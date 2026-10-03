Mang hơn 700 triệu đồng cháy đen đến ngân hàng, cặp vợ chồng nhận kết quả bất ngờ

Đôi vợ chồng cao tuổi mang theo số tiền giấy cháy đen, biến dạng đến ngân hàng trong tâm trạng lo lắng. Không ngờ họ nhận kết quả ngoài mong đợi. Câu chuyện đáng chú ý xảy ra tại Trung Quốc.

Mới đây, câu chuyện về một đôi vợ chồng cao tuổi tại quận Tế Dương, Tp.Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) bị cháy hết khoản tiền tiết kiệm đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra do hệ thống điện đã cũ. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 773,6 triệu đồng) tiền mặt mà hai vợ chồng cất giữ trong nhà. Đây là khoản tiền mà hai vợ chồng đã sống tiết kiệm suốt hàng chục năm, chắt chiu từng đồng mới có được.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, do hai vợ chồng đã mất người con duy nhất, vì vậy, khoản tiền tích cóp nhiều năm được họ dành để trang trải cuộc sống khi về già.

Nhìn những tờ tiền gần như biến thành than, đôi vợ chồng già không biết phải làm gì. Cuối cùng, họ tìm đến ngân hàng với hy vọng mong manh rằng số tiền mình dành dụm cả đời vẫn có thể được cứu vãn.

Sau khi hiểu hoàn cảnh của hai cụ, nhân viên Ngân hàng Nông thương Tế Dương lập tức mở một quy trình hỗ trợ đặc biệt. Tuy nhiên, việc kiểm đếm số tiền này không hề đơn giản.

Vụ hỏa hoạn đã khiến những tờ tiền trở nên vô cùng giòn. Chỉ cần chạm mạnh một chút, chúng có thể vỡ thành những mảnh nhỏ. Vì vậy, máy đếm tiền thông thường hoàn toàn không thể nhận diện và xử lý. Các nhân viên ngân hàng buộc phải kiểm tra thủ công từng tờ.

Họ đeo găng tay rồi cẩn thận tách từng tờ khỏi những mảng tiền cháy dính vào nhau. Sau đó, số tiền được trải phẳng, loại bỏ tro bụi và để khô tự nhiên.

Ảnh: Sohu

Công đoạn khó nhất là xác định những tờ tiền nào vẫn đáp ứng điều kiện để được đổi.

Nhân viên phải quan sát từng phần còn sót lại, nhận diện mệnh giá và các đặc điểm trên tờ tiền, đồng thời xác định diện tích còn nguyên vẹn. Việc kiểm tra được tiến hành cẩn thận nhằm tránh làm mất thêm những phần giấy vốn đã rất dễ hư hỏng. Bên cạnh đó, mỗi tờ tiền đều được nhiều nhân viên kiểm tra chéo để hạn chế tối đa sai sót.

Sau cả một ngày phân loại, nhận diện và xác minh, số tiền cuối cùng được ngân hàng xác định đủ điều kiện đổi là 131.200 nhân dân tệ (khoảng 507,5 triệu đồng). Khoảnh khắc nhận lại những tờ tiền mới, đôi vợ chồng già không giấu được xúc động.

"Đây là tiền dưỡng già mà chúng tôi dành dụm cả đời. Cứ nghĩ rằng tất cả đã bị lửa thiêu mất, không ngờ vẫn có thể đổi lại được nhiều như vậy", hai cụ chia sẻ và liên tục cảm ơn các nhân viên ngân hàng.

Câu chuyện của đôi vợ chồng già ở Sơn Đông cũng cho thấy, ngay cả những tờ tiền tưởng chừng chỉ còn là những mảnh giấy cháy đen vẫn có thể được xem xét dựa trên tình trạng thực tế. Do đó, người dân không nên vội vàng vứt bỏ tiền bị cháy, rách hoặc hư hỏng mà có thể mang đến ngân hàng để được kiểm tra và xác định khả năng đổi.