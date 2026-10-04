Australia chính thức áp dụng quy định mới về visa du học

Ngày 2/10, Australia đã chính thức áp dụng các quy định mới về visa du học để ngăn chặn tình trạng sinh viên liên tục chuyển đổi visa, kéo dài thời gian ở lại nước này.

Theo quy định mới, sinh viên quốc tế muốn chuyển sang khóa học khác sẽ phải xin một visa mới. Người không đáp ứng điều kiện chuyển lên bậc học cao hơn sẽ không được nộp hồ sơ xin visa mới khi đang ở Australia. Những người này phải nộp hồ sơ từ nước ngoài, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Trong giai đoạn chuyển tiếp, sinh viên cũng không được chuyển đổi khóa học trong 12 tháng đầu tiên.

(Ảnh chụp màn hình)

Động thái áp dụng quy định mới về visa du học này nhằm ngăn tình trạng sinh viên ghi danh nhưng không đi học trong 6 tháng đầu, hoặc cố tình thi trượt để chuyển sang các cơ sở giáo dục có chi phí thấp hơn. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ hệ thống di trú của Australia, trong đó có mục tiêu giảm số người nhập cư ròng hàng năm xuống còn 225.000 người vào năm 2028.