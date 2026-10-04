Sân vận động 86.000 chỗ lớn hơn gấp đôi Mỹ Đình, chỉ mất 2,5 năm xây dựng, cả tổ hợp tốn hơn 560 tỷ đồng

Đây là sân vận động lớn nhất quốc gia này.

Nằm cách trung tâm thành phố Alexandria khoảng 25 km, Borg El Arab Stadium là một trong những sân vận động quy mô lớn nhất Ai Cập. Theo Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, công trình có sức chứa 86.000 khán giả, được đưa vào hoạt động từ năm 2007.

Quy mô này lớn hơn gấp đôi sân vận động quốc gia Mỹ Đình với hơn 40.000 chỗ ngồi. Riêng số ghế chênh lệch giữa hai công trình đã lên tới hơn 45.000 chỗ.

Borg El Arab được xây dựng trong giai đoạn Ai Cập tăng mạnh đầu tư vào hạ tầng thể thao. Công trình do Lực lượng Vũ trang Ai Cập triển khai, với Arab Contractors tham gia thi công. Theo nhà thầu này, quá trình xây dựng sân kéo dài không quá 2,5 năm.

Hồ sơ của Arab Contractors ghi giá trị dự án khoảng 21,66 triệu USD (khoảng hơn 560 tỷ đồng). Đây là một dự án hạ tầng thể thao quy mô đặc biệt lớn của Ai Cập trong những năm 2000.

Điểm đáng chú ý của Borg El Arab không chỉ nằm ở khán đài 86.000 chỗ. Toàn bộ tổ hợp được xây dựng trên diện tích khoảng 145 feddan, tương đương hơn 60 ha. Bao quanh khu vực là khoảng 3 km tường rào cùng mạng lưới đường nội bộ dài khoảng 6 km.

Ngoài sân thi đấu chính, Borg El Arab còn có hai sân tập, mỗi sân sở hữu khán đài khoảng 2.000 chỗ. Tổ hợp được bố trí khách sạn phục vụ vận động viên, nhà hàng, phòng hội nghị, bể bơi cùng nhiều khu chức năng phục vụ tập luyện và tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

Bãi đỗ xe cũng được xây dựng tương ứng với lượng khán giả lên tới hàng chục nghìn người. Đáng chú ý, tổ hợp còn có bãi đáp trực thăng, một hạng mục không phổ biến tại các sân vận động thông thường.

Để xử lý lượng người rất lớn trong những ngày diễn ra trận đấu, Borg El Arab được thiết kế với 17 cổng ra vào. Khán đài chính có hệ mái che quy mô lớn, trong khi khu vực thi đấu trung tâm kết hợp sân bóng đá với đường chạy điền kinh.

Quy mô 86.000 chỗ từng đưa Borg El Arab vào nhóm sân vận động đáng chú ý nhất thế giới. Tài liệu của Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập từng xếp đây là sân vận động lớn nhất Ai Cập và lớn thứ hai châu Phi, chỉ sau FNB Stadium tại Nam Phi vào thời điểm thống kê. Công trình cũng từng đứng trong nhóm 10 sân bóng đá có sức chứa lớn nhất thế giới.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Borg El Arab vẫn là địa điểm thường xuyên được sử dụng cho những trận đấu có lượng khán giả lớn của bóng đá Ai Cập.

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