Đã thấy 2 tín hiệu cuối của MH370 cách nhau 8 giây, hé lộ điều bất thường trước khi máy bay biến mất

2 tín hiệu vệ tinh cuối cùng của MH370 được ghi nhận cách nhau chỉ 8 giây, với dữ liệu cho thấy tốc độ hạ của chiếc Boeing 777 có thể tăng mạnh trong khoảng thời gian cực ngắn này.

Hơn 12 năm kể từ khi MH370 biến mất cùng 239 người, hai tín hiệu được ghi nhận chỉ trong 8 giây vẫn là một trong những dữ liệu quan trọng giúp giới điều tra hình dung điều gì có thể xảy ra với chiếc Boeing 777 vào những thời khắc cuối cùng.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB), hai liên lạc vệ tinh cuối cùng từ MH370 xuất hiện lúc 00h19'29" và 00h19'37" ngày 8/3/2014 (7h19 sáng theo giờ Việt Nam). Sau tín hiệu thứ 2, không còn liên lạc nào được ghi nhận từ máy bay.

2 tín hiệu thuộc quá trình thiết bị SATCOM trên MH370 đăng nhập trở lại mạng vệ tinh Inmarsat, nhiều khả năng sau một khoảng thời gian bị mất nguồn điện. Một giả thuyết được ATSB xem xét là tình trạng này xảy ra sau khi nhiên liệu cạn, động cơ ngừng hoạt động và nguồn điện cho hệ thống bị gián đoạn.

Điều khiến 2 tín hiệu đặc biệt không chỉ nằm ở thời điểm xuất hiện, mà còn ở chỉ số BFO, hay độ lệch tần số tín hiệu. BFO chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng Doppler do chuyển động tương đối giữa máy bay và vệ tinh. Dữ liệu này không thể cho biết chính xác MH370 ở đâu, nhưng có thể cung cấp thông tin về chuyển động của máy bay.

Trước 00h19, các giá trị BFO của MH370 duy trì xu hướng tương đối ổn định. Nếu máy bay tiếp tục bay với trạng thái tương tự, ATSB ước tính BFO lúc 00h19 đáng lẽ khoảng 260 Hz.

Nhưng con số thực tế hoàn toàn khác. Tín hiệu lúc 00h19'29" có BFO 182 Hz. Chỉ 8 giây sau, BFO của tín hiệu cuối cùng giảm xuống -2 Hz.

ATSB phân tích hàng loạt yếu tố có thể làm thay đổi con số này, gồm sai số đo, hướng bay, quá trình ổn định của bộ dao động trong thiết bị SATCOM sau khi được cấp điện trở lại và tốc độ theo phương thẳng đứng của máy bay.

Kết quả cho thấy một lời giải phù hợp với dữ liệu là MH370 đang hạ độ cao rất nhanh và tốc độ hạ tiếp tục tăng.

Với tín hiệu lúc 00h19'29", ATSB ước tính tốc độ hạ có thể nằm trong khoảng 3.800-14.200 feet/phút, tương đương khoảng 1.160-4.330 m/phút.

Đến tín hiệu lúc 00h19'37", chỉ 8 giây sau, phạm vi tính toán tăng lên khoảng 14.600-25.000 feet/phút, tương đương 4.450-7.620 m/phút.

Các con số không phải phép đo trực tiếp tốc độ rơi của MH370. ATSB nhấn mạnh chúng chỉ là phạm vi ước tính dựa trên nhiều giả định và sai số. Tuy nhiên, sự thay đổi rất lớn giữa 2 tín hiệu phù hợp với kịch bản máy bay đang trong trạng thái hạ nhanh vào cuối hành trình.

Các mô phỏng do nhà sản xuất thực hiện sau đó cũng cho kết quả đáng chú ý. Một số kịch bản mất lực đẩy khiến máy bay đạt tốc độ hạ bằng hoặc thậm chí vượt mức suy ra từ hai tín hiệu cuối. Mức tăng tốc độ hạ trong khoảng 8 giây cũng có thể xuất hiện trong một số tình huống máy bay mất kiểm soát.

Trong những mô phỏng có tốc độ hạ phù hợp với dữ liệu BFO, máy bay thường chạm mặt biển trong phạm vi khoảng 15 hải lý, tương đương 28 km, tính từ vòng cung thứ 7 - đường vị trí cuối cùng được xác định từ liên lạc vệ tinh.

Chi tiết này có ý nghĩa lớn với cuộc tìm kiếm. Nếu MH370 lao xuống biển trong tình trạng mất kiểm soát và hạ rất nhanh, xác máy bay nhiều khả năng không nằm quá xa vòng cung cuối.

Ngược lại, nếu có người tiếp tục điều khiển và cho máy bay lượn sau khi hết nhiên liệu, nó có thể đi xa hơn đáng kể. ATSB cho biết một số mô phỏng cho thấy máy bay về lý thuyết có thể di chuyển khoảng 21 hải lý theo hướng ngược với hướng chuyển động trước đó.

Tuy nhiên, cách diễn giải này vẫn còn gây tranh luận. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Navigation đưa ra mô hình khác, cho rằng các liên lạc cuối cũng có thể phù hợp với một quá trình hạ có kiểm soát. Điều đó cho thấy chỉ riêng dữ liệu vệ tinh chưa đủ để tái dựng chắc chắn trạng thái của MH370 khi chạm biển.

Theo CNA, Jeff Wise