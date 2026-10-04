Cơ trưởng Flydubai kể phút vật lộn sinh tử, hé lộ thêm thông tin về cơ phó

Cơ trưởng Smit Machchhar lần đầu kể phút giằng co sinh tử với cơ phó trên chuyến bay Flydubai, trong khi nhiều thông tin mới về danh tính người này cũng được hé lộ.

Thông tin mới công bố cho thấy cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay FZ1073 mang quốc tịch Oman và từng làm việc cho một số hãng hàng không. Một số nguồn tin cho rằng người này từng bị hạn chế hoạt động bay tại Oman do lo ngại liên quan đến tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, giới chức chưa xác nhận thông tin này, cũng như chưa công bố động cơ của vụ việc.

Cơ trưởng kể lại cuộc vật lộn trong buồng lái

Cơ trưởng Smit Machchhar, người bị thương nặng trong vụ việc, kể lại những giây phút sinh tử trên chuyến bay khi trò chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo lời ông Machchhar, chuyến bay ban đầu diễn ra hoàn toàn bình thường. Khi cơ phó nói muốn cầu nguyện, ông không thấy có gì bất thường bởi việc cầu nguyện trong chuyến bay khá phổ biến đối với hành khách và một số phi công trong khu vực.

Theo cơ trưởng người Ấn Độ, vì tôn trọng đồng nghiệp đang cầu nguyện, ông chủ động nhìn về phía trước. Khoảng 4-5 phút sau, ông bất ngờ hứng một cú đánh mạnh từ phía sau vào đầu.

“Trong lúc anh ấy cầu nguyện, tôi nhìn về phía trước thay vì nhìn phía sau để thể hiện sự tôn trọng. Tôi nhìn về phía trước, rồi sau 4 hoặc 5 phút, tôi nhận một cú đánh rất mạnh vào phía sau đầu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đã có điều gì đó thảm khốc xảy ra với máy bay”, Machchhar nhớ lại.

Cơ trưởng Smit Machchhar.

“Sau đó tôi nhận ra: không phải máy bay, mà là người đang ở trong buồng lái với tôi”, Machchhar nói tiếp.

Sau khi bị tấn công, Machchhar ngã xuống sàn buồng lái nhưng vẫn cảm nhận rõ máy bay đang lao xuống với tốc độ lớn. Với kinh nghiệm 17 năm điều khiển máy bay, trong đó có 11 năm làm cơ trưởng, ông hiểu rằng tình hình đang trở nên đặc biệt nguy hiểm.

“Tôi đang chiến đấu để giành lấy sự sống. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu mình không đứng dậy, hành khách sẽ mất mạng” , Machchhar nói với ông Modi.

Cơ trưởng sau đó cố gắng mở cửa buồng lái. Khi cánh cửa được mở, hành khách và thành viên phi hành đoàn lập tức lao vào khống chế người tấn công. Một số hành khách đã hỗ trợ giữ cơ phó trong khi máy bay tiếp tục mất độ cao.

Machchhar cho biết trong những thời khắc nguy hiểm nhất, ông đã đọc Hanuman Chalisa, một bài kinh Hindu dành cho thần Hanuman, để cầu xin sức mạnh và sự can đảm. “Thần Hanuman đã cho tôi dũng khí”, ông nói.

Chuyến bay FZ1073 chở 182 người khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv sáng 30/9. Sau khi đạt độ cao khoảng 34.000 feet, máy bay bất ngờ lao xuống hơn 17.000 feet trong khoảng 2 phút khi cuộc tấn công trong buồng lái xảy ra.

UAE cho biết cơ phó dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. Sau khi hành khách khống chế được người này, hai phi công dự bị tiếp quản, chuyển hướng máy bay đến Tabuk, Saudi Arabia và hạ cánh an toàn lúc 9h45.

Tóm tắt diễn biến vụ việc (Minh hoạ: AI)

Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng là ai?

Theo AP, 3 nguồn tin am hiểu vụ việc xác định người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng là Hamam al-Hammami, công dân Oman. CNN cho biết al-Hammami sinh tại UAE, có mẹ là người Syria và từng sống nhiều năm tại nước này.

Theo Wall Street Journal, al-Hammami từng bị nhà chức trách Oman cấm thực hiện nhiệm vụ bay cho Oman Air do lo ngại về những quan điểm bị cho là cực đoan, sau đó được chuyển sang công việc hành chính trước khi rời hãng.

Hồ sơ LinkedIn cho thấy al-Hammami làm việc tại Oman Air khoảng 7 năm, rời hãng tháng 2/2025, sau đó gia nhập Royal Air Maroc nhưng không được tuyển chính thức. Trường Buckinghamshire New University cũng xác nhận người này từng học từ xa ngành quản lý hàng không, không phải đào tạo phi công.

Các thông tin trên chưa được Oman, UAE hoặc Flydubai xác nhận đầy đủ. Động cơ và những quan ngại cụ thể liên quan đến al-Hammami vẫn đang được điều tra.

Chuyên gia cảnh báo

Vụ việc làm dấy lên tranh luận về quy trình tuyển dụng và giám sát tâm lý phi công. Eliran Almog, cựu phi công Không quân Israel, cho rằng các hãng hàng không cần đánh giá tâm lý và lý lịch nhân sự liên tục, thay vì chỉ kiểm tra khi tuyển dụng.

Trong khi đó, Philip Kean, Giám đốc điều hành trường Mainland Air, nơi Machchhar từng học, cho biết phi công được huấn luyện để xử lý tình huống đồng nghiệp mất khả năng điều khiển, nhưng không được chuẩn bị cho kịch bản bị chính đồng nghiệp tấn công.

Cuộc điều tra do Abu Dhabi dẫn đầu đang tập trung làm rõ động cơ, khả năng có đồng phạm và các bằng chứng kỹ thuật, kỹ thuật số. Các chuyến bay Flydubai đến Israel vẫn bị đình chỉ trong thời gian điều tra.