại thuộc hoạt động kinh doanh của Maxim’s cùng danh mục hơn 1.000 cửa hàng trên chín thị trường.

Ngoài việc vận hành các nhà hàng và tiệm bánh của riêng mình, Maxim’s đã đưa một số thương hiệu quốc tế đến châu Á, bao gồm Genki Sushi, Ippudo, Shake Shack và The Cheesecake Factory.

Thỏa thuận này, được DFI công bố trong một hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào ngày 29 tháng 9, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý đầu tiên của năm 2027, tuỳ thuộc vào các điều kiện thông thường khi đóng giao dịch.

DFI và Hongkong Caterers cho biết hoạt động hàng ngày của cả mảng kinh doanh Starbucks và Maxim’s sẽ không thay đổi trong suốt quá trình chuyển giao.

Maxim’s được thành lập tại Hồng Kông vào năm 1956 bởi gia đình họ Wu, và trở thành công ty liên doanh giữa Hongkong Caterers và Tập đoàn Jardine Matheson vào năm 1972.

Trong bốn thập kỷ qua, lợi ích của Jardine được nắm giữ thông qua công ty con DFI, đơn vị vận hành các thương hiệu bán lẻ bao gồm Guardian, Mannings, 7-Eleven và IKEA trên toàn khu vực.

Giao dịch này là một phần trong sự chuyển dịch của DFI từ việc nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp do đối tác khác quản lý sang trực tiếp điều hành các doanh nghiệp mà hãng có thể kiểm soát.

Mặc dù DFI sở hữu một nửa Maxim’s, nhưng tập đoàn nhà hàng này vẫn được coi là công ty liên kết vì DFI không có quyền kiểm soát về mặt vận hành.

Việc DFI trực tiếp sở hữu mạng lưới Starbucks khu vực quy mô lớn sẽ cho phép hãng đưa ra các quyết định về mở rộng, vận hành và đầu tư cùng với Tập đoàn Starbucks có trụ sở tại Mỹ, đơn vị sở hữu thương hiệu Starbucks.

DFI cho biết mảng kinh doanh Starbucks sẽ ngay lập tức bổ sung vào doanh thu và biên độ hoạt động của các hoạt động bán lẻ cốt lõi sau khi giao dịch hoàn tất.

Giám đốc điều hành tập đoàn DFI Scott Price mô tả giao dịch này là cột mốc cuối cùng trong quá trình chuyển đổi của công ty "từ một danh mục đầu tư sang một công ty hoạt động tập trung".

Tập đoàn đã và đang cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình trong những năm gần đây để tập trung vào các lĩnh vực mà hãng nhìn thấy triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn hoặc quyền kiểm soát vận hành lớn hơn.

Vào năm 2025, hãng đã bán mảng kinh doanh thực phẩm tại Singapore, bao gồm Cold Storage, CS Fresh, Giant và Jason’s Deli, cho nhà bán lẻ Malaysia Macrovalue với giá 125 triệu đô la.

Thương vụ mua lại Starbucks mang lại cho DFI một doanh nghiệp tiêu dùng với thương hiệu mạnh và dấu ấn trên bảy thị trường, mặc dù hãng cũng sẽ phải đối mặt với mức độ phơi bày lớn hơn trước ngành công nghiệp quán cà phê cạnh tranh, chi phí vận hành gia tăng và những thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, Maxim’s sẽ tiếp tục vận hành các thương hiệu nhà hàng, tiệm bánh và dịch vụ ăn uống của mình đồng thời đầu tư mở rộng khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đông Nam Á.

Michael Wu, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hongkong Caterers và Maxim’s, cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào nhân viên, hoạt động kinh doanh và cộng đồng của mình.

Ông cho biết thêm rằng danh mục đa dạng các nhà hàng, tiệm bánh và sản phẩm lễ hội của hãng đã định vị đơn vị này để theo đuổi sự tăng trưởng ở châu Á và hơn thế nữa.

Nguồn: CNA