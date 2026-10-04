Ngày 29/9, một chuyến bay cất cánh làm "rung chuyển" ngành hàng không toàn cầu, mang theo trọng trách lớn

Chiếc máy bay mới được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện thị trường hiện tại.

Ngày 29/09/2026, chiếc máy bay chở hàng chuyên dụng Airbus A350F đã thực hiện thành công chuyến bay mở màn tại Toulouse (Pháp), đánh dấu cột mốc chiến lược trong nỗ lực xanh hóa và hiện đại hóa ngành vận chuyển hàng hóa đường dài. Đúng như khẳng định của ông Lars Wagner, Giám đốc Điều hành mảng Máy bay Thương mại tại Airbus, dòng siêu phi cơ này sẽ là kẻ thay đổi cuộc chơi thực sự trên thị trường vận tải hàng hóa toàn cầu nhờ sự kết hợp vượt trội giữa tính linh hoạt vận hành, hiệu suất nhiên liệu và tầm bay.

Màn cất cánh ấn tượng tại Toulouse

Vào ngày 29/9/2026, mẫu thử nghiệm đầu tiên mang số hiệu MSN 700 của dòng Airbus A350F đã rời đường băng tại đại bản doanh Toulouse (Pháp), chính thức đi vào lịch sử ngành hàng không thương mại. Được trang bị hệ thống thiết bị đo đạc chuyên dụng cho nhiệm vụ thử nghiệm bay, chiếc phi cơ chở hàng thế hệ mới đã vận hành liên tục trong 4 giờ 10 phút và đạt độ cao thử nghiệm khoảng 7.620 mét.

Chuyến bay được điều khiển bởi kíp lái thử nghiệm dày dặn kinh nghiệm của Airbus, đứng đầu là Đại tá - Phi công thử nghiệm Bernardo Saez-Benito và Cơ phó Sylvain Guiraud, cùng Kỹ sư trưởng thử nghiệm bay Ludovic Girard. Hỗ trợ trực tiếp trên chuyến bay còn có hai Kỹ sư trưởng thử nghiệm bay khác là Laurent Bussiere và Jaime Angoloti.

Trong suốt hơn 4 giờ trên không, phi hành đoàn đã tiến hành chuỗi bài kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đánh giá tính năng khí động học cơ bản, khả năng điều khiển bay và độ ổn định của các hệ thống cốt lõi so với mô hình dự báo. Các thông số thu nhận ban đầu cho thấy máy bay vận hành chính xác theo đúng kịch bản kỹ thuật đã đề ra.

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch thử nghiệm kéo dài hơn 9 tháng nhằm thu thập toàn bộ dữ liệu chứng nhận an toàn bay trước khi bàn giao cho các hãng hàng không. Trong khi đó, chiếc A350F thử nghiệm thứ hai (MSN 701) hiện đã hoàn thiện các công đoạn lắp ráp cuối cùng và dự kiến tiến vào xưởng sơn trong vài tuần tới để hội quân cùng MSN 700.

Ảnh: STAT Times

Đột phá công nghệ: Nhẹ hơn 46 tấn, cắt giảm 40% khí thải

Được phát triển trên nền tảng của dòng máy bay thân rộng A350 cực kỳ thành công, A350F được thiết kế ngay từ đầu để đáp ứng những đòi hỏi khắt khe nhất của ngành logistics hiện đại. Điểm tựa công nghệ lớn nhất của A350F nằm ở cấu trúc vật liệu: hơn 70% thân và cánh máy bay được cấu thành từ các vật liệu tiên tiến như sợi carbon composite và hợp kim nhôm-titan thế hệ mới.

Nhờ tỷ lệ vật liệu nhẹ kỷ lục này, A350F sở hữu trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW) cắt giảm tới 46 tấn so với các dòng máy bay chở hàng đối thủ cùng phân khúc. Trọng lượng bản thân nhẹ hơn đồng nghĩa với việc tiêu tốn ít năng lượng hơn để đưa cùng một khối lượng hàng hóa lên không trung.

Trái tim sức mạnh của A350F là cặp động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97 thế hệ mới nhất. Sự kết hợp giữa động cơ hiệu suất cao và thiết kế khí động học tối ưu giúp A350F cắt giảm tới 40% lượng mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như phát thải CO2 so với các máy bay vận tải thế hệ cũ đang hoạt động.

Đặc biệt, A350F đi vào lịch sử khi trở thành dòng máy bay chở hàng thương mại hoàn toàn mới đầu tiên tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn phát thải CO₂ nghiêm ngặt nhất do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ban hành. Đây là lợi thế cạnh tranh sinh tử trong bối cảnh các quốc gia và hãng hàng không đang chịu áp lực lớn về thuế carbon và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Về mặt năng lực khai thác, A350F sở hữu sức chứa tải trọng thương mại lên tới 111 tấn và tầm bay tối đa 8.700 km. Cấu hình này giúp các nhà khai thác dễ dàng thiết lập các đường bay thẳng liên lục địa kết nối các trung tâm sản xuất và tiêu dùng lớn trên thế giới mà không cần quá cảnh tiếp nhiên liệu.

Áp đảo thị phần và khát vọng tái định hình bản đồ logistics toàn cầu

Ảnh: Forbes

Dù mới chỉ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Airbus A350F đã tạo nên một cơn sốt thương mại hiếm thấy trong lịch sử mảng máy bay vận tải hàng hóa. Tính đến cuối tháng 8/2026, dòng phi cơ này đã tích lũy được 115 đơn đặt hàng chắc chắn từ 14 khách hàng doanh nghiệp công khai trên toàn cầu.

Thành tích này giúp Airbus chiếm tới 59% thị phần trong phân khúc máy bay chở hàng thân rộng cỡ lớn ngay trước khi cất cánh chính thức. Đây là kết quả mang tính bước ngoặt, bởi phân khúc này vốn là thế mạnh suốt nhiều thập kỷ bởi đối thủ Boeing.

Sự chuyển dịch nhanh chóng của các hãng vận chuyển lớn sang A350F phản ánh đúng thực tế của thị trường logistics hàng không: chi phí nhiên liệu biến động và các quy định môi trường ngày càng thắt chặt đang buộc các tập đoàn phải loại bỏ dần những phi cơ thế hệ cũ ngốn nhiên liệu. A350F xuất hiện như một lời giải bài toán kinh tế lẫn môi trường cho thập kỷ tới.

Chuyến bay thành công của chiếc A350F số hiệu MSN 700 không chỉ là niềm tự hào kỹ thuật của Airbus mà còn khởi đầu cho một bước chuyển mình của toàn ngành vận tải hàng hóa hàng không. Khi thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển bùng nổ và các chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn, một dòng máy bay chở hàng tải trọng lớn, tầm bay xa nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu vượt trội sẽ là mắt xích không thể thiếu. Chiến dịch 9 tháng thử nghiệm phía trước sẽ là chặng đường cuối cùng để Airbus hiện thực hóa cam kết tái định hình bầu trời vận tải quốc tế.