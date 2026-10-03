Phát hiện “ô tô bay” cất cánh tại điểm du lịch nổi tiếng ở láng giềng Việt Nam: Lên độ cao 50m để làm điều đặc biệt

Chiếc “ô tô bay” bất ngờ xuất hiện giữa vùng đất nổi tiếng với cảnh quan sa mạc, mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác cho du khách.

Sáng 22/9, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, một chiếc ô tô bay có hình dáng khác lạ từ từ rời mặt đất tại khu vực phía nam Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Đôn Hoàng.

Thay vì chạy trên đường như những chiếc ô tô thông thường, phương tiện này cất thẳng lên không trung, đạt độ cao khoảng 30-50 m rồi thực hiện một loạt thao tác ngay trên nền cảnh quan sa mạc đặc trưng của Đôn Hoàng.

Đây là GOVY AirCab, mẫu eVTOL - phương tiện bay cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện - do Công ty Công nghệ GOVY Quảng Đông phát triển. Phương tiện thường được truyền thông Trung Quốc gọi bằng tên dễ hình dung hơn là “ô tô bay”.

Ngày 22/9 cũng đánh dấu lần đầu GOVY AirCab thực hiện chuyến bay trình diễn công khai tại Đôn Hoàng.

Mẫu ô tô bay GOVY AirCab thực hiện chuyến bay trình diễn tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc (Ảnh Eastmoney)

“Ô tô bay” lên cao 50 m để làm gì?

Sau khi rời mặt đất, GOVY AirCab không lập tức bay xa khỏi khu vực trình diễn.

Chiếc ô tô bay từ từ nâng độ cao lên khoảng 30-50 m, sau đó thực hiện chuyến bay vòng quanh khu vực và đặc biệt là màn lơ lửng tại một vị trí cố định trên không.

Việc bay vòng kết hợp với đứng yên giữa không trung nhằm trình diễn khả năng vận hành của phương tiện trước đại diện địa phương, doanh nghiệp và giới truyền thông. Hình ảnh chiếc eVTOL xuất hiện trên nền sa mạc Đôn Hoàng cũng được xem như màn giới thiệu cho kế hoạch đưa loại phương tiện này vào lĩnh vực du lịch trong tương lai.

Điểm đáng chú ý là sự kiện không đơn thuần nhằm chứng minh một chiếc phương tiện có thể cất cánh.

Phương tiện cất thẳng đứng và hoạt động ở độ cao khoảng 30-50 m trong khu vực trình diễn (Ảnh Sina)

Cùng ngày, chính quyền thành phố Đôn Hoàng và Công ty Công nghệ GOVY Quảng Đông đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để xây dựng dự án thí điểm kết hợp giao thông tầm thấp với du lịch.

Mục tiêu xa hơn là biến phương tiện bay thành một phần trong hành trình của du khách: vừa có thể ngắm cảnh từ trên cao, vừa có khả năng kết nối những điểm tham quan nằm cách xa nhau.

Có thể kết nối những điểm du lịch nổi tiếng

Đôn Hoàng là một trong những điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc, gắn với Con đường Tơ lụa và sở hữu nhiều thắng cảnh nằm giữa vùng sa mạc rộng lớn.

Theo kế hoạch được công bố, dự án sẽ nghiên cứu bố trí các điểm cất - hạ cánh cũng như tuyến bay quanh nhiều địa danh nổi tiếng như hang Mạc Cao, núi Minh Sa - Nguyệt Nha Tuyền, Công viên địa chất Nhã Đan, Dương Quan và Ngọc Môn Quan.

Những điểm đến này không nằm sát nhau.

Chẳng hạn, một số thắng cảnh ngoài khu vực trung tâm Đôn Hoàng hiện đòi hỏi du khách phải di chuyển khá lâu bằng ô tô. Vì vậy, phương tiện bay được kỳ vọng có thể hình thành một loại hình giao thông mới, rút ngắn thời gian đi lại đồng thời tạo thêm trải nghiệm ngắm sa mạc từ trên cao.

GOVY AirCab được định hướng phục vụ các tuyến tham quan và kết nối một số điểm du lịch nổi tiếng tại Đôn Hoàng (Ảnh Eastmoney)

Theo China Transport News, kế hoạch hợp tác không dừng lại ở việc tổ chức vài chuyến bay trình diễn.

Hai bên muốn xây dựng mô hình kết hợp giao thông, tham quan, trải nghiệm văn hóa và tiêu dùng. Những yếu tố đặc trưng của văn hóa Đôn Hoàng, bao gồm hình tượng “Phi Thiên” trong các bích họa và văn hóa Con đường Tơ lụa, cũng có thể được đưa vào thiết kế bên ngoài phương tiện cũng như các tuyến tham quan trên không.

Từ chuyến bay trình diễn đến mạng lưới trên không

Dự án dự kiến được triển khai theo nhiều giai đoạn thay vì lập tức chở khách đại trà.

Ở giai đoạn đầu, các chuyến bay trình diễn và hoạt động quảng bá sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu phương thức du lịch mới.

Tiếp đó, khi đáp ứng các điều kiện cần thiết, dự án sẽ bước sang giai đoạn thử nghiệm vận hành, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng và phát triển các sản phẩm du lịch tầm thấp.

Giai đoạn sau cùng mới hướng tới việc hình thành mạng lưới các điểm cất - hạ cánh giữa những khu du lịch, qua đó cho phép phương tiện bay đảm nhiệm cả chức năng tham quan lẫn vận chuyển hành khách giữa các điểm đến.

Tuy nhiên, việc GOVY AirCab thực hiện chuyến bay trình diễn không đồng nghĩa du khách hiện đã có thể mua vé và lên phương tiện.

Guangzhou Daily lưu ý việc thử nghiệm khai thác thương mại và cung cấp dịch vụ chở người chỉ có thể diễn ra sau khi đáp ứng những yêu cầu liên quan tới chứng nhận đủ điều kiện bay, phê duyệt hoạt động bay và quy định an toàn.

Đây là điểm quan trọng bởi eVTOL đang được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hướng tới lĩnh vực vận tải và du lịch, nhưng quá trình đưa phương tiện từ giai đoạn thử nghiệm sang chở khách thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống chứng nhận và quản lý không phận.

Một cách mới để khám phá Đôn Hoàng

Nếu kế hoạch được triển khai, trải nghiệm du lịch tại Đôn Hoàng trong tương lai có thể khác đáng kể hiện nay.

Dự án mới ở giai đoạn trình diễn và thử nghiệm, chưa đồng nghĩa du khách đã có thể mua vé để trải nghiệm (Ảnh Sina)

Thay vì chỉ đi ô tô trên những tuyến đường xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn, du khách có thể có thêm lựa chọn quan sát các thắng cảnh từ trên không hoặc di chuyển giữa một số điểm tham quan bằng phương tiện bay.

Đặc biệt, ý tưởng đưa “ô tô bay” tới Đôn Hoàng còn tạo ra sự kết hợp khá đặc biệt giữa công nghệ hiện đại và một vùng đất vốn nổi tiếng với những bức bích họa “Phi Thiên” có lịch sử hàng nghìn năm.

Chuyến bay ở độ cao chỉ 30-50 m ngày 22/9 vì vậy mới là một cuộc trình diễn quy mô nhỏ. Tuy nhiên, phía sau màn cất cánh và lơ lửng giữa sa mạc là kế hoạch lớn hơn là biến những phương tiện vốn thường xuất hiện tại triển lãm công nghệ thành một phương thức để du khách khám phá các điểm đến ngoài đời thực.