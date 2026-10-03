Một điểm du lịch nổi tiếng thế giới vừa sụp đổ

Địa điểm này đã có "tuổi thọ" khoảng 550 năm.

Một cổng vòm biển khổng lồ từng là một thắng cảnh nổi tiếng trên bờ biển gồ ghề của Hawaii đã sụp đổ xuống Thái Bình Dương hơn 500 năm sau khi được hình thành tự nhiên, cơ quan công viên địa phương xác nhận.

Cổng vòm biển Hōlei cao khoảng 90 feet (27 mét) tại Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii trên bờ biển phía nam của Đảo Lớn - hòn đảo lớn nhất và trẻ nhất trong chuỗi đảo Hawaii.

Một hình ảnh ngày 30 tháng 9 cho thấy khoảng trống nơi cổng vòm biển Hōlei từng tọa lạc (Ảnh: Janice Wei/NPS)

Cổng vòm được hình thành khoảng 550 năm trước khi dòng dung nham cổ đại từ vụ phun trào của một trong sáu ngọn núi lửa trên đảo tràn đến các vách đá và khoét sâu phần vòm, tạo nên một kỳ quan thiên nhiên thu hút du khách đến tham quan trong nhiều năm, theo Cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ (NPS).

Mặc dù thời điểm chính xác của vụ sụp đổ vẫn chưa được biết rõ, nhóm quản lý Công viên Quốc gia Núi lửa cho biết trên mạng xã hội vào thứ Năm rằng cổng vòm vẫn còn đứng vững vào thứ Tư, ngày 23 tháng 9, khi công viên tạm thời đóng cửa trong thời gian diễn ra Bão nhiệt đới Nolo.

Khi mở cửa trở lại vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9, cổng vòm đã biến mất.

Cổng vòm biển Hōlei được hình thành cách đây khoảng 550 năm

"Vâng, đó là sự thật. Yên nghỉ nhé Cổng vòm biển Hōlei," Công viên Quốc gia Núi lửa thông báo trong các bài đăng trên Facebook và Instagram, đi kèm với các bức ảnh trước và sau cho thấy sự thay đổi rõ rệt của phong cảnh.

"Cổng vòm biển Hōlei là một địa điểm rất đặc biệt đối với rất nhiều du khách của chúng tôi," cơ quan này bổ sung thêm.

Nhưng sự biến đổi kịch tính của đường bờ biển hoang sơ và hẻo lánh này đã được dự báo từ lâu, theo NPS.

"Cấu trúc này rất đẹp, nhưng chỉ mang tính tạm thời và có tuổi thọ hạn chế," NPS cho biết trong phần mô tả về thắng cảnh này trên trang web của họ.

"Cổng vòm biển cuối cùng sẽ sụp đổ xuống biển. Tuy nhiên, những cấu trúc khác sẽ thay thế nó khi vách đá từ từ di chuyển vào đất liền," cơ quan này cho biết thêm.

Đây là điểm tham quan, check in nổi tiếng

NPS cho biết tuổi thọ của vách đá được quyết định bởi quá trình xói mòn vi sai - một quá trình trong đó loại đá mềm hơn bị bào mòn nhanh hơn và mạnh hơn so với loại đá cứng và có độ bền cao hơn.

Cảnh quan thường xuyên được định hình lại thông qua quá trình xói mòn vi sai, và đây cũng là cách cổng vòm ra đời hơn năm thế kỷ trước.

Nhân viên công viên biết rằng những đợt sóng liên tục đánh vào cổng vòm biển cuối cùng sẽ khiến nó sụp đổ xuống Thái Bình Dương, mặc dù họ không thể dự đoán chính xác thời điểm điều này xảy ra.

Công viên Quốc gia Núi lửa Mỹ khuyến cáo du khách giữ khoảng cách an toàn với các mép vách đá không ổn định để tránh đặt bản thân hoặc lực lượng cứu hộ vào tình thế nguy hiểm.

Nguồn: CNN